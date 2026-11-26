TPO - Lê Chúc An bảo vệ thành công ngôi vô địch nữ với điểm -6, còn Nguyễn Tuấn Anh đăng quang bảng nam lập kỷ lục -10 tại Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast, cùng giành HCV Đại hội Thể thao toàn quốc.
TPO - Tiền vệ Nguyễn Quang Hải có nguyện vọng chia tay đội tuyển Việt Nam nhưng quyết định cuối cùng hiện chưa rõ ràng, theo thông tin các bên liên quan.
TPO - Sự cố hy hữu vừa xảy ra tại bảng B AFC Champions League Two hôm qua giữa chủ nhà Al Jazira (UAE) và Gol Gohar (Iran). Trong trận, trọng tài chính Hanna Hattab đã đưa ra những quyết định khó hiểu khiến ban tổ chức quyết định đình chỉ tư cách cầm còi của ông sau hiệp 1.
TPO - Màn ăn mừng cảm xúc của 2 nhà vô địch Lê Chúc An và Nguyễn Tuấn Anh tại giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast, đồng thời giành tấm HCV Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X danh giá.
TPO - Trưa 26/11, sau 10 hố đánh tại Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast, Nguyễn Tuấn Anh đạt thành tích xuất sắc với điểm -6 (34 gậy), vươn lên độc chiếm ngôi đầu với tổng -9.
TPO - Bứt phá mạnh mẽ với 5 birdie sau 9 hố ngày thi đấu thứ 3, đương kim vô địch Nguyễn Tuấn Anh vươn lên độc chiếm ngôi đầu và tạo cách biệt 3 gậy tại Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast.
TPO - Cuộc cạnh tranh ngôi vương bảng nam Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast nóng lên qua từng hố đấu. Sau 1/3 chặng đường của vòng chung kết (6 hố), Nguyễn Nhất Long và Nguyễn Tuấn Anh cùng dẫn đầu với tổng điểm (-6), trong khi Nông Quốc Khánh bám sát với cách biệt chỉ một gậy.
TPO - Trước ngày hạ màn Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast, bảng nam giằng co sít sao quanh Nông Quốc Khánh, Nguyễn Nhất Long, trong khi Lê Chúc An bỏ xa nhóm bám đuổi ở bảng nữ trước vòng quyết định đầy kịch tính.
TPO - Ngày thi đấu thứ 3 của Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube của HTV, Báo Tiền Phong điện tử, các nền tảng mạng xã hội của báo Tiền Phong và fanpage VGA (Hiệp hội Golf Việt Nam). Bên cạnh đó, khán giả có thể cập nhật diễn biến và kết quả thi đấu trên cổng thông tin của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.
TPO - HLV Soumaila Coulibaly vừa có chia sẻ ngắn gọn với truyền thông trước trận đấu cuối cùng vòng bảng gặp U17 Việt Nam. Nhà cầm quân này thừa nhận ông sẽ xoay tua đội hình để dành sức cho giai đoạn knock-out sắp tới.
TPO - U17 Việt Nam bước vào cuộc so tài U17 Mali với hàng loạt tín hiệu không mấy khả quan từ loạt trận cuối ở các bảng B, C, D. Bởi lẽ, 3 đội xếp thứ 3 ở những bảng đấu này đều đạt thành tích cao. Nó khiến thầy trò HLV Cristiano Roland chỉ còn lựa chọn là thắng lượt cuối mới có thể đi tiếp.
TPO - Không có ngôi sao số một Lamine Yamal vì chấn thương, Barcelona vẫn giành chiến thắng tưng bừng 4-1 trên sân Sabah ở lượt trận thứ 5 vòng bảng Champions League 2026/27. Anthony Gordon tỏa sáng với cú đúp, góp phần giúp đội bóng xứ Catalonia có thêm 3 điểm quan trọng trong cuộc đua vào vòng 1/8.
TPO - Trong ngày cuối nội dung cá nhân Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast, hai golfer Nguyễn Tuấn Anh và Lê Chúc An đều có một ngày thi đấu bùng nổ, bảo vệ thành công ngôi vô địch, đồng thời giành tấm HCV Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X danh giá.
TPO - Đương kim vô địch Nguyễn Tuấn Anh đánh 69 gậy (-3) ở vòng 2, vòng đấu tốt nhất bảng nam trong ngày 25/11, để vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast. Sau 36 hố, Nông Quốc Khánh vẫn dẫn đầu với -6, nhưng cuộc đua hứa hẹn sẽ rất kịch tính khi khoảng cách top 3 rất sít sao.
TPO - Hành trình của U17 Việt Nam tại FIFA U17 World Cup 2026 đang mang đến nhiều cảm xúc đặc biệt, trong đó tiền đạo Lê Sỹ Bách là gương mặt để lại dấu ấn đậm nét. Sỹ Bách vừa vinh dự được trang chủ FIFA chọn phỏng vấn trước trận đấu với U17 Mali và qua đây, chân sút của U17 Việt Nam đã chia sẻ mục tiêu của mình.
TPO - Người thách đấu từ Uzbekistan - Javokhir Sindarov đã chiếm ưu thế trong phần khai cuộc căng thẳng của ván 1 nhưng đương kim Vua cờ thế giới của Ấn Độ Gukesh Dommaraju đã vượt qua áp lực cả trên bàn cờ lẫn về mặt thời gian để cầm hòa đối thủ.
TPO - Khoảng cách một gậy với ngôi đầu giúp Nguyễn Nhất Long duy trì cơ hội cạnh tranh ở Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast. Golfer của Hà Nội cho biết, anh sẽ bước vào vòng đấu cá nhân cuối với tâm lý thoải mái để đạt kết quả tốt nhất.