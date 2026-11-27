Hôm nay đấu giá trực tuyến 4 lô đất 'vàng' ở Thủ Thiêm

TPO - Lô đất 1.K3.4.HH có giá khởi điểm hơn 2.091 tỷ đồng, phương thức đấu giá là trả giá lên với mỗi bước giá là 11 tỷ đồng. Lô 1.K3.1.OD có giá khởi điểm hơn 2.632 tỷ đồng, mỗi bước giá là 13 tỷ đồng. Lô 1.K3.3.HH có giá khởi điểm 1.744 tỷ đồng, mỗi bước giá 9 tỷ đồng. Lô 1.K3.5.HH, mỗi bước giá 20 tỷ đồng.

Hôm nay (27/11), hệ thống đấu giá trực tuyến của Bộ Công an sẽ tổ chức đấu giá 4 lô đất ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh, TPHCM) với tổng giá khởi điểm 16.665 tỷ đồng.

Cụ thể, quyền sử dụng lô đất 1.K3.4.HH (trước đây là lô đất 3 - 5, diện tích hơn 6.446 m2) có giá khởi điểm hơn 2.091 tỷ đồng. Người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước hơn 418 tỷ đồng.

Phương thức đấu giá là trả giá lên với mỗi bước giá là 11 tỷ đồng.

Lô đất thứ 2 là lô 1.K3.1.OD (trước đây là lô đất 3 - 8, diện tích hơn 8.568 m2), có giá khởi điểm hơn 2.632 tỷ đồng. Người tham gia đấu giá phải đặt trước số tiền hơn 526 tỷ đồng, trả giá lên với mỗi bước giá là 13 tỷ đồng.

Lô đất thứ 3 là lô 1.K3.3.HH (trước đây là lô đất 3 - 9, diện tích hơn 5.009 m2), có giá khởi điểm 1.744 tỷ đồng. Người tham gia đấu giá phải đặt trước số tiền hơn 348 tỷ đồng, trả giá lên với mỗi bước giá 9 tỷ đồng.

Tổng cộng 4 lô đất có diện tích hơn 30.000 m2 với tổng giá khởi điểm hơn 16.665 tỷ đồng.

Lô đất thứ 4 là lô 1.K3.5.HH (trước đây là lô đất 3 - 12, diện tích hơn 10.059 m2), có giá khởi điểm hơn 10.198 tỷ đồng. Người tham gia đấu giá phải đặt trước số tiền hơn 2.039 tỷ đồng, trả giá lên với mỗi bước giá 20 tỷ đồng.

Tổng cộng 4 lô đất có diện tích hơn 30.000 m2. Tiền đặt trước tương đương 20% giá khởi điểm, dao động từ gần 349 tỷ đến hơn 526 tỷ đồng.

Đối với tổ chức tham gia, điều kiện bắt buộc là phải hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và có vốn chủ sở hữu không thấp hơn 20% tổng vốn đầu tư dự kiến của từng dự án. Nhóm công ty mẹ, công ty con hoặc tập đoàn kinh tế có khả năng chi phối hoạt động của nhau chỉ được cử một đại diện tham gia đấu giá đối với một lô đất.

Trường hợp người tham gia là cá nhân, nếu trúng đấu giá phải cam kết thành lập tổ chức kinh tế để triển khai dự án. Nếu hết thời hạn nộp tiền sử dụng đất mà chưa thành lập doanh nghiệp, kết quả trúng đấu giá sẽ bị hủy và toàn bộ tiền đặt cọc bị tịch thu.

Ngoài ra, trong quá trình đấu giá trực tuyến, người trả giá cao nhất nếu rút lại mức giá đã đưa ra sẽ bị truất quyền tham gia và không được hoàn trả tiền đặt trước.