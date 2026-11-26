TPO - Hành trình của U17 Việt Nam tại FIFA U17 World Cup 2026 đang mang đến nhiều cảm xúc đặc biệt, trong đó tiền đạo Lê Sỹ Bách là gương mặt để lại dấu ấn đậm nét. Sỹ Bách vừa vinh dự được trang chủ FIFA chọn phỏng vấn trước trận đấu với U17 Mali và qua đây, chân sút của U17 Việt Nam đã chia sẻ mục tiêu của mình.