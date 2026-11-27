Hạ tầng liên vùng mở rộng không gian kinh tế phía Nam Hà Nội

Sự phát triển của các tuyến giao thông huyết mạch và công trình kết nối liên vùng đang từng bước gia tăng khả năng liên kết giữa Hà Nội với Ninh Bình, tạo thêm dư địa phát triển cho khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô.

Hạ tầng giao thông từng bước định hình mạng lưới kết nối liên vùng

Trong chiến lược mở rộng không gian kinh tế vùng Thủ đô, hạ tầng giao thông giữ vai trò kết nối các trung tâm sản xuất và thúc đẩy lưu thông hàng hóa. Khu vực cửa ngõ phía Nam Hà Nội đang đứng trước dư địa tăng trưởng lớn nhờ sự cộng hưởng giữa các tuyến giao thông hiện hữu đang được nâng cấp và mạng lưới kết nối liên vùng tăng tốc triển khai.

Đóng vai trò trục xương sống nối Hà Nội với các tỉnh phía Nam là tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình. Trong đó, đoạn Pháp Vân - Cầu Giẽ (quy mô 6 làn xe) đang được nghiên cứu mở rộng lên 8 -12 làn xe; đoạn Cầu Giẽ - Ninh Bình đã được Chính phủ chấp thuận chủ trương nâng cấp từ 4 lên 6 làn xe hoàn chỉnh với tổng vốn 3.013 tỷ đồng, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm Hà Nội về phía Nam xuống còn khoảng 45 - 50 phút. Song hành cùng cao tốc, tuyến Quốc lộ 21B đoạn qua Bình Minh - Thanh Oai (Hà Nội) chính thức thông xe kỹ thuật vào đầu tháng 11/2026 với quy mô 6 làn xe; Quốc lộ 21 qua Ninh Bình đang được nâng cấp mặt đường; và nút giao Phú Thứ tại phường Hà Nam (tổng vốn gần 1.400 tỷ đồng) vận hành từ tháng 9/2025 đã kết nối trực tiếp cao tốc với mạng lưới giao thông địa phương.

Mạng lưới giao thông liên vùng mở rộng kết nối khu vực phía Nam Thủ đô.

Ở tầm nhìn liên vùng, hệ thống đường vành đai đang phân bổ lại luồng giao thông và không gian kinh tế. Tuyến song hành Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đoạn qua Hà Nội đã thông xe kỹ thuật 15km đầu tiên vào tháng 10/2026 và thông xe thêm khoảng 22km trong tháng 11/2026, giao cắt trực tiếp với cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và Quốc lộ 21B, giúp phương tiện từ phía Tây Thủ đô và các tỉnh phía Bắc di chuyển thẳng xuống cửa ngõ Ninh Bình mà không cần đi xuyên qua nội đô. Tiếp nối là tuyến Vành đai 5 - Vùng Thủ đô (CT.39, dài 349 km, tổng vốn hơn 288.268 tỷ đồng theo Nghị quyết 38/2026/QH16), ưu tiên đầu tư trước 116 km tuyến chính qua Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Phòng và Bắc Ninh từ năm 2027. Đáng chú ý, ngày 28/10/2026, UBND tỉnh Ninh Bình đã phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư tuyến đường dài 7,31km (tổng vốn hơn 1.600 tỷ đồng) kết nối trực tiếp Vành đai 5 (qua ĐT.496B) đến Khu Công nghệ cao tỉnh Ninh Bình, mở đường thẳng cho đội ngũ chuyên gia, kỹ sư tiếp cận khu vực Liêm Hà, Phủ Lý.

Hoàn thiện bức tranh giao thông đa phương thức là quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Ninh Bình tiêu chuẩn cấp 4E với tổng vốn hơn 23.200 tỷ đồng tại khu vực Liêm Tuyền - Bình Lục - Bình Mỹ, trình phê duyệt quy hoạch chi tiết ngay trong tháng 11/2026 để hướng tới vận hành từ năm 2029.

