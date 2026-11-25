Gladia Heights: Phân khu căn hộ ven sông trong khu đô thị Gladia by the Waters

Gladia Heights phát triển trên đường Võ Chí Công, phía Đông TP.HCM, với ba tháp căn hộ cao 15 tầng thuộc tổng thể Gladia by the Waters. Sự kết hợp giữa quy mô vừa phải, cảnh quan ven sông và những tiện ích được quy hoạch đồng bộ tạo nên điểm đáng chú ý của dự án đang triển khai.

Vị trí trên trục kết nối phía Đông thành phố

Gladia Heights nằm tại khu vực đường Võ Chí Công, phường Bình Trưng, TP.HCM, thuộc địa bàn phường Bình Trưng Đông, thành phố Thủ Đức trước đây. Vị trí này tiếp cận các tuyến đường dẫn đến khu đô thị Thủ Thiêm, khu vực Nam Rạch Chiếc và những trung tâm việc làm khác của phía Đông thành phố.

Trục Võ Chí Công có vai trò kết nối giao thông giữa các địa bàn thuộc khu Đông, đồng thời liên thông với mạng lưới đường hướng về các cửa ngõ liên vùng. Sự hiện diện của các khu dân cư và hoạt động thương mại xung quanh tạo điều kiện để những dự án căn hộ mới tiếp cận dịch vụ ngoài khuôn viên.

Bên cạnh giao thông, khu vực phát triển dự án còn có đặc điểm cảnh quan sông nước. Việc tận dụng khoảng mở, cây xanh và hướng nhìn tạo nền tảng thiết kế khác với các khu căn hộ nằm trong những dãy phố có mật độ xây dựng cao. Đây là yếu tố được liên doanh phát triển nhấn mạnh trong quy hoạch Gladia by the Waters.

Ba tháp cao 15 tầng và nguồn cung hơn 600 căn

Theo thông tin của Keppel và Khang Điền, Gladia Heights được phát triển trên quỹ đất khoảng 1,26 ha, với ba tòa cao 15 tầng. Dự án gồm 616 căn hộ và 23 sản phẩm thương mại, dịch vụ, thuộc khu Gladia by the Waters rộng khoảng 12 ha trong không gian quy hoạch lớn hơn của khu vực.

Cơ cấu căn hộ trải từ sản phẩm một phòng ngủ đến các loại căn hai, ba và bốn phòng ngủ. Việc tổ chức đa dạng diện tích cho phép nhiều nhóm gia đình tìm kiếm phương án sử dụng phù hợp, từ căn dành cho hộ ít người đến sản phẩm có thêm không gian sinh hoạt và làm việc tại nhà.

Điểm đáng chú ý của mô hình ba tháp cao vừa phải là cách kết hợp nhà ở với cảnh quan và tiện ích trong tổng thể. Thiết kế được giới thiệu theo hướng tăng khả năng tiếp cận ánh sáng, thông gió và tổ chức các khu vực chung, tạo sự liên kết giữa không gian trong căn hộ với các điểm sinh hoạt ngoài trời.

Gladia Heights được phát triển với các khu vực hồ bơi, phòng tập, không gian thư giãn và sân chơi, bên cạnh hệ thống công viên, đường dạo thuộc Gladia by the Waters. Những hạng mục này hướng đến nhu cầu vận động, nghỉ ngơi và giao lưu cộng đồng khi các tháp căn hộ hoàn thành.

Nguồn cung căn hộ mới tại Bình Trưng

Trong nguồn cung khu Đông TP.HCM, Gladia Heights là một lựa chọn căn hộ thuộc dự án phát triển theo từng giai đoạn, có lợi thế về quy mô ba tháp và định hướng cảnh quan ven sông. Các tin đăng giúp tham khảo loại hình, diện tích và giá chào bán, đồng thời theo dõi đặc điểm sản phẩm đang được giới thiệu.

Sự phát triển của những khu căn hộ mới tại Bình Trưng gắn với nhu cầu ở thực của người làm việc tại khu Đông và khả năng tiếp cận hệ thống giao thông, dịch vụ đô thị. Các dự án có quy hoạch cảnh quan và tiện ích đa chức năng góp phần mở rộng lựa chọn, nhưng mức độ thuận tiện còn được đánh giá qua chất lượng vận hành sau bàn giao.

Với sự tham gia của Keppel và Khang Điền, Gladia Heights bổ sung nguồn cung nhà ở tại khu vực Võ Chí Công. Người quan tâm có thể truy cập Batdongsan.com.vn để tìm hiểu tin đăng, diện tích, giá bán và những dự án chung cư lân cận của TP.HCM.