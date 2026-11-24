Đua vô địch V.League: Màn song tấu của Ninh Bình và Nam Định?

TPO - LPBank V.League 1-2026/27 sau 8 vòng đấu thì cuộc đua vô địch đã dần định hình với 2 cái tên nổi bật nhất chính là Ninh Bình và Thép Xanh Nam Định.

Ninh Bình và Nam Định đang dẫn đầu cuộc đua ở V.League 2026/27

Trên sân Thiên Trường chiều 21/11, Thép Xanh Nam Định vượt qua Hải Phòng với tỷ số 2-1. Caio Cesar và Mạnh Quỳnh là hai cầu thủ lập công cho đội chủ nhà.

Cùng vòng đấu này, Ninh Bình cũng giành trọn 3 điểm trong chuyến làm khách đến sân của SHB Đà Nẵng. Trong khi đó, Sông Lam Nghệ đã bất phân thắng bại với Thể Công Viettel. Kết quả đưa Ninh Bình vươn lên giành vị trí nhì bảng với 16 điểm, kém Nam Định 3 điểm và hơn Sông Lam Nghệ An 2 điểm.

V.League mới chỉ qua khoảng 1/3 chặng đường, và còn quá sớm để đánh giá đội nào đang chiếm lợi thế trong cuộc đua vô địch. Thậm chí nếu xét về điểm số, đương kim vô địch Công an Hà Nội dù mới 14 điểm nhưng còn 1 trận chưa đấu và vẫn là ứng viên lớn. Tuy nhiên có thể thấy, nhóm đầu bảng đang dần có dấu hiệu tách tốp, tạo khoảng cách với phần còn lại.

Sông Lam Nghệ An hay Hà Tĩnh đều đang thể hiện phong độ ổn định, đặc biệt đội bóng xứ Nghệ gây ấn tượng bởi tinh thần thi đấu tuyệt vời dưới sự dẫn dắt của HLV Văn Sỹ Sơn. Nhưng về thực lực, giới chuyên môn đều đánh giá Thép Xanh Nam Định và Ninh Bình đang có cơ hội lớn.

Ninh Bình sở hữu dàn quân chất lượng với Nguyễn Hoàng Đức nổi bật ở tuyến giữa

Điều đáng chú ý là cả Ninh Bình lẫn Nam Định đều sở hữu những điều kiện cần thiết để theo đuổi cuộc đua đường dài. Không chỉ có tiềm lực tài chính, hai đội còn đầu tư mạnh mẽ vào chất lượng đội hình, với sự kết hợp giữa những cầu thủ giàu kinh nghiệm, các tuyển thủ quốc gia và những ngoại binh có khả năng tạo ra khác biệt. Đây chính là nền tảng giúp họ duy trì sức cạnh tranh và hướng đến mục tiêu cao nhất ở mùa giải năm nay.

Đó là Nguyễn Xuân Son, Nguyên Mạnh, Văn Vĩ...bên phía Nam Định hay Hoàng Đức, Nguyễn Tài Lộc (Geovane Magno), Trương Tiến Anh của Ninh Bình. Tất cả đều đang hoặc đã từng khoác áo đội tuyển Việt Nam, và đều có vai trò quan trọng.

Với Ninh Bình, vị trí dẫn đầu sau 8 vòng đấu là minh chứng cho tham vọng cũng như sự đầu tư nghiêm túc của đội bóng. Sở hữu nhiều gương mặt chất lượng trong đội hình, Ninh Bình có khả năng tạo ra sức ép lên đối thủ bằng nhiều phương án tấn công khác nhau. Đội bóng này không chỉ trông chờ vào dấu ấn của một cá nhân mà có thể đặt niềm tin vào chiều sâu lực lượng. Đây là yếu tố quan trọng trong bối cảnh V.League là giải đấu có tính cạnh tranh cao, nơi những chấn thương, thẻ phạt hay sự sa sút phong độ đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích.

Dù vậy, đây chỉ là bước khởi đầu và mục tiêu vô địch vẫn được đánh giá không dễ dàng với thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm. V-League vốn dĩ khắc nghiệt, bản thân Nam Định mùa giải trước từng thi đấu không thành công khi phải "cày ải" nhiều mặt trận.

Và như đã nói, đằng sau Ninh Bình và Nam Định còn Công an Hà Nội, đội cũng nắm dàn hảo thủ chất lượng với Nguyễn Đình Bắc đang chơi đầy cảm hứng trên hàng công. Cuộc đua sẽ thực sự rõ ràng hơn khi các đội bước vào giai đoạn căng sức ở những vòng đấu tới sau khi V.League đổi lịch thi đấu.