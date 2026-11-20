Đối thủ của U17 Việt Nam khởi động tưng bừng

TPO - U17 Mali dễ dàng thắng đậm U17 New Zealand 3-0 ở trận ra quân, với cú đúp bàn thắng được ghi do công Halidou Alhassane Maiga.

Ở trận đấu cùng giờ với U17 Bỉ - U17 Việt Nam, U17 Mali phô diễn sức mạnh vượt trội khi đánh bại U17 New Zealand với tỷ số thuyết phục 3-0. Chiến thắng này giúp đại diện châu Phi vươn lên dẫn đầu bảng G sau lượt trận đầu tiên.

Sau tiếng còi khai cuộc, U17 Mali nhanh chóng áp đảo U17 New Zealand với nền tảng thể lực sung mãn và tốc độ ấn tượng. Trước sức ép nghẹt thở từ đối thủ, hàng phòng ngự U17 New Zealand chỉ trụ vững được 10 phút. Phút 11, tiền đạo Halidou Alhassane Maiga đưa U17 Mali vươn lên dẫn trước.

Đại diện châu Đại Dương rơi vào thế rượt đuổi nhưng chỉ biết phòng ngự chịu trận. Suốt thời gian còn lại của hiệp một, khung thành U17 New Zealand liên tục đặt trong tình trạng báo động. Sự xuất sắc của thủ môn U17 New Zealand với 5 pha cứu thua, cộng thêm việc VAR can thiệp giúp đội bóng áo trắng giữ nguyên cách biệt tối thiểu 0-1 khi bước vào giờ nghỉ.

Trong vòng chưa đầy 5 phút của hiệp 2, từ phút 50 đến phút 54, U17 Mali tung hai đòn trừng phạt liên tiếp để kết liễu trận đấu. Phút 50, từ đường kiến tạo của Ismael Kamissoko, Maiga lạnh lùng dứt điểm để hoàn tất cú đúp. Chưa kịp xốc lại đội hình, U17 New Zealand tiếp tục nhận bàn thua thứ ba ở phút 54 sau pha lập công của Makan Sacko từ đường chuyền dọn cỗ của Issiaka Kone.

Những phút còn lại, U17 Mali chủ động giảm nhịp độ nhưng vẫn hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Thống kê sau trận cho thấy sự chênh lệch khi đại diện châu Phi tung ra tới 26 cú dứt điểm (15 lần đưa bóng đi trúng đích), trong khi U17 New Zealand gần như bế tắc trong việc tiếp cận khung thành đối phương. Thậm chí, nếu VAR không từ chối một quả phạt đền ở phút 88, cách biệt có thể lớn hơn.

U17 Mali khởi đầu ấn tượng đúng như dự đoán.

U17 Mali tạm chiếm ngôi đầu bảng G với 3 điểm (hiệu số +3), xếp trên đội nhì bảng U17 Bỉ (3 điểm, hiệu số +1 sau trận thắng kịch tính 3-2 trước U17 Việt Nam). Trong khi đó, U17 Việt Nam tạm đứng thứ 3 với 0 điểm (hiệu số -1), xếp trên đội cuối bảng U17 New Zealand (0 điểm, hiệu số -3) nhờ hơn chỉ số phụ.

Cục diện này đẩy thầy trò HLV Cristiano Roland vào thế buộc giành chiến thắng trước U17 New Zealand ở lượt trận thứ hai diễn ra vào lúc 22h30 ngày 23/11 nếu muốn có vé vào thẳng vòng knock-out.

Xét về tương quan lực lượng sau lượt mở màn, U17 New Zealand chính là đối thủ "vừa miếng" nhất tại bảng G. Nếu đánh bại đại diện châu Đại Dương, U17 Việt Nam có trọn vẹn 3 điểm làm vốn và rộng cửa cạnh tranh suất vào vòng knock-out - ít nhất với tư cách là một trong 8 đội hạng ba có thành tích tốt - trước khi bước vào trận đấu đầy thử thách với đội đầu bảng U17 Mali ở lượt cuối.