CapitaLand Development khởi động bàn giao hai phân khu nhà ở Orchard Hill và Orchard Mansion

Cột mốc này tiếp tục khẳng định cam kết của CLD trong việc đảm bảo chất lượng và tiến độ bàn giao, trên nền tảng năng lực triển khai dự án đồng bộ và nhất quán. Đây là dự án nhà ở thứ hai được CLD bàn giao đến khách hàng tại Việt Nam trong năm nay, sau phân khu Lumi Signature tại miền Bắc vào tháng 9, đồng thời đánh dấu đợt bàn giao thứ hai tại Sycamore, sau phân khu thấp tầng The Orchard vào tháng 8-2025.

CLD chính thức bàn giao dự án Orchard Hill, phân khu cao tầng đầu tiên của Sycamore, với 121 tiện ích tuyển chọn cùng phong cách thiết kế nghỉ dưỡng tại gia (Ảnh: CLD)

Sycamore là một trong những dự án nhà ở quy hoạch tổng thể có quy mô lớn nhất của CLD tại Việt Nam, được phát triển cùng Tập đoàn United Overseas Australia (UOA). Dự án được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhiều nhóm khách hàng, từ đội ngũ chuyên gia, cặp vợ chồng trẻ, gia đình hạt nhân đến cộng đồng người nước ngoài tìm kiếm trải nghiệm sống đô thị hiện đại và kết nối thuận tiện. Dự án cung cấp hơn 3.200 sản phẩm căn hộ và nhà ở được quy hoạch bài bản qua các phân khu thấp, trung và cao tầng. Trong đó, Orchard Hill là phân khu cao tầng đầu tiên tại Sycamore với quy mô 1,1 ha, gồm hai tòa tháp cao 24 tầng và 774 căn hộ đa dạng diện tích, từ một tới ba phòng ngủ cho đến duplex và penthouse.

Hoàn thiện vào mảnh ghép nhà ở thấp tầng tại Sycamore, Orchard Mansion là phân khu khép kín gồm 70 biệt thự vườn và 24 dinh thự đồi. Nương theo địa hình sườn dốc tự nhiên liền kề công viên trung tâm rộng 75 ha, dự án mang đến chuẩn sống Hillside độc bản đầu tiên tại phường Bình Dương, đồng thời sở hữu lợi thế kết nối khi nằm kế cận tuyến Metro số 1 TP. Hồ Chí Minh trong tương lai. Qua đó, Sycamore tiếp tục khẳng định vị thế là một cộng đồng đô thị được quy hoạch đồng bộ, giàu bản sắc với hạ tầng kết nối thuận tiện.

Tâm điểm Mansion Club với quy mô 1.500 mét vuông chào đón những cư dân đầu tiên của Orchard Mansion

Ông Tan Tze Wooi, Tổng Giám đốc CapitaLand Development (Việt Nam), chia sẻ: “Mỗi cột mốc bàn giao là một lần CLD hiện thực hóa cam kết với khách hàng. Tại miền Bắc, chúng tôi đã hoàn tất bàn giao hơn 2.258 căn hộ thuộc phân khu Lumi Signature từ tháng 9 đến tháng 11-2026. Việc khởi động bàn giao Orchard Hill và Orchard Mansion đánh dấu đợt bàn giao thứ hai của CLD tại Việt Nam trong năm nay, đồng thời là cột mốc bàn giao tiếp theo tại Sycamore sau thành công của phân khu The Orchard vào năm 2025.

Những thành tựu này từng bước hiện thực hóa tầm nhìn dài hạn của tổng dự án Sycamore, khẳng định nỗ lực bền bỉ của CLD trong việc kiến tạo những không gian sống chất lượng và nâng tầm cộng đồng bền vững tại Việt Nam. Chúng tôi trân trọng sự tin tưởng của khách hàng và không ngừng nỗ lực để xứng đáng với sự tin cậy đó thông qua kỷ luật thi công nghiêm ngặt và tiến độ bàn giao đảm bảo. Trên toàn bộ danh mục đầu tư, CLD sẽ tiếp tục đặt nhu cầu an cư ngày càng cao của khách hàng làm trọng tâm, qua đó củng cố vững chắc vị thế là nhà phát triển bất động sản được tin chọn”.

