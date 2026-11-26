Trong một ngôi nhà hiện đại, sự tiện nghi không còn được đo bằng số lượng thiết bị được trang bị, mà ngày càng được nhìn ở khả năng ngôi nhà có thể chủ động hỗ trợ và bảo vệ con người. Đó cũng là lý do nhà thông minh đang dần chuyển từ một khái niệm mang tính công nghệ sang một giải pháp thiết thực cho đời sống. Không chỉ giúp bật tắt đèn hay điều khiển thiết bị từ xa, Smart Home đang mở rộng vai trò sang giám sát và nâng cao mức độ an toàn cho không gian sống.