Cơn địa chấn ngày khai màn U17 World Cup 2026 và niềm tin cho U17 Việt Nam

TPO - Chỉ sau lượt trận mở màn U17 World Cup 2026 tại Qatar, mọi định kiến về sự chênh lệch đẳng cấp giữa các nền bóng đá lớn và phần còn lại đã bị lung lay dữ dội. Từ những cú sốc liên tiếp ở bảng B và bảng C, cánh cửa hy vọng đang mở rộng hơn bao giờ hết cho các đội bóng bị đánh giá thấp hơn - trong đó có U17 Việt Nam trước giờ bóng lăn gặp U17 Bỉ tối nay.

Bóng đá trẻ luôn ẩn chứa những biến số không thể lường trước, và ngày khai màn U17 World Cup 2026 (19/11) đã đem tới hàng loạt bất ngờ. Đầu tiên là trận đấu ở bảng B, nơi U17 New Caledonia chạm trán đại diện sừng sỏ của Nam Mỹ là U17 Ecuador. Trước giờ bóng lăn, giới chuyên môn đều dự báo một kịch bản chênh lệch một chiều cho đội bóng áo vàng khi Ecuador đứng thứ 24 thế giới còn New Caledonia xếp tận 156, nghĩa là trong nhóm 1/4 đội yếu nhất.

Thế nhưng, trước sức ép nghẹt thở từ đối thủ, đại diện châu Đại Dương đã chiến đấu với tinh thần kỷ luật đáng kinh ngạc và chỉ chịu khuất phục với tỷ số tối thiểu 0-1. Kết quả này cho thấy khoảng cách về tổ chức phòng ngự giữa các nền bóng đá nhỏ và các cường quốc trẻ đang dần được thu hẹp, ít nhất là ở sân chơi bóng đá trẻ.

Nếu màn trình diễn của New Caledonia là lời cảnh báo nhẹ nhàng, thì cục diện tại bảng C lại thực sự tạo nên một cơn địa chấn kép làm đảo lộn mọi dự đoán. Trong lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt tại sân chơi World Cup, U17 Mozambique đã khiến cả thế giới ngỡ ngàng khi vùi dập đại diện châu Âu là U17 Đan Mạch với tỷ số không tưởng 4-0.

Trước trận, Đan Mạch được đánh giá cao hơn hẳn nhờ nền tảng chiến thuật bài bản và khả năng tổ chức gắn kết. Tuy nhiên, sức mạnh thể chất, tốc độ và sự bùng nổ của đại diện châu Phi đã cuốn phăng đội tuyển từng là á quân U17 châu Âu. Khenzane mở tỷ số ngay phút thứ 4, Alirio Cuna lập cú đúp chóng vánh trong hiệp một, trước khi Mubai ấn định chiến thắng 4-0 ở phút bù giờ 90+1.

U17 Mozambique đã thắng không tưởng trong lần đầu dự giải

Bất ngờ cũng nằm ở cặp đấu còn lại bảng C, khi U17 Australia đánh bại ứng cử viên vô địch và là á quân Nam Mỹ U17 Argentina với tỷ số 2-0. Khi đối mặt với lứa đàn em của Lionel Messi, đội bóng xứ chuột túi - với sự góp mặt của hai cầu thủ gốc Việt là Jariyah Shah và Max Court - đã chọn lối chơi phòng ngự phản công cực kỳ sắc sảo.

Phút 60, pha đưa bóng đầy khó chịu của Akol Akon khiến hậu vệ Alvaro Guich bên phía Argentina lóng ngóng phản lưới nhà. Khi Argentina buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ, U17 Australia đã có cơ hội phản công. Và Akon tự mình ấn định chiến thắng 2-0 ở phút 73, khép lại một ngày thi đấu thảm họa của đại diện Nam Mỹ (đội còn phải nhận thêm thẻ đỏ của Ulises Vallejo ở phút bù giờ).

3 trận đấu, 3 sắc thái khác nhau, nhưng cùng chung một thông điệp: ở lứa tuổi U17, danh tiếng của nền bóng đá không phải là tấm vé bảo đảm cho chiến thắng. Tâm lý chưa ổn định của các cầu thủ trẻ, sự chủ quan của đội cửa trên và nguồn năng lượng khát khao của những đội bóng bị đánh giá thấp hơn hoàn toàn có thể đảo ngược mọi dự báo.

