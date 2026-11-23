Trước trận gặp U17 New Zealand, U17 Việt Nam được FIFA tôn vinh bằng cột mốc lịch sử

TPO - FIFA vừa chính thức xác nhận siêu phẩm của tiền vệ trẻ Chu Ngọc Nguyễn Lực trong trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Bỉ đã thiết lập một cột mốc lịch sử tại sân chơi U17 World Cup.

Cột mốc này xuất hiện trong trận ra quân của U17 Việt Nam tại bảng G giải U17 World Cup 2026. Trước đối thủ được đánh giá cao hơn về thể hình lẫn đẳng cấp là U17 Bỉ, đoàn quân của HLV Cristiano Roland đã thi đấu đầy quả cảm. Phút 84 khi tỷ số là 1-3, Chu Ngọc Nguyễn Lực tự tin thực hiện cú đá phạt góc đưa bóng vòng qua đầu thủ môn đối phương, rót vào lưới.

Với pha dứt điểm thẳng từ chấm phạt góc đưa bóng găm thẳng vào lưới, tài năng trẻ mang áo số 10 của bóng đá Việt Nam đã đi vào lịch sử. FIFA vừa xác nhận thống kê này. Các nền tảng truyền thông chính thức của FIFA World Cup đồng loạt đăng tải bài viết vinh danh pha lập công của U17 Việt Nam, gọi tuyệt phẩm này là "một bàn thắng kiểu Olympic". Đây là thuật ngữ chuyên môn ra đời từ năm 1924, dùng để mô tả những bàn thắng được ghi trực tiếp từ tình huống đá phạt góc mà không chạm bất kỳ cầu thủ nào khác.

Trang chủ FIFA World Cup nhấn mạnh đây là lần đầu tiên một bàn thắng như vậy xuất hiện trong suốt chiều dài lịch sử các kỳ FIFA U17 World Cup, đồng thời trực tiếp gọi tên tiền vệ trẻ của Việt Nam như một nhân chứng lịch sử mới tại giải đấu năm 2026.

Giá trị của cột mốc này càng trở nên phi thường khi đặt trong bối cảnh chung của bóng đá thế giới. Theo FIFA, những pha lập công trực tiếp từ chấm phạt góc là hiện tượng cực kỳ hiếm hoi ở mọi cấp độ. Trước Chu Ngọc Nguyễn Lực, lịch sử bóng đá thế giới mới chỉ ghi nhận 2 cầu thủ làm được điều tương tự tại sân chơi danh giá nhất hành tinh.

Người đầu tiên là cựu danh thủ Marcos Coll của đội tuyển Colombia với cú đá phạt góc thành bàn kinh điển tại World Cup 1962, và người thứ hai là ngôi sao Katie McCabe của đội tuyển nữ CH Ireland tại World Cup nữ 2023. Như vậy, tiền vệ của U17 Việt Nam đã vinh dự trở thành cầu thủ thứ 3 được FIFA xếp vào nhóm những ngôi sao sở hữu "bàn thắng Olympic" tại World Cup.

Sự công nhận từ tổ chức quyền lực nhất bóng đá thế giới không chỉ là niềm tự hào to lớn đối với cá nhân Chu Ngọc Nguyễn Lực, mà còn khẳng định dấu ấn đậm nét của bóng đá trẻ Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Quan trọng hơn, cột mốc lịch sử này đóng vai trò như một liều thuốc tinh thần quý giá, giúp xoa dịu tinh thần các cầu thủ. Thầy trò HLV Cristiano Roland đang dồn toàn lực hướng tới lượt trận tiếp theo gặp U17 New Zealand với quyết tâm giành điểm số đầu tiên, qua đó tiếp tục nuôi dưỡng hy vọng cạnh tranh tấm vé đi tiếp tại giải đấu.