Thanh Hóa chấm dứt mạch toàn hòa, 'dìm' HAGL xuống nhóm cuối

TPO - Khoảnh khắc tỏa sáng đúng lúc của Matheus Monteiro đã mang về chiến thắng kịch tính 2-1 cho Thanh Hóa trước HAGL. Kết quả này tạo nên hai thái cực trái ngược trên bảng xếp hạng. Đội bóng xứ Thanh chen chân vào tốp đầu, đồng thời đẩy đại diện phố Núi lún sâu hơn xuống nhóm cuối.

Bước vào cuộc so tài, Thanh Hóa khát khao chiến thắng để cải thiện thứ hạng giữa bối cảnh muôn vàn khó khăn bủa vây. Phía bên kia, HAGL hành quân với khí thế hừng hực sau trận thắng Hà Nội FC, nhưng cái dớp yếu bóng vía mỗi khi rời xa Pleiku vẫn là bài toán đau đầu với ban huấn luyện.

Ngay từ hồi còi khai cuộc, đội chủ nhà đã chủ động đẩy cao đội hình vây ráp nhằm tìm kiếm lợi thế sớm. Nỗ lực hãm thành liên tiếp của họ được đền đáp ở phút 26, khi tiền vệ người Lào - Damoth Thongkhamsavath - chớp thời cơ từ pha phá bóng thiếu dứt khoát của hàng thủ đối phương.

Cú nã đại bác đập đất đầy hiểm hóc từ cự ly xa của anh khiến thủ môn Trần Trung Kiên hoàn toàn bất lực nhìn bóng găm thẳng vào lưới. Sức nóng trận đấu bị đẩy lên cao trào ở phút 37 khi trọng tài Hoàng Ngọc Hà phải tham khảo VAR sau pha vào bóng quyết liệt của Abdurakhmanov với Thanh Nhân, trước khi từ chối rút thẻ đỏ trực tiếp.

Damoth ăn mừng bàn mở tỷ số

Sau tình huống này, HAGL vùng lên mạnh mẽ và kịp tìm được bàn gỡ hòa 1-1 ở phút bù giờ thứ nhất nhờ cú đánh đầu cận thành của Lucas sau quả tạt chuẩn xác bên cánh trái.

Bước sang hiệp hai, thế trận đôi công tiếp tục diễn ra dồn dập khiến khu trung tuyến trở nên vô cùng ngột ngạt. Phút 60, từ một pha phản công chớp nhoáng, Matheus Monteiro Martins xâm nhập vòng cấm rồi tung cú dứt điểm lạnh lùng hạ gục Trung Kiên, tái lập thế dẫn bàn cho Thanh Hóa.

Bàn thua đau buộc các học trò của HLV Lê Quang Trãi phải dồn toàn lực lên tấn công nhằm vớt vát điểm số. Tuy vậy, những pha phối hợp của đội khách lại tỏ ra vội vàng và thiếu tính đột biến trước hàng thủ thi đấu lăn xả. Cơ hội rõ rệt nhất của HAGL ở phút 86 cũng trôi qua đáng tiếc khi pha không chiến của Thanh Long đưa bóng chệch khung gỗ trong gang tấc.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về Thanh Hóa. Đại diện xứ Thanh xuất sắc vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng tổng sắp với 12 điểm tích lũy được, khẳng định tinh thần vượt khó đầy ấn tượng. Trái lại, thất bại này khiến HAGL tiếp tục chôn chân ở vị trí thứ 12 với vỏn vẹn 6 điểm, đồng thời phơi bày rõ nét điểm yếu cố hữu của họ trong những chuyến hành quân xa nhà.

