Trực tiếp U17 Bỉ vs U17 Việt Nam, 20h00 ngày 20/11: Tận hưởng không khí World Cup

TPO - Lần đầu dự World Cup, U17 Việt Nam khởi đầu bằng cuộc chạm trán U17 Bỉ từng ba lần góp mặt ở giải đấu và giành hạng ba năm 2015. Trước đối thủ được đánh giá cao hơn, đội bóng của HLV Cristiano Roland cần đứng vững trong giai đoạn đầu và duy trì sự bình tĩnh để đưa trận đấu về thế cân bằng.

tatic U17 Việt Nam tung đội hình mạnh nhất Trận khai màn U17 World Cup là trận đấu vô cùng quan trọng với thầy trò HLV Cristiano Roland. Chính vì vậy, HLV Roland tung ra đội hình mạnh nhất của mình với những trụ cột như Sỹ Bách, Nguyễn Lực, Đại Nhân, Quý Vương, Minh Thuỷ... Trên hàng công, bộ ba Sỹ Bách, Nguyễn Lực, Đại Nhân sẽ là kỳ vọng của bóng đá Việt Nam trong việc xuyên thủng hàng phòng ngự U17 Bỉ. Dù vậy, U17 Bỉ là cái tên không hề dễ chịu. Bóng đá Bỉ trong khoảng chục năm trở lại đây luôn là nền bóng đá TOP đầu châu Âu.

U17 Bỉ bước vào giải với vị thế á quân U17 EURO 2026. Trên hành trình đó, đội bóng của HLV Sven Vermant thắng Croatia 2-0, Estonia 1-0, vượt qua Pháp 2-1 ở bán kết rồi hòa Italy 1-1 trong trận chung kết trước khi thua trên chấm luân lưu.

Bỉ từng ba lần dự U17 World Cup, với thành tích tốt nhất là hạng ba năm 2015. Trong khi đây là lần đầu U17 Việt Nam góp mặt ở sân chơi này. Khoảng cách lực lượng và kinh nghiệm nghiêng đáng kể về phía đại diện châu Âu.

Thống kê chiều cao trong danh sách FIFA công bố cũng cho thấy chênh lệch đáng chú ý: trung bình đội hình Bỉ xấp xỉ 184 cm, còn Việt Nam khoảng 175 cm. Đây có thể là lợi thế cho Bỉ ở các pha bóng bổng, tranh chấp bóng hai và tình huống cố định. Tuyến dưới của Bỉ có trung vệ Preben Blondeel, người được chọn vào đội hình tiêu biểu U17 EURO.

Tuy nhiên, U17 Việt Nam đến World Cup không chỉ với tâm thế của một đội lần đầu dự giải. Thầy trò HLV Cristiano Roland vô địch U17 Đông Nam Á, sau đó đứng đầu bảng tại VCK U17 châu Á và giành vé đến Qatar bằng chiến thắng ngược dòng 3-2 trước U17 UAE. Dẫu vậy, trận thua 0-3 trước U17 Australia ở tứ kết cũng cho thấy đội còn phải cải thiện khi gặp đối thủ có chất lượng và sức mạnh vượt trội.

Tiền vệ Chu Ngọc Nguyễn Lực là một gương mặt đáng chú ý. Anh được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải U17 Đông Nam Á và được FIFA nhắc đến trong nhóm cầu thủ cần theo dõi tại World Cup. Khả năng xử lý kỹ thuật và chuyền bóng của Nguyễn Lực có thể giúp Việt Nam thoát áp lực, nhưng để phát huy vai trò đó, đội cần giữ được cự ly và hỗ trợ tốt quanh khu vực giữa sân.

Khâu chuẩn bị gần nhất cũng đem lại tín hiệu tích cực: Việt Nam thắng U17 Fiji 2-0 ở UAE rồi hòa U17 Panama 1-1 tại Qatar. HLV Roland nhấn mạnh các cầu thủ cần tự tin, duy trì bản sắc và thích ứng với tốc độ xử lý, chất lượng phối hợp cùng cường độ cao hơn ở cấp độ World Cup.

Trước đối thủ trội hơn về kinh nghiệm và chiều cao, Việt Nam khó có lợi nếu chọn cách đôi công trong những pha tranh chấp trực diện. Phương án hợp lý là giữ đội hình gọn, hạn chế khoảng trống trước vòng cấm và xử lý an toàn khi chịu sức ép. Khi đoạt được bóng, đội cần chuyển trạng thái nhanh, đưa bóng lên phía trên với ít nhịp chạm để tận dụng khả năng sáng tạo của Nguyễn Lực và các cầu thủ tấn công.

Với U17 Việt Nam, thử thách không chỉ nằm ở chất lượng của U17 Bỉ mà còn ở sức ép của lần đầu bước ra sân khấu thế giới. Nếu đứng vững trong giai đoạn đầu và không để những sai sót cá nhân kéo theo mất bình tĩnh, đội bóng của HLV Roland có thể khiến trận đấu trở nên cân bằng hơn dự đoán. Đối đầu đối thủ vượt trội về kinh nghiệm và lực lượng, Việt Nam cần một trận đấu kỷ luật và hiệu quả để hy vọng có điểm.