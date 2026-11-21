Khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X: Thắp sáng khát vọng vinh quang

Từ nơi khởi nguồn khát vọng

Sân khấu thực cảnh rực rỡ sẽ được dựng ngay tại Công viên Bờ sông Sài Gòn trong lễ khai mạc Đại hội. Ảnh: HCMC SPORTS HUB

Việc lựa chọn Bến Nhà Rồng là nơi khởi đầu hành trình của ngọn lửa Đại hội mang nhiều ý nghĩa. Bởi sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến việc rèn luyện sức khỏe của nhân dân. Với Người, sức khỏe của mỗi người dân là một trong những yếu tố làm nên sức mạnh của quốc gia, dân tộc. 80 năm kể từ khi Người ra lời kêu gọi toàn dân tập thể dục, tư tưởng ấy vẫn vẹn nguyên giá trị, trở thành nguồn cảm hứng cho sự phát triển của nền thể thao Việt Nam.

Từ những sân tập đơn sơ trong những năm tháng đất nước còn nhiều khó khăn, thể thao Việt Nam đã từng bước vươn ra thế giới, ghi dấu ấn tại các kỳ SEA Games, ASIAD, Olympic. Những lá cờ Tổ quốc được kéo lên, những giai điệu Quốc ca vang vọng trên đấu trường quốc tế không chỉ mang đến niềm tự hào mà còn góp phần khẳng định sức mạnh, ý chí và bản lĩnh của con người Việt Nam.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra từ ngày 14.11 đến 12.12, quy tụ 36 đoàn thể thao đại diện cho 34 tỉnh, thành phố và hai ngành Công an, Quân đội, tranh tài ở 48 môn với 973 bộ huy chương. Với khẩu hiệu “Hội tụ - Tranh tài, Tỏa sáng - Vươn cao”, Đại hội là dịp đánh giá chất lượng phát triển thể thao trên cả nước, phát hiện, tuyển chọn tài năng, chuẩn bị lực lượng hướng tới các đấu trường quốc tế.

TP.HCM luôn là một trong những địa phương giàu sức sáng tạo, tiên phong trong phát triển thể thao. Hai mươi năm sau lần đăng cai Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ V, thành phố lại rộng mở vòng tay đón những người làm thể thao từ mọi miền Tổ quốc. Nhưng lần trở lại này mang một ý nghĩa đặc biệt khi TP.HCM đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với không gian, tiềm lực và những cơ hội rộng lớn hơn.

Việc lựa chọn không gian bên sông Sài Gòn thay cho một sân vận động truyền thống để tổ chức lễ khai mạc cũng cho thấy khát vọng đổi mới của thành phố.

Hai bên bờ sông, những công trình mang dấu ấn thời gian cùng những công trình kiến trúc hiện đại sẽ góp phần tạo nên bức tranh về một thành phố vừa giàu bản sắc, vừa năng động, sáng tạo.

Trong không gian đặc biệt ấy, những nghệ sĩ hát bội sẽ xuất hiện cùng các võ sinh, những giai điệu dân tộc hòa vào âm nhạc hiện đại, những màn trình diễn thể thao được kết nối với nghệ thuật và công nghệ. Sự kết hợp ấy là cách TP.HCM kể câu chuyện của mình bằng ngôn ngữ mới, trên nền tảng những giá trị văn hóa đã được bồi đắp qua hơn 300 năm lịch sử.

Đó cũng là cách để thể thao vượt ra khỏi khuôn khổ của những cuộc thi đấu, trở thành một phần của đời sống văn hóa đô thị, đến gần hơn với công chúng và khơi dậy niềm yêu thích vận động trong mỗi người dân.

Vinh quang từ sức mạnh Việt Nam

Trong đêm khai mạc, khi 36 đoàn thể thao tiến qua lễ đài, mỗi đoàn sẽ mang theo một câu chuyện riêng về hành trình vượt khó, về những tài năng được phát hiện, bồi dưỡng từ các địa phương, ngành.

Môn vovinam tranh tài sôi động tại nhà thi đấu phường Chánh Hưng, TP.HCM. Ảnh: Vĩnh Hy

Có những VĐV đã bước lên bục vinh quang tại các đấu trường quốc tế, cũng có những gương mặt trẻ lần đầu tiên đến với sân chơi lớn nhất cả nước. Điểm chung của họ là những tháng ngày miệt mài trên sân tập, những giọt mồ hôi và cả những lần thất bại để có được cơ hội hiện diện tại Đại hội hôm nay. Phía sau mỗi bước chân ấy còn là công sức của những người thầy, là sự hy sinh của gia đình, sự đầu tư của các địa phương và niềm kỳ vọng của những người yêu thể thao.

Đại hội lần thứ X cũng mở ra cơ hội để các địa phương phát huy những thế mạnh, kết nối các nguồn lực và kiến tạo những không gian phát triển mới cho thể thao. Sự hội tụ tại Đại hội lần này vì thế không chỉ là sự hội tụ của những tài năng mà còn là sự hội tụ của trí tuệ, kinh nghiệm và nguồn lực để tạo nên sức mạnh chung của thể thao Việt Nam.

Với sự chỉ đạo sát sao của Bộ VHTTDL, sự chủ động, đổi mới trong công tác tham mưu, tổ chức và điều hành chuyên môn của Cục Thể dục thể thao Việt Nam, cùng những nỗ lực của TP.HCM và các địa phương, Đại hội lần thứ X đang hướng tới những chuẩn mực ngày càng cao trong tổ chức thi đấu.

Từ việc ứng dụng công nghệ số trong điều hành, xây dựng hệ thống thông tin phục vụ Đại hội đến việc mời trọng tài quốc tế tham gia điều hành thi đấu ở một số môn, những đổi mới ấy cho thấy quyết tâm nâng cao chất lượng chuyên môn, bảo đảm tính công bằng, khách quan và từng bước tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế.

Bởi giá trị của một kỳ Đại hội không chỉ được đo bằng số lượng huy chương hay những kỷ lục được xác lập, mà còn bằng khả năng phát hiện những tài năng mới, tạo dựng môi trường phát triển lành mạnh và chuẩn bị nền tảng vững chắc cho thể thao Việt Nam trên những chặng đường dài hơn.

Trong khoảnh khắc thiêng liêng của đêm khai mạc, ngọn lửa được rước từ Bến Nhà Rồng qua dòng sông Sài Gòn sẽ được trao tới lễ đài. Sự kết hợp giữa nghi thức truyền thống và công nghệ hiện đại hứa hẹn tạo nên một hình ảnh giàu sức biểu tượng: Những giá trị được gìn giữ từ quá khứ đang tiếp thêm sức mạnh cho bước tiến của hiện tại và tương lai. Ngọn lửa ấy sẽ cháy trong suốt những ngày tranh tài của Đại hội.

Nhưng điều đáng kỳ vọng hơn cả là sức lan tỏa của nó sau khi Đại hội khép lại, khi những câu chuyện về nghị lực, ý chí và tinh thần thể thao tiếp tục truyền cảm hứng cho hàng triệu người Việt Nam.

Bởi vinh quang không chỉ thuộc về những người đứng trên bục nhận huy chương. Vinh quang còn được tạo nên từ mỗi con người biết vượt qua giới hạn của chính mình, từ một dân tộc không ngừng rèn luyện để trở nên mạnh mẽ hơn. Và đó cũng chính là khát vọng mà Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X muốn thắp sáng từ thành phố mang tên Bác.