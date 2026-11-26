Xem trực tiếp chung kết cá nhân Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast ở đâu?

TPO - Ngày thi đấu thứ 3 của Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube của HTV, Báo Tiền Phong điện tử, các nền tảng mạng xã hội của báo Tiền Phong và fanpage VGA (Hiệp hội Golf Việt Nam). Bên cạnh đó, khán giả có thể cập nhật diễn biến và kết quả thi đấu trên cổng thông tin của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Lê Chúc An bỏ xa đối thủ bám đuổi ở bảng nữ. Ảnh: ﻿Hồng Vĩnh.

Chặng thi đấu cuối cùng ở nội dung đơn nam, đơn nữ tại Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast tại Vinpearl Golf Léman (Củ Chi, TP.HCM) bắt đầu vào sáng nay (26/11). Sau lượt đấu 18 hố, chủ nhân của cú đúp danh hiệu cá nhân Vô địch Quốc gia và tấm HCV danh giá ở Đại hội Thể thao được xác định.

Bên cạnh đó, kết quả chung cuộc ở 2 nội dung cá nhân cũng phân định thứ hạng hạt giống trước khi bước vào hai ngày thi đấu đồng đội đối kháng trực tiếp (27/11 và 28/11).

Ở bảng đơn nam, Nông Quốc Khánh (Công an nhân dân) giữ đỉnh bảng với tổng điểm -6 (138 gậy; 66 và 72 gậy) sau 2 ngày thi đấu. Bám sát ngay phía sau Quốc Khánh là Nguyễn Nhất Long (Hà Nội) ở vị trí thứ 2 với -5 gậy (139 gậy; 68 và 71 gậy), chỉ kém ngôi đầu đúng 1 gậy.

Đương kim vô địch Nguyễn Tuấn Anh (Hà Nội) xếp thứ 3 với tổng điểm -3 nhờ vòng 2 đánh -3 gậy sau ngày ra quân bằng điểm par. Các vị trí tiếp theo trong top 5 lần lượt thuộc về Nguyễn Đức Sơn (Thanh Hóa, -2 gậy, 142 gậy) ở hạng 4 và Trần Lê Duy Nhất (Hà Nội, -1 gậy, 143 gậy) ở hạng 5.

Quốc Khánh duy trì vị trí dẫn đầu nhưng Nhất Long đang bám đuổi quyết liệt ở sau. Ảnh: ﻿Dương Triều.

Ở bảng đơn nữ, Lê Chúc An (Hà Nội) đang nắm lợi thế rất lớn với tổng điểm -6 (138 gậy) sau hai vòng liên tiếp đạt -3 gậy, bỏ xa người xếp thứ 2 là Đoàn Xuân Khuê Minh (Công an nhân dân, +2 gậy, 146 gậy) tới 8 gậy. Xếp thứ 3 là Park Ha Na (TP.HCM, +3 gậy, 147 gậy).

Cuộc cạnh tranh giữa Nông Quốc Khánh và Nguyễn Nhất Long được dự đoán hấp dẫn, kịch tính trên từng cú đánh ở các hố. Trong khi đó, Lê Chúc An đã chạm một tay vào chức vô địch đại diện của đoàn Hà Nội chỉ cần duy trì phong độ, hoặc không mắc sai lầm quá nghiêm trọng là sẽ bảo toàn chiến thắng và giữ thế thống trị ở sân chơi danh giá nhất của golf Việt Nam.