TPO - Tại U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam đã nhận thất bại 2-3 trước U17 Bỉ. Một trận thua ở ngày ra quân World Cup thường mang lại cảm giác tiếc nuối, nhưng với những gì các cầu thủ trẻ áo đỏ vừa thể hiện trước đương kim á quân châu Âu, dư âm đọng lại không phải là nỗi buồn, mà là sự phấn khích và niềm tin mãnh liệt.