U17 Việt Nam làm được điều cả Italia, Tây Ban Nha, Pháp và Hà Lan không thể làm

TPO - Thất bại 2-3 trước U17 Bỉ tại sân chơi U17 World Cup mang lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ nước nhà. Nhưng nhìn từ góc độ chuyên môn, đây lại là một cột mốc đầy tự hào. Thống kê phong độ suốt gần 8 tháng qua chỉ ra một sự thật gây bất ngờ: U17 Việt Nam chính là đội bóng duy nhất trên thế giới chọc thủng lưới đại diện hùng mạnh của châu Âu nhiều hơn 1 bàn.

Để thấy hết giá trị của 2 bàn thắng mà U17 Việt Nam vừa ghi được, cần nhìn lại hành trình của U17 Bỉ từ cuối tháng 3/2026 đến trước ngày đối đầu với đại diện Đông Nam Á. Trong chuỗi trận đấu liên tiếp kéo dài hơn nửa năm (từ 31/3 đến 17/11/2026), lứa trẻ của "Quỷ đỏ" châu Âu đã thể hiện hình ảnh của một cỗ máy chiến thắng thực thụ với hàng loạt chiến thắng.

Ngay cả khi bỏ qua 3 trận thuộc vòng loại U17 châu Âu gặp Kosovo, Croatia và Latvia (Bỉ cử đội hình U16 dự vòng loại còn đội U17 “xịn” tập trung cho U17 World Cup 2026) thì các học trò của HLV Sven Vermant vẫn mang tới một phong độ hủy diệt.

Trước những đối thủ giàu truyền thống như U17 Hà Lan, U17 Pháp, hàng công của Bỉ vẫn biết cách tỏa sáng đúng lúc để mang về những chiến thắng thuyết phục. Họ hạ U17 Pháp 2-1, vùi dập U17 Hà Lan 5-1...

Tuy nhiên, điều khiến giới chuyên môn phải dành sự tôn trọng cho U17 Bỉ lại nằm ở hệ thống phòng ngự kỷ luật và cực kỳ chắc chắn. Trong suốt hành trình vào chung kết U17 EURO 2026, các cầu thủ trẻ của Bỉ chỉ để lọt lưới vỏn vẹn 3 bàn - ít nhất giải.

Ấn tượng hơn cả là bản lĩnh phòng ngự của U17 Bỉ khi đối đầu với những nền bóng đá đào tạo trẻ hàng đầu thế giới. Hàng loạt ông lớn lục địa già đều chật vật trong việc tìm đường vào khung thành của Quỷ đỏ. Ngay cả U17 Tây Ban Nha khi thắng U17 Bỉ thì cũng chỉ thắng 1-0.

U17 Pháp chỉ ghi 1 bàn vào lưới U17 Bỉ

Sự kết hợp giữa thể hình vượt trội, tốc độ chuyển trạng thái nhanh và cự ly đội hình chặt chẽ đã biến hàng thủ U17 Bỉ thành một "bức tường thép" thực sự. Suốt hơn nửa năm trời, giới hạn tối đa mà bất kỳ đội bóng châu Âu nào có thể làm được trước U17 Bỉ chỉ dừng lại ở con số 1 bàn thắng. Đội gần nhất từng làm điều tương tự như U17 Việt Nam là U17 Serbia trong trận thua U17 Bỉ 3-4 hồi tháng 3/2026.

Bước vào trận đấu ngày 20/11/2026 với vị thế của đội bóng bị đánh giá thấp hơn rất nhiều về mọi mặt, từ thể hình, thể lực cho đến kinh nghiệm trận mạc đỉnh cao, ít ai dám nghĩ U17 Việt Nam có thể gây ra khó khăn thực sự cho U17 Bỉ. Thế nhưng, các học trò HLV Cristiano Roland đã tạo nên bất ngờ lớn tại sân chơi thế giới khi 2 lần làm rung mành lưới đối thủ, phá vỡ hoàn toàn "giới hạn 1 bàn" mà ngay cả Tây Ban Nha, Italia, Pháp hay Hà Lan đều không thể vượt qua suốt hơn nửa năm qua.

Điều khiến chiến tích này trở nên đặc biệt hơn không chỉ nằm ở con số 2 bàn thắng, mà còn ở cách các cầu thủ trẻ Việt Nam tạo ra chúng. Đó không phải là những pha lập công đến từ sự may mắn, những tình huống bóng lộn xộn hay sai lầm cá nhân của đối phương. Cả hai bàn thắng vào lưới U17 Bỉ đều là hai tuyệt phẩm thực sự, kết tinh từ sự tự tin, kỹ thuật cá nhân điêu luyện và khả năng ra quyết định táo bạo.

Trước một hệ thống phòng ngự được tổ chức chặt chẽ và có sải chân dài như U17 Bỉ, việc phối hợp ban bật thông thường vào thẳng trung lộ là điều cực kỳ khó khăn. Chính trong bối cảnh bị đối thủ áp đặt lối chơi và bóp nghẹt không gian đó, phẩm chất cá nhân xuất sắc của các cầu thủ U17 Việt Nam đã lên tiếng đúng lúc. Khả năng xử lý bóng gọn gàng, sự điềm tĩnh trước áp lực vây ráp tầm cao và những cú dứt điểm ở đẳng cấp cao đã khiến hàng thủ trứ danh của châu Âu phải ngỡ ngàng.

U17 Việt Nam đã khiến các cầu thủ Bỉ bất ngờ

Đằng sau 2 siêu phẩm từ chấm phạt góc là một tinh thần thi đấu quả cảm và nỗ lực phi thường của cả một tập thể. U17 Việt Nam đã không bước ra sân với tâm thế chịu trận hay co cụm phòng ngự một cách bị động. Trái lại, các cầu thủ trẻ chiến đấu sòng phẳng, sẵn sàng tranh chấp và tận dụng tối đa từng khoảnh khắc để trừng phạt đối thủ. Việc ghi tới 2 bàn và buộc U17 Bỉ phải vất vả mới có thể giành chiến thắng sát nút 3-2 là minh chứng rõ nét nhất cho bản lĩnh không hề e ngại trước các ông lớn của U17 Việt Nam.

Dù kết quả chung cuộc không mang về điểm số, nhưng màn trình diễn trước U17 Bỉ đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về tiềm năng của lứa cầu thủ trẻ Việt Nam. Khi có đủ sự tự tin, phát huy được những khoảnh khắc lóe sáng từ kỹ năng cá nhân, bóng đá trẻ Việt Nam hoàn toàn đủ sức tạo thêm bất ngờ ở 2 trận còn lại vòng bảng, lần lượt gặp U17 New Zealand và U17 Mali.

U17 Bỉ trải qua hàng loạt trận đấu không thủng lưới quá 1 bàn (3 trận bôi đậm thực chất là đội hình U16 ra sân)