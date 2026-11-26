TPO - Dự án nhà ở xã hội 324 Lý Thường Kiệt có vị trí đắc địa tại khu vực trung tâm TPHCM. Dự án gồm 4 block cao 25 tầng, xây dựng trên khu đất hơn 14.700 m2, cung cấp 1.254 căn hộ, trong đó 1.025 căn là nhà ở xã hội. Hiện tại, dự án đã hoàn thiện hơn 95%.
TPO - Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2026 mở rộng các trường hợp được xem xét cấp sổ đỏ, trong đó có đất sử dụng trước ngày 1/7/2014, hay trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước ngày 1/8/2024 nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền.
TPO - Hai căn nhà sàn truyền thống của người Tày được lắp ghép, tổ chức lại thành một không gian dành cho các hoạt động triển lãm, làm việc và lưu trú, với bếp lửa giữ vai trò kết nối đời sống cộng đồng.
TPO - Khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án vì lợi ích quốc gia, công cộng, người dân không chỉ được bồi thường bằng đất cùng mục đích sử dụng hoặc bằng tiền. Theo Luật Đất đai (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua, trong một số trường hợp, người có đất bị thu hồi còn có thể được bồi thường bằng loại đất khác mục đích hoặc bằng nhà ở.
CapitaLand Development (CLD) Việt Nam chính thức khởi động bàn giao Orchard Hill và Orchard Mansion, hai phân khu nhà ở thuộc Tổng dự án Sycamore quy mô 18,9 ha tại phường Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh.
TPO - Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân trường yêu cầu trước ngày 15/12/2026 hoàn thành lấy ý kiến nhân dân về các đồ án quy hoạch đô thị. Trước ngày 30/1/2027 phê duyệt toàn bộ quy hoạch đô thị mới, tạo động lực tổ chức lại không gian và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
TPO - UBND TP Đồng Nai giao Thanh tra thành phố làm rõ việc quản lý, sử dụng đất và xây dựng tại khu đất rộng khoảng 4,379ha, gồm 15 thửa đất ở xã Sông Ray, do người có nghệ danh Lý Nhã Kỳ đứng tên.
Luật Kinh doanh bất động (sản sửa) đã bổ sung quy định về cấp mã định danh điện tử, siết việc thu tiền trước với dự án không đủ điều kiện bán hàng và tăng bảo vệ người mua nhà.
TPO - Tuyên Quang, Lạng Sơn, Lâm Đồng, An Giang và Sơn La nằm trong nhóm 5 địa phương có nguy cơ không hoàn thành chỉ tiêu làm sạch dữ liệu đất đai năm 2026. Trong khi đó, 10 tỉnh, thành phố còn hàng triệu thửa đất cần đo đạc, lập bản đồ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu trong năm 2027.
TPO - Công ty CP Đức Mạnh - chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt từng cảnh báo: " thị trường xuất hiện các giao dịch tự phát liên quan đến dự án. Một số trường hợp được phản ánh môi giới rao bán, thu tiền giữ chỗ trái phép, trong đó có người nộp tới 150 triệu đồng để được ưu tiên mua căn hộ".
Masteri Cosmo Central nằm tại khu đô thị The Global City, phía Đông TP.HCM, với các tòa căn hộ nằm gần trục thương mại và không gian công cộng.
Từng là thương cảng sầm uất bậc nhất Đàng Ngoài, Phố Hiến (Hưng Yên) nổi danh nhờ hoạt động giao thương nhộn nhịp và sự hội tụ của thương nhân nhiều quốc gia. Ngày nay, trên vùng đất giàu giá trị di sản ấy, những không gian đô thị mới đang được kiến tạo để tiếp nối tinh thần giao thương xưa, với tiêu điểm là các tuyến nhà phố kết hợp an cư và kinh doanh tại Phố Hiến Heritage Collection.
Gladia Heights phát triển trên đường Võ Chí Công, phía Đông TP.HCM, với ba tháp căn hộ cao 15 tầng thuộc tổng thể Gladia by the Waters. Sự kết hợp giữa quy mô vừa phải, cảnh quan ven sông và những tiện ích được quy hoạch đồng bộ tạo nên điểm đáng chú ý của dự án đang triển khai.
TPO - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của ba luật thuế và Luật Đất đai sửa đổi quy định áp thuế suất 0,2% đối với đất bỏ hoang, không đưa vào sử dụng hoặc chậm đưa vào sử dụng từ ngày 1/7/2027. Vậy những nhóm sử dụng đất nào sẽ chịu tác động?
TPO - Hà Nội phê duyệt Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đoạn trung tâm dài hơn 44 km, qua 9 xã phường; TPHCM xây dựng hệ số K mới, dự kiến áp dụng đầu 2027; Phát hiện vi phạm tại một số thửa đất của người có nghệ danh Lý Nhã Kỳ;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 25/11.
TPO - Nhiều hạng mục khu tập thể Nguyễn Công Trứ (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) hiện đã xuống cấp nghiêm trọng. Năm 2025, do vướng mắc về cơ chế, thành phố đã thống nhất dừng dự án cũ để rà soát, xây dựng phương án mới
TPO - Sau gần 5 năm bỏ hoang, hai khu 'đất vàng' rộng hơn 10.600m2 trên đường Lê Lợi, ven sông Hương (TP. Huế), đã tìm được chủ đầu tư mới qua đấu giá 530 tỷ đồng, mở ra kỳ vọng thay đổi diện mạo đô thị.