Giải pháp nhà thông minh Make in Vietnam: Khi công nghệ trở thành 'lá chắn' an toàn cho ngôi nhà

Trong một ngôi nhà hiện đại, sự tiện nghi không còn được đo bằng số lượng thiết bị được trang bị, mà ngày càng được nhìn ở khả năng ngôi nhà có thể chủ động hỗ trợ và bảo vệ con người. Đó cũng là lý do nhà thông minh đang dần chuyển từ một khái niệm mang tính công nghệ sang một giải pháp thiết thực cho đời sống. Không chỉ giúp bật tắt đèn hay điều khiển thiết bị từ xa, Smart Home đang mở rộng vai trò sang giám sát và nâng cao mức độ an toàn cho không gian sống.

Khi Smart Home không chỉ để điều khiển từ xa

Một gia đình có thể rời nhà từ sáng và chỉ trở về vào cuối ngày. Trong thời gian đó, nhiều thiết bị công suất lớn vẫn hoạt động liên tục như tủ lạnh, bình nóng lạnh, máy bơm, hệ thống chiếu sáng hay thiết bị mạng. Những lo lắng vì thế cũng rất đời thường: cửa đã đóng chặt chưa, bình nóng lạnh đã tắt chưa, trong nhà có xuất hiện nguy cơ cháy nổ hay hệ thống điện có đang vận hành bình thường?

Với một ngôi nhà truyền thống, phần lớn việc phát hiện và xử lý những tình huống này vẫn phụ thuộc vào sự quan sát trực tiếp của con người. Nhưng với hệ thống nhà thông minh, các thiết bị có thể được kết nối để hình thành một lớp giám sát liên tục.

Cảm biến cửa & cảm biến khói: Theo dõi trạng thái đóng mở thực tế và hỗ trợ phát hiện sớm dấu hiệu khói tại khu vực lắp đặt.

Theo dõi trạng thái đóng mở thực tế và hỗ trợ phát hiện sớm dấu hiệu khói tại khu vực lắp đặt. Cảm biến hiện diện: Giúp ánh sáng tự động kích hoạt thông minh tại cầu thang, hành lang hay nhà vệ sinh.

Giúp ánh sáng tự động kích hoạt thông minh tại cầu thang, hành lang hay nhà vệ sinh. Thiết bị điện thông minh: Cho phép kiểm tra trạng thái, hẹn giờ hoặc ngắt điện từ xa qua ứng dụng điều khiển tiếng Việt trực quan.

Công nghệ đang tạo ra một lớp “lá chắn” cho ngôi nhà: không thay thế hoàn toàn vai trò của con người, nhưng giúp con người phát hiện sớm hơn và chủ động hơn trước những tình huống có thể xảy ra.

Hạ tầng điện ngày càng cần được quan tâm

Một ngôi nhà hiện đại – từ căn hộ chung cư cho đến căn biệt thự – đều vận hành số lượng thiết bị điện rất lớn: điều hòa, bình nóng lạnh, bếp từ, máy giặt, máy bơm và hệ thống chiếu sáng.

Tuy nhiên, những sự cố như quá tải, quá nhiệt hay rò điện thường rất khó nhận biết bằng mắt thường. Khả năng bật/tắt thiết bị đơn thuần là chưa đủ để giải quyết bài toán an toàn hạ tầng. Đó là lý do Hunonic tiên phong mở rộng giải pháp: Giám sát và bảo vệ hạ tầng điện chủ động.

Đưa an toàn điện vào hệ sinh thái Smart Home

Trong hệ sinh thái Make in Vietnam của Hunonic, bên cạnh các dòng công tắc mặt kính phẳng cường lực, cảm biến, rèm, cổng tự động hay cửa cuốn, thương hiệu phát triển chuyên sâu nhóm giải pháp an toàn điện năng:

Hunonic Entec (Giải pháp theo dõi điện năng): Hỗ trợ đo lường dòng điện, công suất và mức tiêu thụ theo thời gian thực. Người dùng không chỉ nhìn thấy tổng số điện trên hóa đơn cuối tháng mà sở hữu trọn vẹn dữ liệu để hiểu và tối ưu hóa vận hành hệ thống.

