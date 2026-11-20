U17 World Cup không có tiền thưởng, U17 Việt Nam và các đội được FIFA hỗ trợ ra sao?

TPO - Từ nhiều năm nay, theo quy định vận hành của FIFA, U17 World Cup hoàn toàn không có quỹ tiền thưởng bằng tiền mặt; mọi đội tuyển tham dự, kể cả nhà vô địch, đều chỉ nhận danh hiệu hiện vật và gói tài trợ chi phí thi đấu.

U17 Việt Nam trước ngày tranh tài ở U17 World Cup 2026. Ảnh: ﻿VFF.

Chính sách này xuất phát từ định hướng phát triển bóng đá trẻ của FIFA. Cơ quan quản lý bóng đá thế giới xác định các giải đấu lứa tuổi U17 và U20 là sân chơi tích lũy chuyên môn, không mang tính chất thương mại. FIFA muốn hạn chế tối đa áp lực tài chính lên các cầu thủ ở độ tuổi 16, 17, đồng thời ngăn ngừa các biểu hiện tiêu cực như gian lận tuổi tác hay bệnh thành tích.

Do đó, phần thưởng chính thức của giải chỉ bao gồm cúp, huy chương và bằng chứng nhận cho các đội dẫn đầu cùng các danh hiệu cá nhân.

Thay vì chia tiền thưởng, FIFA sử dụng ngân sách để chi trả toàn bộ chi phí hậu cần cơ bản cho các đội tham dự. Theo điều lệ giải, ban tổ chức tài trợ trọn gói cho mỗi liên đoàn thành viên với định mức tối đa 29 người, gồm 21 cầu thủ và 8 thành viên ban huấn luyện, quan chức. Gói hỗ trợ này bao gồm vé máy bay quốc tế khứ hồi hạng phổ thông, khách sạn, ba bữa ăn mỗi ngày kèm một bữa nhẹ vào ngày thi đấu, phương tiện di chuyển nội địa và sân tập.

Cơ chế bao trọn gói giúp các liên đoàn quốc gia, đặc biệt là những nền bóng đá có nguồn lực hạn chế, giảm bớt gánh nặng kinh phí khi dự giải thế giới. Các liên đoàn chỉ phải tự chi trả nếu mang theo nhân sự vượt quá định mức 29 người, tự túc chi phí cho các đợt tập huấn tiền giải đấu hoặc mua bảo hiểm y tế bổ sung. Quy định này đảm bảo mọi đội tuyển đều có điều kiện sinh hoạt và tập luyện tiêu chuẩn như nhau tại nước chủ nhà.

Dù không có tiền thưởng từ FIFA, các đội tuyển trẻ vẫn nhận được sự khích lệ tài chính từ chính phủ, liên đoàn bóng đá trong nước hoặc các doanh nghiệp tài trợ. Đơn cử như tại giải U17 Nữ World Cup 2026 kết thúc đầu tháng 11 vừa qua, đội vô địch U17 Nigeria không nhận tiền từ FIFA nhưng đã được một đơn vị tài trợ trong nước thưởng 50.000 USD. Đây cũng là cách thức phổ biến mà nhiều quốc gia áp dụng để động viên các cầu thủ trẻ.

U17 Việt Nam sẵn sàng cho những trận đấu lịch sử.

Với U17 Việt Nam, sau chiến thắng trước U17 UAE để giành quyền dự VCK U17 World Cup 2026, thầy trò HLV Cristiano Roland đã được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) thưởng nóng 1 tỷ đồng. Tại sân chơi ở Qatar, nếu đội tuyển đạt thành tích tốt trước các đối thủ cùng bảng là U17 Bỉ, U17 New Zealand và U17 Mali, "Các chiến binh sao vàng" sẽ nhận sự quan tâm và ủng hộ từ các cá nhân, tổ chức, cho hành trình lịch sử tại U17 World Cup.

Nhìn nhận ở góc độ khác, với cấp độ U17, giá trị lớn nhất mà các cầu thủ hướng tới nằm ở cơ hội cọ xát chuyên môn và khẳng định năng lực trên đấu trường quốc tế. Những màn trình diễn tốt tại giải đấu này thường là cơ sở để các tuyển trạch viên đánh giá, mở ra cơ hội ký hợp đồng chuyên nghiệp cho các cầu thủ trong tương lai.



Từ sân chơi này, Francesco Totti, Gianluigi Buffon, Ronaldinho, Xavi, Iker Casillas, Toni Kroos, Neymar, Son Heung-min, Phil Foden đã "bước ra sân khấu lớn", trưởng thành và khẳng định vị thế ngôi sao sau này. Làng bóng đá sẽ dõi theo U17 World Cup 2026 để nhìn rõ những "viên ngọc quý" được trình làng trong tương lai.