3 cú sốc tại lượt trận đầu tiên không chỉ làm tăng sức hấp dẫn cho giải đấu mà còn thắp lên ngọn lửa tự tin lớn lao cho các đội bóng "chiếu dưới" trong phần còn lại của vòng bảng. Đặc biệt, với thể thức mới gồm 48 đội chia làm 12 bảng, bên cạnh hai đội dẫn đầu mỗi bảng, sẽ có tới 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất giành vé vào vòng 32 đội. Điều này đồng nghĩa với việc chỉ cần một trận hòa quả cảm trước đối thủ mạnh hoặc một chiến thắng trước đối thủ ngang tầm, cơ hội đi tiếp sẽ rộng mở.

Trong bối cảnh đó, mọi ánh mắt của người hâm mộ nước nhà đang hướng về khu liên hợp thể thao Aspire Zone lúc 20h00 tối nay (20/11), nơi U17 Việt Nam có trận ra quân lịch sử tại bảng G gặp U17 Bỉ.

Lối chơi phòng ngự phản công của U17 Australia có thể là ví dụ tiêu biểu cho U17 Việt Nam

Xét về lý thuyết, U17 Bỉ là thử thách cực đại. Họ bước vào giải với tư cách đương kim á quân U17 châu Âu 2026 và sở hữu lứa cầu thủ được đào tạo trong môi trường bóng đá đỉnh cao. Tuy nhiên, tương tự như cách Đan Mạch hay Argentina đã vấp ngã, "Tiểu quỷ đỏ" cũng đang bước vào giải đấu với những lỗ hổng không nhỏ về mặt nhân sự.

Do giải đấu không nằm trong lịch FIFA Days, CLB hàng đầu nước Bỉ là Anderlecht đã kiên quyết từ chối nhả 4 trụ cột quan trọng nhất của đội tuyển, bao gồm: cầu thủ chạy cánh Jayden Onia Seke (từng lọt đội hình tiêu biểu U17 châu Âu và được định giá 2,5 triệu euro), Joshua Nga Kana, Noa Ojea (người từng ghi bàn ở trận chung kết U17 châu Âu) và Noah Kalonji.

Việc mất đi cùng lúc bốn mắt xích chủ chốt trong bộ khung vừa giành ngôi á quân châu lục chắc chắn sẽ ảnh hưởng đáng kể đến tính gắn kết và sức công phá của U17 Bỉ. Đây chính là "khe cửa hẹp" nhưng đầy giá trị để thầy trò HLV Cristiano Roland khai thác. Sức ép dành cho hàng thủ U17 Việt Nam cũng giảm đi đôi chút khi Jayden Onia Seke, cầu thủ có những pha đi bóng khéo léo như Eden Hazard hay Leandro Trossard, bị giữ lại. Jayden Onia Seke đã ra sân ở giải VĐQG Bỉ nên được Anderlecht coi là quân bài dự bị chiến lược của đội bóng.

Về phía U17 Việt Nam, lợi thế lớn nhất của đội nằm ở tâm thế. Việt Nam là một trong 8 tân binh lần đầu dự giải, vậy nên các cầu thủ trẻ như Chu Ngọc Nguyễn Lực, Lê Trọng Đại Nhân hay thủ môn Lý Xuân Hòa bước ra sân mà không phải chịu gánh nặng thành tích. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng qua các trận đấu tập - tiêu biểu là trận hòa 1-1 trước U17 Panama ngay tại Qatar - đã giúp ban huấn luyện hoàn thiện đội ngũ cũng như lối chơi. Hơn nữa, việc U17 Bỉ không có nhiều thông tin về lối chơi của U17 Việt Nam cũng là một yếu tố bất ngờ mà HLV Cristiano Roland có thể tận dụng.

Nhìn vào cách New Caledonia kiên cường trước Ecuador, cách Mozambique trừng phạt sự hớ hênh của Đan Mạch và cách Australia hạ gục Argentina bằng kỷ luật thép, U17 Việt Nam hoàn toàn có quyền mơ về một kết quả tích cực tối nay.