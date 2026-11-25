Masteri Cosmo Central: Căn hộ mới trong nhịp phát triển của The Global City

Masteri Cosmo Central nằm tại khu đô thị The Global City, phía Đông TP.HCM, với các tòa căn hộ nằm gần trục thương mại và không gian công cộng.

Trong khi phân khu cao tầng đang xây dựng, nhiều điểm đến của toàn khu như phố thương mại SOHO và kênh đào đã hiện hữu, tạo bối cảnh phát triển khác biệt cho nguồn cung mới.

Vị trí trong quần thể đô thị The Global City

Masteri Cosmo Central nằm tại khu vực đường Đỗ Xuân Hợp, phường Bình Trưng, TP.HCM, thuộc địa bàn thành phố Thủ Đức trước đây. Dự án là một trong các phân khu căn hộ của The Global City, đô thị được Masterise Homes phát triển với nhiều chức năng nhà ở, dịch vụ, thương mại và không gian công cộng.

Khu vực dự án có thể tiếp cận tuyến đường Liên Phường và các trục giao thông kết nối với Mai Chí Thọ, đường dẫn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây cùng các địa bàn phía Đông. Vị trí gần những tuyến giao thông lớn tạo điều kiện di chuyển giữa các khu dân cư, trung tâm việc làm và những khu thương mại của thành phố.

Khác với các dự án căn hộ được phát triển độc lập, Masteri Cosmo Central nằm trong tổng thể có quy hoạch giao thông nội khu và các chức năng dịch vụ được triển khai qua nhiều giai đoạn. Sự hình thành các tuyến phố, không gian cảnh quan và hoạt động thương mại tạo nền tảng cho môi trường sống sau khi các tháp căn hộ hoàn thiện.

Phân khu cao tầng với nhiều dòng sản phẩm

Masteri Cosmo Central được quy hoạch với sáu tòa tháp cao từ 19 đến 29 tầng, kết hợp khu căn hộ và khối đế thương mại, dịch vụ. Dự án có nhiều loại hình sản phẩm, từ căn một phòng ngủ đến căn có diện tích lớn hơn phục vụ nhu cầu sinh hoạt của gia đình.

Cách bố trí sản phẩm đa dạng cho phép lựa chọn theo số thành viên và công năng sử dụng. Những căn diện tích nhỏ đáp ứng nhu cầu của hộ ít người, trong khi loại hai, ba phòng ngủ hoặc sản phẩm diện tích lớn có thể bố trí thêm khu học tập, làm việc tại nhà hay không gian sinh hoạt chung.

Thiết kế được giới thiệu theo định hướng đô thị hiện đại, chú trọng khoảng mở, không gian chung và khả năng tiếp cận cảnh quan. Với một phân khu trong khu đô thị lớn, vị trí tòa nhà so với tuyến đường nội khu, khu thương mại và các điểm tiện ích là những yếu tố tạo nên đặc điểm sử dụng riêng của từng sản phẩm.

Một điểm đáng chú ý của The Global City là khu phố thương mại SOHO và tuyến kênh đào, nơi đã diễn ra các hoạt động dịch vụ, vui chơi và sự kiện. Những điểm đến này tạo nhịp sống cho một phần đô thị, nhưng không đồng nghĩa toàn bộ các khu căn hộ đã hoàn thành hoặc đón cư dân.

Vai trò trong thị trường nhà ở khu Đông

Trên thị trường, Masteri Cosmo Central góp phần bổ sung nguồn cung căn hộ mới tại khu vực Bình Trưng. Người quan tâm có thể tham khảo các tin đăng để tìm hiểu cơ cấu diện tích, vị trí căn hộ và mức giá chào bán theo từng thời điểm, đồng thời theo dõi lộ trình phát triển phân khu.

Nhu cầu nhà ở khu Đông tiếp tục gắn với mạng lưới việc làm, hạ tầng giao thông và sự phát triển của các khu dân cư mới. Đối với những dự án nằm trong quần thể đô thị tích hợp, hoạt động thương mại và không gian công cộng được hình thành song song có thể tạo thuận lợi cho sinh hoạt khi số lượng cư dân tăng lên.

Với vị trí trong The Global City và định hướng kết hợp căn hộ với tiện ích đô thị, Masteri Cosmo Central là lựa chọn đáng chú ý trong nguồn cung mới của TP.HCM. Để cập nhật tin rao, giá chào bán và so sánh với các dự án lân cận, người tìm kiếm có thể truy cập Batdongsan.com.vn để tham khảo thông tin.