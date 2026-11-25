Nhận định Sabah vs Barcelona, 00h45 ngày 26/11: Dạo chơi ở Baku

TPO - Nhận định bóng đá Sabah vs Barcelona, 00h45 ngày 26/11, vòng bảng Champions League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Chuyến làm khách tới thủ đô Baku của Azerbaijan là cơ hội lớn để Barcelona nối dài mạch thắng và củng cố vững chắc vị trí trong top 8, ngay cả khi thiếu vắng ngôi sao sáng nhất Lamine Yamal.

Nhận định trước trận Sabah vs Barcelona

Cuộc chạm trán tại sân Olympic Baku đánh dấu cột mốc lịch sử đối với Sabah. Mới chỉ có vỏn vẹn 9 năm tồn tại với tư cách một CLB chuyên nghiệp và lần đầu tiên góp mặt ở đấu trường danh giá nhất châu Âu sau khi vượt qua tới 4 vòng loại, việc được tiếp đón nhà vô địch La Liga chẳng khác nào một trận chung kết đối với đại diện Azerbaijan.

Tuy nhiên, thực tế khắc nghiệt của Champions League đang cho thấy khoảng cách đáng kể về đẳng cấp giữa Sabah và những đối thủ hàng đầu châu Âu. Sau 4 lượt trận, đoàn quân của HLV Valdas Dambrauskas mới chỉ giành được 3 điểm, đứng thứ 31 trên bảng xếp hạng 36 đội và kém nhóm dự play-off (vị trí thứ 24 của PSV Eindhoven) 1 điểm. Hành trình phía trước của Sabah còn chông gai hơn bội phần khi sau Barcelona, họ sẽ phải lần lượt đụng độ Villarreal, Napoli và Arsenal. Áp lực vì thế đang đè nặng lên đôi chân của các cầu thủ Sabah, dù trận này họ được thi đấu trên sân nhà.

Ở chiều ngược lại, Barcelona hành quân đến vùng Kavkaz với tâm thế hoàn toàn trái ngược. Dù phải trải qua chuyến bay khứ hồi kéo dài khoảng 10 tiếng đồng hồ cho hành trình làm khách tại Baku, thầy trò HLV Hansi Flick vẫn tràn đầy hưng phấn. Tâm lý ấy có được là nhờ màn lội ngược dòng kịch tính 3-2 trước Villarreal cuối tuần qua để giữ vững ngôi đầu bảng La Liga, tạo khoảng cách 3 điểm với đại kình địch Real Madrid.

Tại Champions League, thất bại 2-4 trước PSG ở lượt trận thứ ba chỉ là một tai nạn nhỏ của Barcelona. Họ nhanh chóng lấy lại uy thế bằng chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Aston Villa ở lượt đấu gần nhất. Với 9 điểm sau 4 trận và vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng, Barcelona đang nắm quyền tự quyết cho tấm vé vào thẳng vòng 1/8 dành cho 8 đội dẫn đầu. Trước một đối thủ dưới cơ toàn diện như Sabah, bất kỳ kết quả nào ngoài một chiến thắng cũng sẽ khó chấp nhận với đoàn quân của HLV Hansi Flick.

Phong độ, lịch sử đối đầu Sabah vs Barcelona

Sabah vừa tìm lại được niềm vui chiến thắng sau chuỗi 5 trận liền chỉ biết hòa và thua trên mọi đấu trường (2 hòa, 3 thua) bằng màn hủy diệt Sumqayit 5-1 tại giải VĐQG Azerbaijan cuối tuần qua. Kết quả này giúp họ vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng quốc nội với 24 điểm sau 11 vòng đấu.

Dù vậy, phong độ ở giải quốc nội khó có thể khỏa lấp những thiếu sót của Sabah khi bước ra biển lớn. Họ mở màn vòng phân hạng bằng thảm bại 0-4 trước Man Utd, từng gây bất ngờ với chiến thắng 2-0 trước Slavia Prague trên sân nhà nhưng ngay sau đó lại gục ngã trước Dortmund (1-2) và Viking (1-4).

