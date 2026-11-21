Từ 1973 đến 2013: Cuộc đua Giải Vô địch Golf Quốc gia nối dài qua nhiều thế hệ

TPO - Thanh Hóa có tuổi trung bình thấp nhất, còn Nghệ An là đoàn có tuổi trung bình cao nhất trong danh sách dự Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast thuộc khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc. Sự khác biệt về tuổi tác tạo nên những lựa chọn nhân sự riêng, nhưng mọi lợi thế đều phải được chứng minh bằng điểm số.

Trần Lê Duy Nhất là một trong những gương mặt đáng chú ý tại Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast.

Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast chính thức xác định danh sách 55 vận động viên tham dự, gồm 35 vận động viên nam và 20 vận động viên nữ, đại diện cho 9 đoàn thể thao ở bảng nam và 7 đoàn ở bảng nữ.

Tại Vinpearl Golf Léman từ ngày 23 đến 28/11, các vận động viên sẽ tranh tài ở bốn nội dung cá nhân và đồng đội nam- nữ. Đây là lần đầu Giải Vô địch Golf Quốc gia được tổ chức trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc.

Sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ

Thanh Hóa là đoàn có tuổi trung bình thấp nhất, ở mức 15,2 tính tất cả các VĐV nam và nữ. Ba golfer nam có tuổi trung bình 16, hai golfer nữ trung bình 14 tuổi. Ở chiều ngược lại, Nghệ An có tuổi trung bình nam cao nhất, 44 tuổi. Bắc Ninh đạt 42 tuổi, còn Phú Thọ là đoàn có tuổi trung bình cao nhất nếu tính cả nam và nữ, ở mức 41,3.

Danh sách có sự chênh lệch thế hệ rõ nét. Golfer lớn tuổi nhất là Nguyễn Vương Hùng (1973), thuộc đoàn Phú Thọ. Nguyễn Minh Tuấn (1979) và Nguyễn Việt Hồ (1979) của Nghệ An cũng nằm trong nhóm nhiều tuổi nhất. Ở bảng nữ, Nguyễn Thị Tuyết Chinh (1983) và Bùi Thu Hà (1984), cùng thuộc Phú Thọ, là những golfer lớn tuổi đáng chú ý.

Nguyễn Ngọc Nhã Uyên (2013) của đoàn Thanh Hoá là golfer nữ nhỏ tuổi nhất giải.

Ở đầu bên kia, Nguyễn Ngọc Nhã Uyên (2013) là golfer nhỏ tuổi nhất. Vương Nam A (2013), cùng đoàn Thanh Hóa, cũng mới 13 tuổi tại thời điểm giải. Những cái tên sinh năm 2011 như Arena Trần (2011), Nguyễn Văn Hòa (2011), Nguyễn Nam Thắng (2011) và Park Ha Na (2011) tiếp tục cho thấy lớp VĐV trẻ hiện diện ở nhiều đoàn.

Các con số cho thấy những cách xây dựng lực lượng khác nhau. Thanh Hóa đặt niềm tin vào lớp golfer trẻ, còn Nghệ An, Bắc Ninh và Phú Thọ có nhiều VĐV đã tích lũy thời gian thi đấu. Tuy nhiên, tuổi trung bình chỉ phản ánh cấu trúc đội hình, không thay thế được đánh giá về năng lực hay phong độ của từng golfer.

Thanh Hóa là ví dụ nổi bật cho sức trẻ, nhưng đội không chỉ có những gương mặt mới. Nguyễn Đức Sơn (2007), nhà vô địch quốc gia năm 2024, mới 19 tuổi. Vương Nam A (2013) còn ở lứa tuổi thiếu niên. Ở bảng nữ, Arena Trần (2011) và Nguyễn Ngọc Nhã Uyên (2013) là hai golfer trẻ nhất đội. Lực lượng trẻ có thể tạo sức bật, song thách thức là giữ được sự ổn định qua nhiều vòng đấu.

