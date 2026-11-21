HLV Cristiano Roland tự hào về hai bàn thắng của U17 Việt Nam vào lưới Bỉ

TPO - Sau trận ra quân bảng G U17 World Cup 2026, HLV Cristiano Roland hài lòng với tinh thần thi đấu của các học trò, đặc biệt là nỗ lực ghi hai bàn vào lưới đối thủ được đánh giá cao hơn.

Nhận xét về U17 Bỉ, nhà cầm quân người Brazil đánh giá đối thủ có chất lượng chuyên môn và đẳng cấp vượt trội. Dù vậy, U17 Việt Nam đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiên cứu điểm mạnh, điểm yếu của đối phương để tìm cơ hội ghi bàn.

“Đối thủ hôm nay có chất lượng rất tốt và là một cái tên tầm cỡ hoàn toàn khác. Tuy nhiên, chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng về khả năng của đối thủ cũng như những điều có thể tận dụng trong trận đấu để ghi được những bàn thắng như vậy. Tôi rất tự hào về những gì các cầu thủ đã thể hiện trên sân. Các em đã cố gắng hết mình”, HLV Cristiano Roland chia sẻ.

Theo ông, bàn mở tỷ số của U17 Việt Nam khiến đối thủ đẩy cao đội hình và gia tăng sức ép. Trước cường độ thi đấu rất nhanh của U17 Bỉ, đội bóng áo đỏ để lộ khoảng trống trong phòng ngự, đồng thời gặp khó khăn khi phải duy trì thể lực.

“Sau bàn thắng đầu tiên, đối thủ đẩy lên rất cao và đưa chúng tôi vào một cường độ thi đấu rất nhanh. Thể lực cũng là một khó khăn của chúng tôi. Khi đối thủ gia tăng sức ép, đội tuyển đã để lộ những khoảng trống và họ tận dụng được điều đó”, ông phân tích.

Dù không thể giành chiến thắng, U17 Việt Nam vẫn giữ tinh thần thi đấu đến những phút cuối và tiếp tục tìm kiếm bàn thắng. Đây là điều khiến HLV Cristiano Roland hài lòng sau trận đấu.

“Tôi rất hài lòng và tự hào vì những gì đội đã thể hiện. Các em đã chơi tốt, giữ được tinh thần cho đến tận những phút cuối cùng. Mặc dù kết quả không phải là một chiến thắng, nhưng tôi nghĩ đây sẽ là niềm tự hào lớn đối với những người làm bóng đá cũng như khán giả Việt Nam”, ông nhấn mạnh.

HLV Cristiano Roland cũng đề cao tinh thần tập thể trong cách xây dựng đội tuyển. Theo ông, không cá nhân nào có thể tự mình giải quyết mọi vấn đề trên sân, dù cầu thủ đó có màn trình diễn nổi bật. Ban huấn luyện sẽ tiếp tục trao đổi để mỗi thành viên hiểu rõ vai trò, trách nhiệm và những gì cần làm vì lợi ích chung.

Sau trận đấu, ban huấn luyện sẽ phân tích lại màn trình diễn của đội, đánh giá những điểm đã làm tốt và các hạn chế cần khắc phục, từ đó chuẩn bị phương án cho lượt trận tiếp theo.

“Chúng tôi sẽ nghiên cứu lại trận đấu hôm nay, rút kinh nghiệm và đưa ra những chiến lược cho trận tiếp theo. Cũng giống như hôm nay, toàn đội sẽ tìm những điểm yếu của đối thủ để phát huy. Chúng tôi sẽ cố gắng chuẩn bị và tiếp cận trận đấu với quyết tâm có được kết quả tốt nhất”, HLV Cristiano Roland cho biết.