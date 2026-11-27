Không phải chờ đủ 5 năm mới được bán lại nhà ở xã hội cho người đủ điều kiện

TPO - Sau khi Quốc hội thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi) ngày 21/11/2026, thông tin 'sau 5 năm chỉ được bán lại cho đúng đối tượng' khiến nhiều người hiểu lầm phải chờ đủ 5 năm mới được chuyển nhượng nhà ở xã hội (NƠXH). Thực tế, quyền bán lại cho người đủ điều kiện trong 5 năm đầu đã có từ trước. Điểm mới căn bản nằm ở việc siết chặt đối tượng mua lại sau mốc 5 năm và quy định chuyển tiếp từ ngày 1/7/2027.

Trong 5 năm đầu: Quyền bán lại đã có từ trước, kèm 4 điều kiện

Căn cứ Điều 89 Luật Nhà ở năm 2023 (tiếp tục được giữ nguyên ở luật mới và kế thừa từ Luật Nhà ở năm 2014), người mua không cần chờ đủ 5 năm mới được bán lại nhà ở xã hội. Tuy nhiên, giao dịch trong 5 năm đầu bắt buộc phải thỏa mãn đồng thời 4 điều kiện.

Người mua lại bị giới hạn : Chỉ được bán lại cho chủ đầu tư dự án hoặc đối tượng đủ điều kiện mua nhà ở xã hội. Người mua thứ cấp phải đáp ứng đúng tiêu chuẩn về đối tượng, thu nhập và thực trạng nhà ở tương tự như khi mua trực tiếp từ chủ đầu tư.

: Chỉ được bán lại cho chủ đầu tư dự án hoặc đối tượng đủ điều kiện mua nhà ở xã hội. Người mua thứ cấp phải đáp ứng đúng tiêu chuẩn về đối tượng, thu nhập và thực trạng nhà ở tương tự như khi mua trực tiếp từ chủ đầu tư. Khống chế giá bán : Giá chuyển nhượng tối đa bằng giá ghi trong hợp đồng ban đầu với chủ đầu tư, bên bán không được hưởng khoản chênh lệch giá.

: Giá chuyển nhượng tối đa bằng giá ghi trong hợp đồng ban đầu với chủ đầu tư, bên bán không được hưởng khoản chênh lệch giá. Nghĩa vụ thuế : Phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo luật thuế, khác với quy định miễn thuế trước đây tại Luật Nhà ở năm 2014.

: Phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo luật thuế, khác với quy định miễn thuế trước đây tại Luật Nhà ở năm 2014. Mốc tính 5 năm: Được tính từ ngày thanh toán đủ tiền mua theo hợp đồng và chứng từ, không tính từ ngày ký hợp đồng hay nhận bàn giao nhà.

Sau 5 năm: Không còn được bán tự do ra thị trường

Theo Luật Nhà ở năm 2023, sau 5 năm kể từ ngày thanh toán đủ tiền và có Giấy chứng nhận, chủ sở hữu được bán lại nhà theo cơ chế thị trường cho bất kỳ ai có nhu cầu mà không phải nộp tiền sử dụng đất (trừ nhà ở riêng lẻ).

Luật Nhà ở (sửa đổi) đã thay đổi căn bản quy định này: sau 5 năm, chủ sở hữu chỉ được bán lại cho đối tượng thuộc diện được mua nhà ở xã hội nếu đã có Giấy chứng nhận. Giá bán do hai bên tự thỏa thuận, không bị khống chế theo giá ban đầu. Bên bán không phải nộp tiền sử dụng đất nhưng phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Đáng chú ý, luật không bổ sung cơ chế kiểm soát giá và không giao Quỹ nhà ở mua lại nhằm tránh phân tán tài sản công. Như vậy, ràng buộc về đối tượng kéo dài suốt đời căn nhà, còn ràng buộc về giá chỉ áp dụng trong 5 năm đầu.

Mốc chuyển tiếp 1/7/2027: Yếu tố then chốt quyết định

Luật Nhà ở (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/7/2027, phân định rõ hai trường hợp đối với nhà ở xã hội đã mua trước ngày này:

Đã bán lại theo cơ chế thị trường hợp pháp trước 1/7/2027 : Căn nhà coi như đã ra khỏi chế độ nhà ở xã hội. Người nhận chuyển nhượng được bán, tặng cho, thế chấp theo quy định của pháp luật dân sự. Giao dịch phải bảo đảm điều kiện 5 năm, có Giấy chứng nhận và hợp đồng hợp pháp (không áp dụng cho vi bằng, ủy quyền hay đặt cọc).

: Căn nhà coi như đã ra khỏi chế độ nhà ở xã hội. Người nhận chuyển nhượng được bán, tặng cho, thế chấp theo quy định của pháp luật dân sự. Giao dịch phải bảo đảm điều kiện 5 năm, có Giấy chứng nhận và hợp đồng hợp pháp (không áp dụng cho vi bằng, ủy quyền hay đặt cọc). Ký hợp đồng với chủ đầu tư nhưng chưa bán lại trước 1/7/2027: Dù đã đủ 5 năm và có Giấy chứng nhận, nếu chưa bán lại trước thời điểm này thì sau đó chỉ được bán cho đối tượng thuộc diện mua nhà ở xã hội. Tiêu chí quyết định là căn nhà đã thực sự bán lại hay chưa trước ngày 1/7/2027, chứ không phụ thuộc vào thời điểm ký hợp đồng.

Khuyến nghị cho chủ sở hữu

Giai đoạn từ nay đến hết ngày 30/6/2027 là cơ hội cuối cùng để chủ sở hữu đủ 5 năm và có Giấy chứng nhận được bán nhà theo cơ chế thị trường. Để bảo đảm an toàn pháp lý, các bên nên hoàn tất công chứng và đăng ký biến động trước ngày 1/7/2027 do luật chưa xác định cụ thể mốc hoàn tất giao dịch. Ngoài ra, cần kiểm tra kỹ điều kiện của người mua để tránh giao dịch bị vô hiệu trong thời gian chờ nghị định hướng dẫn chi tiết.

(Theo phân tích của chuyên gia pháp lý bất động sản Bùi Anh Tuấn, Cố vấn cao cấp Công ty Luật TNHH CNC Việt Nam)