Thống kê chỉ ra rằng Sabah đã phải hứng chịu ít nhất 5 cú sút trúng đích trong cả 7 trận gần nhất tại Champions League, khiến thủ thành Stas Pokatilov trở thành người bận rộn thứ hai giải đấu với 21 pha cứu thua, chỉ kém thủ thành Sommer của Club Brugge (27 lần).

Barcelona (trên) đang hưng phấn sau khi có chiến thắng quan trọng trước Villarreal ở La Liga cuối tuần qua.

Bên kia chiến tuyến, Barcelona đang sở hữu phong độ hủy diệt với chuỗi 4 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Điểm tựa lớn nhất của đại diện Tây Ban Nha là sức mạnh tấn công vũ bão. Thầy trò HLV Hansi Flick đã ghi tới 14 bàn tại Champions League mùa này, thành tích chỉ xếp sau PSG và Como.

Tính rộng hơn, Barcelona đã ghi từ 3 bàn trở lên ở 12 trong 16 trận gần nhất trên mọi mặt trận. Dù hàng thủ của họ chưa thực sự mang lại sự yên tâm tuyệt đối khi để thủng lưới ở cả 12 trận sân khách gần nhất tại vòng bảng/vòng phân hạng Champions League, nhưng thành tích thắng 7 trong 8 chuyến hành quân xa nhà từ đầu mùa (thua 1) vẫn cho thấy bản lĩnh vượt trội của đội bóng xứ Catalan.

Hai đội chưa từng chạm trán nhau trong quá khứ. Đây cũng là lần đầu tiên Sabah đối đầu với một đại diện Tây Ban Nha, và là lần đầu Barcelona chạm trán một câu lạc bộ đến từ Azerbaijan. Lịch sử cũng hoàn toàn quay lưng với đội chủ nhà khi các câu lạc bộ Azerbaijan sở hữu thành tích đối đầu rất tệ trước những đội bóng thuộc 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, với chỉ 2 chiến thắng, 10 trận hòa và nhận tới 39 thất bại.

Thông tin lực lượng Sabah vs Barcelona

Sabah bước vào trận đấu này với tổn thất nghiêm trọng nơi hàng phòng ngự khi trung vệ trụ cột Aden McCarthy bị treo giò do tấm thẻ đỏ phải nhận ở trận gặp Viking. Trên hàng công, khả năng ra sân của tiền đạo Veljko Simic vẫn còn bỏ ngỏ vì chấn thương. Nếu chân sút đã ghi 8 bàn sau 18 trận mùa này không kịp bình phục, gánh nặng ghi bàn của đội chủ nhà sẽ dồn cả lên vai Joy-Lance Mickels, người có 12 pha lập công sau 22 lần ra sân mùa này, cùng Xander Severina.

Bên phía Barcelona, Lamine Yamal chắc chắn vắng mặt do gặp vấn đề nhẹ ở mắt cá chân. Ban huấn luyện không muốn mạo hiểm với ngôi sao trẻ người Tây Ban Nha, đặc biệt trong bối cảnh đội bóng còn nhiều trận đấu quan trọng phía trước. Ngoài Yamal, Roony Bardghji (đầu gối), Xavi Espart (mắt cá chân), Rodri (gân kheo) và Andreas Christensen (cơ bắp) cũng không thể thi đấu vì chấn thương.

Với tương quan lực lượng quá chênh lệch, Barcelona nhiều khả năng sẽ thắng Sabah ngay trên sân khách.

Sự vắng mặt của Yamal buộc HLV Hansi Flick phải điều chỉnh hàng công. Anthony Gordon và Karim Adeyemi được dự kiến sát cánh cùng Raphinha ở tuyến trên. Đây vẫn là bộ ba có tốc độ, khả năng đột phá và dứt điểm tốt, đủ sức tạo ra nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự Sabah.

Fermín López cũng là nhân tố đáng chú ý. Tiền vệ 23 tuổi đã ghi 9 bàn và có 7 kiến tạo sau 16 lần ra sân ở mùa giải 2026/27. Việc được bố trí đá chính nhiều khả năng sẽ giúp Barcelona duy trì sức sáng tạo ở tuyến giữa, đặc biệt khi Yamal không thể góp mặt.