Việc đầu tư đồng bộ từ cao tốc, đường vành đai đến sân bay quốc tế đang tạo ra bệ phóng toàn diện giúp Ninh Bình bứt phá về công nghiệp công nghệ cao, du lịch và dịch vụ lưu trú chất lượng cao, qua đó hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030 theo mô hình đô thị đa trung tâm.

Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội đón đầu lợi thế kết nối và nhu cầu sống wellness

Nằm tại xã Liêm Hà, tỉnh Ninh Bình, Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội sở hữu vị trí trên hành lang kết nối kinh tế - du lịch phía Nam Thủ đô, thuận tiện tiếp cận các tuyến giao thông trọng điểm như Quốc lộ 21B, Quốc lộ 21, Quốc lộ 1A và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình. Từ dự án, cư dân chỉ mất khoảng 10 phút kết nối về trung tâm Phủ Lý và các khu công nghiệp trọng điểm như Châu Sơn, Thanh Liêm, Đồng Văn, Thái Hà,..;đồng thời chỉ mất 3-5 phút để tiếp cận những cơ sở y tế tuyến trung ương như Bệnh viện Bạch Mai CS2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức CS2.

Lợi thế vị trí không chỉ nằm ở khả năng di chuyển thuận tiện giữa các trung tâm kinh tế, mà còn ở vị trí tâm điểm trên tuyến hành lang du lịch di sản - tâm linh kết nối Thủ đô với các danh thắng nổi tiếng như Quần thể du lịch Tam Chúc, chùa Địa Tạng Phi Lai Tự, Quần thể danh thắng Tràng An, chùa Bái Đính, khu du lịch Tam Cốc - Bích Động,... Sự phát triển sôi động của du lịch vùng kết hợp cùng mạng lưới công nghiệp đang kéo theo nhu cầu lớn về lưu trú dài ngày, nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe chất lượng cao. Đây cũng là cơ sở để những mô hình bất động sản tích hợp tiện ích, đáp ứng đa dạng mục đích sử dụng có thêm dư địa phát triển.

Trên quy mô 5,9ha, Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội được quy hoạch theo mô hình làng trị liệu, kết hợp không gian lưu trú, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe. Dự án gồm hai phân khu chính: Premier Villas với 130 sản phẩm thấp tầng và Thera Home với 1.040 căn hộ cùng 82 căn shop khối đế. Hệ thống cảnh quan xanh chiếm hơn 30% diện tích, góp phần hình thành môi trường sống hài hòa giữa không gian kiến trúc và thiên nhiên.

Phối cảnh dự án Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội

Điểm nhấn của dự án là hệ thống hơn 50 tiện ích hướng đến trải nghiệm wellness, được tổ chức thành một hành trình chăm sóc sức khỏe toàn diện. Tại Sora Onsen Park, cư dân có thể trải nghiệm các bể tắm khoáng nóng Onsen, xông hơi, xông khô cùng chuỗi liệu pháp trị liệu công nghệ cao như phòng xung điện, oxy tinh khiết, cách âm sâu và âm thanh trị liệu,... phục vụ nhu cầu thư giãn, phục hồi và cân bằng tinh thần. Không gian vận động và sinh hoạt cộng đồng cũng được chú trọng với vườn trị liệu 5 giác quan, đường dạo bộ, khu vui chơi trẻ em, khu BBQ và cắm trại ngoài trời.

Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe chủ động ngày càng được quan tâm, mô hình bất động sản tích hợp nghỉ dưỡng và trị liệu đang mở ra một hướng tiếp cận mới cho thị trường. Với Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội, lợi thế kết nối liên vùng được đặt trong mối liên hệ với hệ sinh thái tiện ích wellness, tạo nên một lựa chọn an cư, nghỉ dưỡng và khai thác dịch vụ tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô.