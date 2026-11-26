TPO - Trong tổng số 474 chung cư xây dựng trước năm 1975 tại TPHCM, nhiều công trình đã xuống cấp nghiêm trọng, trơ cốt thép hoen gỉ và nứt toác kết cấu, đặc biệt là nhóm chung cư nguy hiểm cấp D. Bất chấp hiểm họa rình rập, tầng 1 nhiều khu nhà vẫn bị hàng quán, chợ tự phát bủa vây kín mít.
TPO - Từ ngày 30/11, nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng, tổng diện tích sàn dưới 500m² tại các khu vực đáp ứng điều kiện quy hoạch ở TPHCM được miễn giấy phép xây dựng. Công trình thuộc diện này được xây dựng tối đa một tầng hầm theo quy định.
Trong một ngôi nhà hiện đại, sự tiện nghi không còn được đo bằng số lượng thiết bị được trang bị, mà ngày càng được nhìn ở khả năng ngôi nhà có thể chủ động hỗ trợ và bảo vệ con người. Đó cũng là lý do nhà thông minh đang dần chuyển từ một khái niệm mang tính công nghệ sang một giải pháp thiết thực cho đời sống. Không chỉ giúp bật tắt đèn hay điều khiển thiết bị từ xa, Smart Home đang mở rộng vai trò sang giám sát và nâng cao mức độ an toàn cho không gian sống.
Quy hoạch mạng lưới hạ tầng giao thông, sức bật từ du lịch và những động lực kinh tế đang mở ra chu kỳ tăng trưởng mới của Đà Nẵng và triển vọng cho khu vực phía Nam. Tọa lạc trên tuyến đường Trường Sa huyết mạch kết nối Đà Nẵng và Hội An, Khu đô thị thương mại và dịch vụ cao cấp Newtown Đà Nẵng hội tụ lợi thế từ những chuyển động tích cực này.
TPO - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị 13 tỉnh thành khẩn trương hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai; Thanh tra làm rõ nguồn gốc 15 thửa đất của người có nghệ danh Lý Nhã Kỳ; Tận thấy dự án nhà ở xã hội vị trí đắc địa bị bán 'trộm' 600 suất;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 26/11.
TPO - Dự án nhà ở xã hội nằm ở đường Lê Trọng Tấn (phường Dương Nội, Hà Nội) có giá bán vượt 34 triệu đồng/m² (cả 5% VAT và 2% phí bảo trì), tương đương từ 2 tỷ đồng một căn.
TPO - Dự án nhà ở xã hội 324 Lý Thường Kiệt có vị trí đắc địa tại khu vực trung tâm TPHCM. Dự án gồm 4 block cao 25 tầng, xây dựng trên khu đất hơn 14.700 m2, cung cấp 1.254 căn hộ, trong đó 1.025 căn là nhà ở xã hội. Hiện tại, dự án đã hoàn thiện hơn 95%.
TPO - Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2026 mở rộng các trường hợp được xem xét cấp sổ đỏ, trong đó có đất sử dụng trước ngày 1/7/2014, hay trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước ngày 1/8/2024 nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền.
TPO - Hai căn nhà sàn truyền thống của người Tày được lắp ghép, tổ chức lại thành một không gian dành cho các hoạt động triển lãm, làm việc và lưu trú, với bếp lửa giữ vai trò kết nối đời sống cộng đồng.
TPO - Khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án vì lợi ích quốc gia, công cộng, người dân không chỉ được bồi thường bằng đất cùng mục đích sử dụng hoặc bằng tiền. Theo Luật Đất đai (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua, trong một số trường hợp, người có đất bị thu hồi còn có thể được bồi thường bằng loại đất khác mục đích hoặc bằng nhà ở.
CapitaLand Development (CLD) Việt Nam chính thức khởi động bàn giao Orchard Hill và Orchard Mansion, hai phân khu nhà ở thuộc Tổng dự án Sycamore quy mô 18,9 ha tại phường Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh.
TPO - Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân trường yêu cầu trước ngày 15/12/2026 hoàn thành lấy ý kiến nhân dân về các đồ án quy hoạch đô thị. Trước ngày 30/1/2027 phê duyệt toàn bộ quy hoạch đô thị mới, tạo động lực tổ chức lại không gian và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
TPO - UBND TP Đồng Nai giao Thanh tra thành phố làm rõ việc quản lý, sử dụng đất và xây dựng tại khu đất rộng khoảng 4,379ha, gồm 15 thửa đất ở xã Sông Ray, do người có nghệ danh Lý Nhã Kỳ đứng tên.
Luật Kinh doanh bất động (sản sửa) đã bổ sung quy định về cấp mã định danh điện tử, siết việc thu tiền trước với dự án không đủ điều kiện bán hàng và tăng bảo vệ người mua nhà.
TPO - Tuyên Quang, Lạng Sơn, Lâm Đồng, An Giang và Sơn La nằm trong nhóm 5 địa phương có nguy cơ không hoàn thành chỉ tiêu làm sạch dữ liệu đất đai năm 2026. Trong khi đó, 10 tỉnh, thành phố còn hàng triệu thửa đất cần đo đạc, lập bản đồ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu trong năm 2027.
TPO - Công ty CP Đức Mạnh - chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Lý Thường Kiệt từng cảnh báo: " thị trường xuất hiện các giao dịch tự phát liên quan đến dự án. Một số trường hợp được phản ánh môi giới rao bán, thu tiền giữ chỗ trái phép, trong đó có người nộp tới 150 triệu đồng để được ưu tiên mua căn hộ".
Masteri Cosmo Central nằm tại khu đô thị The Global City, phía Đông TP.HCM, với các tòa căn hộ nằm gần trục thương mại và không gian công cộng.