Hà Nội, Công an Nhân dân có độ tuổi cân bằng

Đội nam Hà Nội có tuổi trung bình 23,2, với sự góp mặt của Trần Lê Duy Nhất (1989) và các golfer trẻ như Nguyễn Tuấn Anh (2009), Nguyễn Trọng Hoàng (2010). Ở bảng nữ, Lê Chúc An (2008), Nguyễn Viết Gia Hân (2007) và Nguyễn Thảo My (1998) có tuổi trung bình 21,7. Đội hình này kết hợp giữa kinh nghiệm thi đấu và những golfer đang ở giai đoạn phát triển.

Hà Nội còn có điểm tựa từ thành tích đã được khẳng định: Nguyễn Tuấn Anh (2009) là đương kim vô địch nam, còn Lê Chúc An (2008) bước vào giải sau ba lần liên tiếp vô địch bảng nữ, từ năm 2023 đến 2025. Nguyễn Nhất Long (2003), nhà vô địch năm 2023, cũng góp mặt trong danh sách nam.

Vương Nam A (2013) của Thanh Hoá là golfer nam trẻ nhất giải.

Công an Nhân dân có tuổi trung bình 29 ở bảng nam và 27,3 ở bảng nữ. Đội hình kết hợp với những golfer nhiều kinh nghiệm như Nông Quốc Khánh (2003), Nguyễn Đặng Minh (2005), Đào Văn Hoàn (1990) và Đỗ Hồng Giang (1990).

Ở bảng nữ, Đoàn Xuân Khuê Minh (2003), nhà vô địch quốc gia năm 2022, là một trong những gương mặt đáng chú ý. Sự cân bằng này đem lại cho Bộ Công an nhiều phương án nhân sự khi bước vào các trận đối kháng.

Kinh nghiệm cần chuyển hóa thành điểm số

Ở nhóm đội có tuổi trung bình cao, kinh nghiệm có thể giúp golfer kiểm soát nhịp độ, lựa chọn cú đánh và hạn chế sai số. Nhưng ở nội dung cá nhân đấu gậy 54 hố, điểm số của từng vòng vẫn là thước đo trực tiếp. Thành tích của ba golfer nam và hai golfer nữ tốt nhất mỗi đoàn được dùng để xếp hạt giống, tám đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp.

Vì thế, các đoàn khó có thể chỉ trông chờ vào một cá nhân giàu kinh nghiệm hoặc một golfer trẻ đạt phong độ cao. Mỗi điểm số đều có thể ảnh hưởng đến thứ hạng hạt giống của đội. Khi bước sang match play, cuộc đấu lại đòi hỏi bản lĩnh và khả năng ứng biến theo từng hố. Những đội hình có khoảng cách tuổi lớn như TP.HCM hay Hải Phòng cần biến sự khác biệt ấy thành sự bổ trợ giữa các thành viên.

Sân Vinpearl Golf Léman.

Vinpearl Golf Léman đặt ra yêu cầu về lựa chọn gậy, kiểm soát khoảng cách và phương án tiếp cận green. Đây là những yếu tố có thể giúp golfer dày dạn kinh nghiệm hạn chế sai lầm, nhưng cũng mở cơ hội cho người trẻ nếu họ giữ được nhịp thi đấu ổn định.

Cuộc đua không được quyết định bởi đội nào trẻ nhất hay có tuổi trung bình cao nhất. Hà Nội có các nhà vô địch đang giữ phong độ, Bộ Công an sở hữu đội hình cân bằng, Thanh Hóa đem đến sức trẻ đáng chú ý, còn các đội khác cũng đang sẵn sàng tạo bất ngờ. Đội nào duy trì được điểm số qua vòng đấu gậy và chuyển hóa tốt lợi thế cá nhân thành sức mạnh tập thể sẽ quyết định thứ hạng ở bục huy chương.