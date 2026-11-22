Hòa nhọc nhằn Newcastle, Arsenal vừa mất điểm vừa thiệt quân

TPO - Trận hòa kịch tính 2-2 trước chủ nhà Newcastle ở vòng 11 Premier League rạng sáng 22/11 không chỉ chấm dứt chuỗi trận toàn thắng giữ sạch lưới của Arsenal, mà còn để lại nỗi lo lớn về chấn thương của thủ thành David Raya.

Hành quân đến sân St James’ Park với hành trang là chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp tại giải Ngoại hạng Anh mà không để thủng lưới, đoàn quân của HLV Mikel Arteta nhập cuộc đầy chủ động và áp đảo hoàn toàn trong 45 phút đầu tiên. Đội khách kiểm soát nhịp độ trận đấu, bóp nghẹt không gian chơi bóng của Newcastle bằng lối đá pressing tầm cao giàu năng lượng.

Sau tình huống Noni Madueke dứt điểm trúng cột dọc ở đầu trận, sức ép nghẹt thở của Pháo thủ cuối cùng cũng được cụ thể hóa ở phút 33. Tận dụng sai lầm của hậu vệ Lewis Hall, Kai Havertz tung đường chọc khe tinh tế để Eberechi Eze băng xuống dứt điểm lạnh lùng, ghi bàn mở tỷ số trận đấu.

Eze ăn mừng bàn mở tỷ số vào lưới Newcastle trong hiệp 1, hiệp đấu mà Arsenal hoàn toàn làm chủ thế trận.

Nếu chính xác hơn trong các pha dứt điểm cuối cùng, đặc biệt là tình huống Lewis Hall kịp thời xoạc bóng cứu thua sau pha phối hợp giữa Martin Odegaard và Madueke cuối hiệp một, Arsenal hoàn toàn có thể bước vào giờ nghỉ với cách biệt nhiều hơn một bàn. Sự phung phí này đã khiến đội đầu bảng phải trả giá đắt khi thế trận đảo chiều chóng mặt sau giờ giải lao.

Nhận thấy sự bế tắc của các học trò, HLV Matthias Jaissle quyết định thực hiện liền ba sự thay đổi người ngay đầu hiệp hai khi tung Anthony Elanga, Jacob Ramsey và Tino Livramento vào sân. Sự điều chỉnh táo bạo này lập tức mang lại luồng sinh khí mới, giúp lối chơi của đội chủ nhà trở nên trực diện và giàu tốc độ hơn hẳn.

Chỉ 4 phút sau khi bóng lăn trở lại, Martin Odegaard để William Osula đoạt bóng từ tình huống ném biên, trước khi tiền đạo Newcastle chuyền bóng cho Harvey Barnes dứt điểm gọn gàng gỡ hòa 1-1.

Bàn gỡ giúp tinh thần của Newcastle lên cao ngút trời dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán đài Gallowgate End. Đến phút 62, từ một tình huống phạt góc, Dan Burn bật cao đánh đầu buộc David Raya phải trổ tài cản phá. Bóng bật ra và Malick Thiaw nhanh chân đá bồi cận thành nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà. Bàn thắng được công nhận sau khi VAR kiểm tra tình huống việt vị.

Malick Thiaw ăn mừng đầy cảm xúc trước các khán giả Newcastle sau khi nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà.

Khó khăn chồng chất với đội bóng thành London ở phút 67 khi thủ môn số một David Raya dính chấn thương vai sau pha va chạm với Osula và buộc phải rời sân. Kepa Arrizabalaga được tung vào thay thủ môn người Tây Ban Nha. Trong bối cảnh đội khách chưa tìm lại được sự ổn định, Newcastle tiếp tục gây sức ép và suýt có bàn thứ 3 khi pha đánh đầu phá bóng của Havertz đưa bóng dội xà ngang khung thành Arsenal.

Dù vậy, bản lĩnh của đội bóng đang dẫn đầu Premier League vẫn được thể hiện đúng lúc. Phút 78, từ một pha phản công nhanh, Odegaard tung đường chuyền thuận lợi để Madueke băng xuống bên cánh phải. Cầu thủ người Anh xử lý khéo léo trước khi dứt điểm chân trái, đánh bại Hornicek và đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Những phút cuối chứng kiến nỗ lực tìm kiếm bàn quyết định từ cả 2 đội, nhưng không bên nào tận dụng thành công các cơ hội còn lại. Trận hòa 2-2 khép lại chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp không thủng lưới của Arsenal tại Premier League, đồng thời khiến họ lỡ cơ hội trở thành đội bóng thứ 5 trong lịch sử giải đấu giành 10 chiến thắng sau 11 vòng mở màn.

Madueke (số 20) tung cú sút gỡ hòa 2-2 cho Arsenal.

Với kết quả này, Arsenal chỉ tạm nới rộng cách biệt với đội nhì bảng Brighton (đội sẽ gặp Hull vào Chủ nhật) lên thành 6 điểm thay vì 8 điểm như kỳ vọng và còn có thể phải trả giá đắt nếu kết quả kiểm tra y tế chuyên sâu xác nhận Raya chấn thương nặng.

Trong khi đó, Newcastle có thể tiếc nuối khi không bảo toàn được lợi thế dẫn bàn, nhưng màn trình diễn trong hiệp 2 là tín hiệu tích cực, giúp giải tỏa rất nhiều áp lực cho HLV Jaissle sau chuỗi phong độ phập phù với chỉ 2 chiến thắng trong 9 vòng đấu gần nhất.