Cột mốc bàn giao Orchard Hill và Orchard Mansion tiếp tục hiện thực hóa tầm nhìn quy hoạch tổng thể của Sycamore, nơi chất lượng bàn giao vượt trội, hệ tiện ích toàn diện và không gian sống quy hoạch bài bản cùng hội tụ trong một đại đô thị kết nối.

Kiến tạo chuẩn mực sống độc bản lấy sức khỏe và cộng đồng làm trọng tâm

Được định hình như một chốn an cư đề cao sức khỏe, thư giãn và gắn kết, Orchard Hill theo đuổi phong cách nghỉ dưỡng tại gia, với mặt bằng căn hộ rộng rãi cùng hệ logia lớn giúp mở rộng không gian sống. Dự án sở hữu 121 tiện ích tinh tuyển, đem đến trải nghiệm sống nâng tầm và thúc đẩy những kết nối cộng đồng. Tại đây, cư dân được trải nghiệm trọn vẹn chuỗi tiện ích đa dạng từ phòng gym, phòng tập yoga, hồ bơi tràn 50 mét, khu vui chơi trẻ em đến các không gian chăm sóc sức khỏe chuyên biệt. Đề cao yếu tố kết nối cộng đồng, dự án cũng bố trí sảnh tiệc Gourmet, sảnh tiệc Artisan, không gian làm việc chung, góc đọc sách, khu thể thao cùng rạp chiếu phim ngoài trời – mở ra nhịp sống giao lưu, vui chơi và trải nghiệm thư giãn trọn vẹn. Những điểm nhấn phải kể đến như tiểu cảnh chào đón, sảnh tiệc trên không dành riêng cho cư dân, cùng khu thương mại dịch vụ sắp ra mắt góp phần hoàn thiện trải nghiệm sống đa chiều tại dự án. Tất cả góp phần kiến tạo nên một môi trường sống toàn diện, nuôi dưỡng thể chất, tinh thần và khơi dậy đời sống cộng đồng.

Từ sảnh tiệc trên không đến hồ bơi tràn 50 mét, 121 tiện ích tinh tuyển của Orchard Hill biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ tại gia (Ảnh: CLD)

Orchard Mansion sở hữu 49 tiện ích đặc quyền xen kẽ bảy khu vườn chủ đề trong nội khu, kiến tạo không gian lý tưởng cho hoạt động chăm sóc sức khỏe, thư giãn và kết nối. Tọa lạc ngay lối vào phân khu là trung tâm tiện ích Mansion Club với quy mô 1.500 mét vuông, nổi bật với hồ bơi vô cực trên không hướng hoàng hôn. Mỗi tư gia đều được trang bị cổng trước tự động dẫn vào hai chỗ đỗ xe có mái che, khoảng vườn rộng thoáng và thiết kế sẵn hố chờ thang máy. Đặc biệt, cấu trúc dinh thự đồi với thiết kế thềm nhà nâng cao độc đáo mang đến đặc quyền riêng tư và đẳng cấp sống vượt trội cho giới cộng đồng tinh hoa.

Mỗi tư gia tại Orchard Mansion đều sẵn sàng đón chào chủ nhân nhận nhà (Ảnh: CLD)

Phát triển bền vững là trụ cột cốt lõi trong định hướng quy hoạch và thiết kế của Sycamore. Hướng tới mục tiêu kiến tạo không gian sống xanh và tiện nghi hơn, Orchard Hill và Orchard Mansion đều đã đạt chứng nhận công trình xanh EDGE vào tháng 11-2026. Cả hai phân khu ứng dụng các giải pháp thiết kế thụ động nhằm tối ưu ánh sáng và thông gió tự nhiên, kết hợp hệ thống tiết kiệm năng lượng, thiết bị tiết kiệm nước và vật liệu tối ưu tài nguyên. Những giải pháp này không chỉ tạo điều kiện để cư dân theo đuổi lối sống bền vững hơn, mà còn khẳng định cam kết của CLD trong việc xây dựng những cộng đồng năng động, thích ứng tốt với tương lai.