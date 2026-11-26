TPO - Khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án vì lợi ích quốc gia, công cộng, người dân không chỉ được bồi thường bằng đất cùng mục đích sử dụng hoặc bằng tiền. Theo Luật Đất đai (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua, trong một số trường hợp, người có đất bị thu hồi còn có thể được bồi thường bằng loại đất khác mục đích hoặc bằng nhà ở.