Hỗ trợ đo lường dòng điện, công suất và mức tiêu thụ theo thời gian thực. Người dùng không chỉ nhìn thấy tổng số điện trên hóa đơn cuối tháng mà sở hữu trọn vẹn dữ liệu để hiểu và tối ưu hóa vận hành hệ thống. Hunonic Batec (Giải pháp bảo vệ điện thông minh): Giám sát liên tục các thông số về dòng điện, công suất, nhiệt độ và dòng rò. Khi xuất hiện sự cố chạm chập hoặc vượt ngưỡng an toàn đã thiết lập, Batec hỗ trợ tự động ngắt nguồn điện tức thì, bảo vệ tối đa tính mạng và tài sản cho gia chủ.

Việc đưa các giải pháp giám sát và bảo vệ điện vào cùng hệ sinh thái giúp Smart Home tiến thêm một bước: từ việc giúp ngôi nhà tiện nghi hơn sang hỗ trợ ngôi nhà an toàn và chủ động hơn.

Toàn bộ dữ liệu này được xử lý mượt mà nhờ hạ tầng Server Cloud đặt 100% tại Việt Nam, hỗ trợ kết nối, xử lý và lưu trữ dữ liệu cho các giải pháp trong hệ sinh thái.

Công nghệ cho nhà Việt cần bắt đầu từ cách người Việt sống

Kiến trúc nhà ở tại Việt Nam có những đặc thù riêng: cửa cuốn phổ biến ở nhà phố, biệt thự thường có hệ thống cổng riêng, bình nóng lạnh được dùng hàng ngày, nhà nhiều tầng tạo nhu cầu tự động hóa chiếu sáng cầu thang, và khí hậu ẩm ướt đòi hỏi thiết bị điện phải chịu tải tốt.

Làm chủ 100% công nghệ gốc từ phần cứng đến phần mềm, Hunonic phát triển hệ sinh thái sản phẩm tương thích với chuẩn đế âm chữ nhật/vuông tại Việt Nam. Nhờ lợi thế tự chủ sản xuất tại nhà máy nội địa, Hunonic mang đến giải pháp đa phân khúc – đáp ứng linh hoạt từ nhu cầu căn hộ cơ bản đến tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe của các công trình biệt thự cao cấp với mức giá thành hợp lý và chính sách hậu mãi, bảo hành nhanh chóng tận nơi.

Một “lá chắn” được tạo nên từ nhiều lớp

Không có một thiết bị duy nhất nào có thể bảo vệ toàn bộ ngôi nhà. Sự an toàn được hình thành từ nhiều lớp bổ trợ cho nhau.

Lớp thứ nhất – kiểm soát điểm ra vào: các giải pháp cảm biến cửa, điều khiển cổng và cửa cuốn giúp gia chủ theo dõi, kiểm soát những vị trí quan trọng của ngôi nhà.

Lớp thứ hai – cảnh báo môi trường: cảm biến khói, cảm biến hiện diện... hỗ trợ phát hiện những thay đổi bất thường và nâng cao mức độ an toàn trong sinh hoạt.

Lớp thứ ba – bảo vệ hạ tầng điện: Entec và Batec giúp theo dõi các thông số điện năng và hỗ trợ phát hiện, xử lý những trạng thái bất thường theo thiết lập của hệ thống.

Lớp thứ tư – duy trì vận hành: các giao thức kết nối như BLE Mesh/RF giúp một số thiết bị và kịch bản tiếp tục hoạt động trong những điều kiện nhất định ngay cả khi Internet bị gián đoạn.

Bốn lớp không tồn tại độc lập mà bổ trợ cho nhau, tạo nên một hệ thống giúp gia chủ hiểu rõ hơn về trạng thái của ngôi nhà và chủ động hơn trước những tình huống bất thường.

Từ tiện ích công nghệ đến một phần của hạ tầng sống

Điều khiển rèm từ xa, bật điều hòa trước khi về nhà hay đóng mở cổng tự động mang lại sự tiện nghi ban đầu. Nhưng về lâu dài, điều giữ chân người dùng chính là sự ổn định của hệ thống, khả năng cảnh báo sớm, sự an toàn về điện và một dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật đồng hành dài lâu.

Bằng việc đưa công nghệ vào đúng những điểm chạm thực tế, Hunonic đang chứng minh Smart Home không còn là món đồ chơi công nghệ. Đó đang dần trở thành một phần thiết yếu của hạ tầng sống hiện đại – nơi công nghệ Make in Vietnam đóng vai trò là "lá chắn" bền bỉ, mang lại sự an tâm tuyệt đối cho mọi gia đình Việt.