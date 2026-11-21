Vinpearl Golf Léman: Thử thách chiến thuật giữa không gian sông nước

TPO - Từ hồ nước, fairway uốn lượn đến những hố đấu giàu tính chiến thuật, Vinpearl Golf Léman hứa hẹn đặt ra nhiều bài toán cho các golfer tại Giải Vô địch Golf Quốc gia Báo Tiền Phong - Cúp VinFast 2026 trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Từ ngày 23 đến 28/11, Vinpearl Golf Léman sẽ đón 55 golfer thuộc chín đoàn tham gia tranh tài tại Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Đây là lần đầu Giải Vô địch Golf Quốc gia được đưa vào chương trình Đại hội, nên mỗi kết quả vừa xác định thứ hạng cá nhân, vừa góp vào thành tích chung của các đoàn. Trong bối cảnh đó, sân đấu mới với nhiều thử thách chiến thuật sẽ đặt ra yêu cầu thích nghi ngay từ những vòng đầu.

Địa hình sông nước trở thành một phần của chiến thuật

Vinpearl Golf Léman do Golfplan, công ty thiết kế sân golf của Mỹ, thực hiện trên diện tích hơn 200 ha. Tổ hợp gồm hai sân Bắc và Nam với 36 hố, tổng chiều dài gần 7.700 yard. Thiết kế theo phong cách “Riparian Habitat”, lấy cảm hứng từ hệ sinh thái ven sông và cảnh quan đặc trưng của Củ Chi.

Dấu ấn riêng của Léman nằm ở cách sân được tạo hình từ chính đặc điểm của vùng đất Củ Chi vốn bằng phẳng và có nguy cơ ngập vào mùa mưa. Theo chia sẻ của kiến trúc sư David Dale, nhóm thiết kế tận dụng các hồ sẵn có và kết nối chúng thành hệ thống vừa trữ nước tưới, vừa hỗ trợ thoát nước khi mưa lớn.

Ẩn mình giữa không gian xanh mát của Củ Chi, Vinpearl Golf Léman mang đến một diện mạo đầy cuốn hút với những fairway rộng mở, hồ nước xanh biếc cùng những dải cát trắng đan xen trong cảnh quan tự nhiên.

Nhưng mặt nước ở Léman không chỉ có vai trò cảnh quan: chúng còn được sử dụng để tạo lựa chọn chiến thuật, khiến vị trí bóng sau cú phát ảnh hưởng trực tiếp đến đường đánh tiếp theo. Địa hình cũng được tạo cao độ chênh khoảng 8m, với các tee, khu vực tiếp bóng và green được nâng lên ở những vị trí khác nhau.

Dấu ấn dễ nhận ra nhất trên sân Bắc là nhóm bốn hố par 3 gợi nhắc các mẫu hố kinh điển của kiến trúc golf: The Dell, The Biarritz, The Redan và The Volcano. Ở The Dell, green khuất sau triền dốc; The Biarritz là hố par 3 dài với mặt green ba tầng; The Redan đặt green nghiêng cùng bunker và hồ nước; còn The Volcano có green nhô cao như miệng núi lửa.

Mỗi thiết kế đặt ra một bài toán khác nhau về khoảng cách, quỹ đạo và điểm rơi. Golfer không chỉ cần đưa bóng lên green mà còn phải chọn vị trí đủ thuận lợi để kiểm soát cú gạt tiếp theo. Vì thế, chiều dài cú đánh chưa chắc đã tạo ra lợi thế nếu bóng nằm sai tầng green hoặc ở góc tiếp cận bất lợi.

Fairway rộng vẫn có thể dẫn đến những cú đánh khó

Léman không chỉ tạo thử thách bằng những đường bóng hẹp. Theo các kiến trúc sư, fairway sân Bắc rộng nhưng uốn lượn, với những khu vực tiếp bóng được bố trí riêng để tạo ra các góc đánh và độ khó khác nhau. Golfer có thể chọn đường đi an toàn hơn gần hồ, nhưng cú đánh tiếp theo có thể khó tiếp cận cờ hơn. Ngược lại, lựa chọn tấn công để mở góc đánh tốt cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận rủi ro lớn hơn.

Trong tổng thể 36 hố, sân Nam được phát triển với sắc thái khác, nổi bật là các khu vực cát tự nhiên kéo dài dọc fairway và quanh green. Sự tương phản giữa mặt nước, bẫy cát và địa hình nhấp nhô tạo nên cá tính riêng cho tổ hợp sân. Tuy nhiên, yếu tố quyết định với các golfer tại giải vẫn là cách họ đọc địa hình và chọn phương án đánh phù hợp ở từng hố.

Điều đó càng có ý nghĩa khi giải kết hợp đấu gậy cá nhân qua ba vòng, tổng cộng 54 hố, với đấu đối kháng đồng đội ở giai đoạn sau. Đấu gậy đòi hỏi sự ổn định và khả năng hạn chế sai số trong cả vòng, còn ở match play, golfer có thể phải thay đổi cách tiếp cận theo diễn biến trực tiếp với đối thủ. Với những lựa chọn rủi ro - an toàn được thiết kế xuyên suốt, Vinpearl Golf Léman không chỉ thử thách kỹ thuật mà còn buộc vận động viên phải đọc tình huống và điều chỉnh chiến thuật liên tục.

Được kiến tạo theo phong cách thiết kế “Riparian Habitat”, sân golf lấy cảm hứng từ đặc trưng sông nước bản địa, tạo nên sự giao hòa giữa thiên nhiên và kiến trúc sân đấu hiện đại.

Ông Hoàng Tuấn Anh, Giám đốc Vận hành cụm Nha Trang và Miền Nam của hệ thống Vinpearl Golf, chia sẻ, có ba điều golfer cần lưu ý khi chinh phục Vinpearl Golf Léman. Trước tiên là quản trị rủi ro trong cuộc chơi. Tiếp đó là kiểm soát cự ly, bởi sân có chiều dài tương đối lớn và dễ tạo tâm lý muốn đánh thật xa. Tuy nhiên, các bẫy chiến thuật được bố trí có chủ ý, nên đánh xa chưa chắc đã là phương án an toàn. Cuối cùng là kiểm soát cảm xúc. Ngoài kinh nghiệm và trình độ, mỗi golfer còn cần thể hiện bản lĩnh qua khả năng giữ bình tĩnh trong từng vòng đấu.

"Chúng tôi hy vọng sau giải đấu lần này, Vinpearl Golf Léman sẽ trở thành điểm đến tại khu vực phía Nam và là một trong những lựa chọn hàng đầu cho các giải đấu trong nước cũng như quốc tế", ông nhấn mạnh.