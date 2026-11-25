Thái Nguyên 'chốt' thời gian phê duyệt các quy hoạch đô thị

TPO - Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân trường yêu cầu trước ngày 15/12/2026 hoàn thành lấy ý kiến nhân dân về các đồ án quy hoạch đô thị. Trước ngày 30/1/2027 phê duyệt toàn bộ quy hoạch đô thị mới, tạo động lực tổ chức lại không gian và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Ngày 25/11, tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị báo cáo tiến độ lập Quy hoạch chung đô thị trung tâm phía Bắc; quy hoạch chung các đô thị mới gồm Định Hóa, Võ Nhai, Phú Lương, Đồng Hỷ, Chợ Rã, Chợ Đồn, Na Rì, Chợ Mới và tiến độ hoàn thiện sơ đồ, bản đồ Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên.

Sau hợp nhất, Thái Nguyên đứng trước yêu cầu cấp thiết phải tổ chức lại không gian phát triển, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế từng khu vực, đồng thời tăng cường kết nối hạ tầng và liên kết vùng.

Một góc phường Bắc Kạn

Tháng 2/2026, Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt điều chỉnh. Theo đó, đến năm 2030, tỉnh phấn đấu đạt tỷ lệ đô thị hóa trên 55%, hình thành 3 cực đô thị gồm: Đô thị trung tâm tỉnh, đô thị trung tâm phía Nam và đô thị trung tâm phía Bắc.

Toàn cảnh hội nghị ngày 25/11

Đối với Quy hoạch chung đô thị trung tâm phía Bắc, phạm vi nghiên cứu gồm toàn bộ địa giới hành chính hai phường Bắc Kạn, Đức Xuân và ba xã Cẩm Giàng, Phong Quang, Phủ Thông, với tổng diện tích 46.765,13 ha.

Cho ý kiến tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thế Mạnh nhấn mạnh, việc xây dựng quy hoạch phải xuất phát từ tiềm năng, lợi thế, xu thế phát triển và đặc trưng văn hóa của từng địa bàn, bảo đảm tính khoa học, thực tiễn và tầm nhìn dài hạn.

Đối với đô thị trung tâm phía Bắc, cần khai thác tối đa lợi thế về rừng, hồ, cảnh quan sinh thái, đồng thời bảo tồn, phát huy các di tích lịch sử, văn hóa. Định hướng phát triển công nghiệp, khu công nghiệp phải gắn với lợi thế nông sản, lâm sản, khoáng sản; có phân tích khoa học về nhu cầu việc làm và khả năng phát triển của từng khu vực, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường phát biểu tại hội nghị

Lắng nghe ý kiến nhân dân, cơ quan chuyên môn

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương nêu cao trách nhiệm, trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về chất lượng, kết quả các đồ án quy hoạch. Quá trình xây dựng phải chú trọng lắng nghe ý kiến nhân dân, các cơ quan chuyên môn và đơn vị liên quan.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu trước ngày 15/12/2026 hoàn thành việc lấy ý kiến nhân dân, các sở, ngành và đơn vị liên quan; trước ngày 30/1/2027 hoàn thành phê duyệt toàn bộ các quy hoạch.

Đặc biệt, các địa phương phải đánh giá toàn diện những tồn tại, hạn chế của các quy hoạch trước đây để có giải pháp khắc phục, tạo điểm mới và lợi thế cạnh tranh riêng, qua đó nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, mở rộng không gian phát triển trong giai đoạn tới.

Quy mô diện tích lập quy hoạch các đô thị mới Quy mô diện tích lập quy hoạch đô thị mới Định Hóa: 6.725,59 ha Quy mô diện tích lập quy hoạch đô thị mới Võ Nhai: 9.977,38 ha Quy mô diện tích lập quy hoạch đô thị mới Phú Lương: 11.238,70 ha Quy mô diện tích lập quy hoạch đô thị mới Đồng Hỷ: 5.371,54 ha Quy mô diện tích lập quy hoạch đô thị mới Chợ Rã: 9.281,46 ha Quy mô diện tích lập quy hoạch đô thị mới Chợ Đồn: 14.210,1 ha Quy mô diện tích lập quy hoạch đô thị mới Na Rì: 11.273,24 ha Quy mô diện tích lập quy hoạch đô thị mới Chợ Mới: 11.888,62 ha

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