Đỗ Hồng Giang: Từ cú putt vàng năm 2022 đến thử thách mới ở Vinpearl Golf Léman

TPO - Từ chiến thắng trên sân nhà Quảng Ninh năm 2022 đến lần trở lại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 trong màu áo Công an Nhân dân, golfer Đỗ Hồng Giang đối diện thử thách mới tại giải đấu đồng thời tranh huy chương Đại hội và chức Vô địch Golf quốc gia.

Golfer Đỗ Hồng Giang thi đấu tại

Dấu ấn của Đỗ Hồng Giang ở Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX được tạo nên từ một cuộc ngược dòng. Sau vòng đầu tiên trên sân Tuần Châu, golfer Quảng Ninh xếp thứ chín với 79 gậy. Cho đến vòng quyết định, anh đánh 70 gậy, cân bằng tổng điểm 149 (+5) với Nguyễn Anh Minh và Nguyễn Quang Trí, buộc cả ba bước vào loạt play-off.

Hố phụ đầu tiên khép lại với điểm par cho cả ba golfer. Sang lượt thứ hai ở hố 18, Hồng Giang tiếp tục giữ được sự bình tĩnh để đưa bóng về gần miệng hố và hoàn thành par. Nguyễn Quang Trí không thể cứu par, còn Nguyễn Anh Minh gặp khó sau cú phát bóng lệch hướng. Chiến thắng ấy mang về cho Quảng Ninh tấm HCV đơn nam đầu tiên tại một kỳ Đại hội.

“Cảm xúc lúc đó thực sự bất ngờ và hạnh phúc”, Hồng Giang nhớ lại. Anh cho biết đã chuẩn bị kỹ khi được thi đấu trên sân nhà, nhưng không nghĩ mình sẽ bước vào play-off với hai đối thủ mạnh. Tấm HCV, theo golfer này, không chỉ là một chiến thắng đáng nhớ trên quê hương mà còn là dấu mốc nối tiếp bước ngoặt trong sự nghiệp.

Trước Đại hội năm đó, Hồng Giang đã vô địch FLC Vietnam Masters 2020. Anh duy trì vị trí dẫn đầu suốt bốn ngày, kết thúc giải với tổng điểm -4 sau cú cứu par quan trọng ở hố 18. Đến năm 2022, anh đứng thứ ba tại Nam Á Bank Vietnam Masters và xếp thứ ba trong nhóm 30 golfer xuất sắc nhất mùa giải.

Những kết quả ấy cho thấy tấm HCV Đại hội không phải là chiến thắng bất ngờ, mà nằm trong giai đoạn phong độ cao khi Hồng Giang thường xuyên góp mặt ở nhóm cạnh tranh của golf trong nước.

Sau bốn năm, Hồng Giang trở lại Đại hội trong màu áo mới. Anh cho biết các golfer Quảng Ninh không tham dự năm nay vì phong độ của lực lượng chưa đạt điểm rơi và quá trình chuẩn bị chưa như mong muốn. Khi nhận lời mời từ đoàn Công an Nhân dân, anh xem đó là cơ hội để tiếp tục thi đấu và quyết định nắm bắt.

Thử thách lần này cũng đến từ một sân đấu mới. Hồng Giang chưa từng thi đấu tại Vinpearl Golf Léman, nơi diễn ra môn golf Đại hội từ ngày 23 đến 28/11. Theo anh, những thông tin tìm hiểu ban đầu gợi ra một số nét tương đồng với các sân golf ở Quảng Ninh và Hải Phòng nên golfer này đã lên phương án tập luyện để thích nghi nhanh.

Giải năm nay mang thêm ý nghĩa đặc biệt khi lần đầu Giải Vô địch Golf Quốc gia – Cúp VinFast nằm trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc. Ở nội dung cá nhân, các golfer thi đấu ba vòng 18 hố theo thể thức đấu gậy, không áp dụng điểm chấp, thành tích được tính trực tiếp để tranh huy chương. Hồng Giang sẽ phải tìm lại sự ổn định qua 54 hố trong một cuộc đua quy tụ nhiều nhà vô địch và ứng viên mạnh.

Mục tiêu của anh được đặt ra rõ ràng: nỗ lực thi đấu và hướng đến top 5. “Ai cũng muốn có kết quả tốt, hướng đến vị trí cao nhất”, Hồng Giang chia sẻ, đồng thời thừa nhận cảm giác hồi hộp khi bước vào sân đấu chưa quen thuộc.

Kinh nghiệm từ chiến thắng năm 2022 sẽ là điểm tựa, nhưng cuộc đua tại Vinpearl Golf Léman đòi hỏi Hồng Giang thích nghi nhanh và giữ được phong độ qua từng vòng. Với nhà vô địch Đại hội năm trước, hành trình lần này là cơ hội để nối tiếp dấu ấn cũ trong một bối cảnh mới: sân đấu mới, màu áo mới và cuộc cạnh tranh huy chương gắn liền với chức Vô địch Golf Quốc gia.