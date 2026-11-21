Chu Ngọc Nguyễn Lực ra mắt bùng nổ ở U17 World Cup

TPO - Chuyên trang thống kê Sofascore chấm điểm Chu Ngọc Nguyễn Lực cao thứ 2 trong đội hình xuất phát của U17 Việt Nam và U17 Bỉ ở trận ra quân U17 World Cup 2026.

Biểu đồ nhiệt thể hiện tầm hoạt động của Nguyễn Lực trước U17 Bỉ.

Nguyễn Lực được Sofascore chấm 8 điểm, nằm trong nhóm thể hiện ấn tượng ở lượt trận đầu vòng bảng tại U17 World Cup 2026. Bên cạnh tiền vệ thuộc biên chế CLB Hà Nội, Lê Sỹ Bách (7,5 điểm) là nhân tố tiếp theo của U17 Việt Nam thể hiện tốt trước U17 Bỉ. Màn trình diễn của Đại Nhân (6,7 điểm) và Trần Trí Dũng (6,6 điểm) ở mức trung bình khá.

Trước ngày khai mạc U17 World Cup 2026, trang chủ FIFA và AFC đều gọi tên Nguyễn Lực là cầu thủ đáng xem nhất của U17 Việt Nam. Tiền vệ mang áo số 10 đáp trả bằng màn trình diễn xuất sắc trước đối thủ mạnh. Thống kê chỉ ra Nguyễn Lực chạm bóng 73 lần, thực hiện 31/34 đường chuyền chính xác - trong đó tỷ lệ chuyền dài chuẩn 100% (2 pha) và một đường chuyền tạo cơ hội.

Nguyễn Lực rê bóng thành công 7/11 tình huống. Anh có 27 lần dốc bóng với tổng quãng đường di chuyển 288 m. Biểu đồ nhiệt của Sofascore thể hiện Nguyễn Lực hoạt động mạnh nhất ở cánh trái

Bên phía U17 Bỉ, Achahbar là ngôi sao sáng nhất (8,5 điểm). Dàn sao của "Tiểu quỷ đỏ" như Blondeel, Moorthamer và Philips đều được chấm trên 7,5 điểm.

Điểm trung bình của U17 Bỉ ở trận ra quân là 7,35, trong khi U17 Việt Nam được chấm 6,68 điểm - đây là những con số phản ánh đúng thế trận diễn ra trên đất Qatar. U17 Việt Nam 2 lần chọc thủng lưới U17 Bỉ từ những siêu phẩm của Sỹ Bách và Nguyễn Lực. U17 Bỉ vượt trội về thế trận, tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng hơn và nhà đương kim á quân U17 EURO xứng đáng với chiến thắng.

Siêu phẩm phạt góc của Nguyễn Lực.

Sofascore chỉ ra loạt thống kê chuyên sâu để định hình cục diện trận đấu. U17 Bỉ tạo ra 2 cơ hội rõ rệt với chỉ số xG (kỳ vọng thành bàn) rất cao, trong khi thống kê này của U17 Việt Nam là con số 0. Đại diện châu Âu có 34 lần chạm bóng trong vòng cấm của đối phương, so với 13 lần từ U17 Việt Nam.

Sự áp đảo của U17 Bỉ thể hiện qua thống kê họ thực hiện 167 đường chuyền ở 1/3 cuối sân (gấp đôi U17 Việt Nam). Các cầu thủ U17 Việt Nam tranh chấp tay đôi rất tốt trước U17 Bỉ (nắm tỷ lệ thắng 54%) nhưng thua thiệt hẳn về những tình huống tranh chấp bóng bổng (33%). Cầu thủ U17 Bỉ rê bóng thành công 10 lần ở trận này, chỉ nhỉnh hơn một tình huống so với U17 Việt Nam.

U17 Việt Nam đã gây bất ngờ ngay phút thứ 4 khi Lê Sỹ Bách giật gót điệu nghệ ghi bàn mở tỷ số. Bàn thua sớm buộc U17 Bỉ dồn toàn lực tấn công. Hàng thủ U17 Việt Nam đứng vững đến cuối hiệp một rồi nhận liên tiếp hai bàn thua ở các phút 39 và 42, lần lượt do công của Moorthamer và Achahbar. Sang hiệp hai, Philips nâng tỷ số lên 3-1 cho U17 Bỉ ở phút 60.

Trong thế bất lợi, thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn kiên trì bám đuổi. Phút 84, Nguyễn Lực sút phạt góc đưa bóng găm thẳng vào lưới, giúp U17 Việt Nam gỡ 2-3 và khiến U17 Bỉ lo lắng trong những phút cuối.

Sau lượt trận đầu tiên tại bảng G, U17 Mali dẫn đầu với 3 điểm (hiệu số +3) nhờ thắng đậm U17 New Zealand 3-0. U17 Bỉ đứng nhì bảng với cùng 3 điểm (hiệu số +1). U17 Việt Nam xếp thứ ba (hiệu số -1) và đứng trên U17 New Zealand (hiệu số -3). Thầy trò HLV Roland sẽ đối đầu trực tiếp với U17 New Zealand vào ngày 23/11 để cạnh tranh tấm vé đi tiếp vào vòng 32 đội.