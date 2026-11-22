Nguyễn Thảo My hướng tới hat-trick HCV ở kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc cuối cùng

TPO - Bén duyên với golf từ năm 12 tuổi, Nguyễn Thảo My đã hai lần giành HCV cá nhân tại Đại hội Thể thao toàn quốc. Trước thềm kỳ Đại hội thứ tư, golfer sinh năm 1998 đặt mục tiêu hoàn tất cú hat-trick vàng trong lần cuối cùng cô góp mặt tại ngày hội thể thao lớn nhất nước.

Hành trình bắt đầu từ năm 12 tuổi

Nguyễn Thảo My (sinh năm 1998) bén duyên với golf khi mới 12 tuổi. Cha cô, ông Nguyễn Huy Tiến, phụ trách bộ môn golf tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Hà Nội, là người đầu tiên đưa con gái đến sân. Từ người giới thiệu môn thể thao này, ông trở thành người thầy, người đồng hành và nhiều năm sát cánh với Thảo My trong vai trò caddie. Những năm tháng được gia đình tiếp sức đã mở đường cho cô bước vào nhóm golfer nữ nổi bật của Việt Nam.

Năm 2011, khi mới 13 tuổi, Thảo My giành huy chương bạc ở lứa tuổi U16 tại giải golf trẻ toàn quốc. Những năm tiếp theo, cô liên tiếp khẳng định năng lực với ba chức vô địch Giải trẻ Quốc gia từ năm 2014 đến 2016, cùng ba lần đăng quang Giải Golf Nghiệp dư Nữ Quốc gia vào các năm 2014, 2015 và 2019. Cô khoác áo đội tuyển Việt Nam dự Asiad 2014 và các kỳ SEA Games 2015, 2017, đồng thời lọt top 10 Giải vô địch golf trẻ thế giới năm 2015 và 2016.

Ông Nguyễn Huy Tiến làm caddie cho con gái Nguyễn Thảo My tại Giải Vô địch Golf Quốc gia 2025.

Năm 2016, Thảo My nhận học bổng toàn phần của Đại học North Carolina Wilmington (UNCW), vừa học tập vừa thi đấu cho đội golf Seahawks. Trong bốn năm ở Mỹ, cô liên tiếp được Hiệp hội Huấn luyện viên Golf nữ Mỹ vinh danh là WGCA All-American Scholar. Môi trường mới cũng đặt ra thử thách về ngôn ngữ và văn hóa, nhưng Thảo My từng bước thích nghi để theo đuổi cả việc học lẫn golf ở cấp độ đại học.

Năm 2020, sau nhiều năm thi đấu nghiệp dư, Thảo My chuyển sang chuyên nghiệp. Cô tiếp tục duy trì tập luyện, thi đấu và đảm nhận công việc huấn luyện. Trong khoảng thời gian đó, nữ golfer mở các lớp làm quen với golf miễn phí cho trẻ em, chia sẻ những kinh nghiệm mình tích lũy qua nhiều năm trên sân.

Từ cô bé được cha đưa đến với golf, Thảo My đã đi qua những cột mốc lớn của sự nghiệp bằng nỗ lực của riêng mình và sự tiếp sức từ gia đình. Anh trai cô, Nguyễn Huy Thắng, cũng theo đuổi golf chuyên nghiệp và hỗ trợ em gái về chuyên môn.

Kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc cuối cùng

Năm 2010, khi môn golf lần đầu xuất hiện Đại hội Thể thao toàn quốc, Thảo My mới 12 tuổi, chưa đủ độ tuổi tham dự giải đấu tại Phan Thiết. Bốn năm sau, khi 16 tuổi, cô lần đầu góp mặt ở sân chơi này. Từ đó, golfer Hà Nội liên tiếp tham dự các kỳ Đại hội, trải qua hành trình kéo dài hơn một thập kỷ cùng đội tuyển Thủ đô.

Tại Đại hội năm 2018, Thảo My giành HCV cá nhân nữ cho Hà Nội. Bốn năm sau, cô tiếp tục đứng trên bục cao nhất ở Tuần Châu, bảo vệ thành công danh hiệu. Năm nay, trên sân Vinpearl Golf Léman, cô trở lại với cơ hội chinh phục tấm HCV Đại hội thứ ba trong giải đấu đặc biệt đồng thời xác định luôn chức Vô địch Golf Quốc gia.

Nguyễn Thảo My thi đấu tại Giải Vô địch Golf Quốc gia 2025.

“Có thể đây là kỳ Đại hội cuối cùng của tôi nên giải đấu mang ý nghĩa rất quan trọng”, Thảo My thừa nhận cảm xúc của mình trước giải năm nay khác những lần trước. Sau nhiều năm gắn bó với Đại hội, Thảo My muốn tận hưởng trọn vẹn cơ hội thi đấu và đóng góp nhiều hơn cho đội tuyển Hà Nội.

Ở tuổi 28, Thảo My vẫn duy trì tập luyện và tham dự các giải đấu của Development Tour để giữ cảm giác cạnh tranh và chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội. Theo cô, hệ thống giải của VGA Tour có nhiều chặng trong năm, tạo điều kiện để các golfer nữ thường xuyên ra sân. Bên cạnh đó, cô chú ý đến sức khỏe và thể lực, những yếu tố cần thiết khi bước vào tuần đấu với cả nội dung cá nhân và đồng đội.

Hướng tới cú hat-trick HCV cá nhân

Nếu giành HCV cá nhân tại Đại hội năm nay, Thảo My sẽ lập kỷ lục ba lần đăng quang liên tiếp, sau hai chiến thắng vào các năm 2018 và 2022. Cô hiểu việc bảo vệ ngôi vô địch là thử thách lớn, nhưng vẫn giữ mục tiêu rõ ràng: “Ở nội dung cá nhân, mục tiêu của tôi luôn là cố gắng bảo vệ chức vô địch”.

Điểm khác biệt năm nay nằm ở khát vọng đồng đội. Tại kỳ Đại hội trước, Thảo My không thi đấu nội dung đồng đội khi Hà Nội dành suất cho các golfer trẻ hơn. Khi đó, Hải Phòng đã bất ngờ vô địch. Lần này, cô mong muốn được góp sức trực tiếp để đội tuyển Thủ đô cạnh tranh HCV. “Tôi muốn được góp sức nhiều hơn cho đội tuyển Hà Nội”, cô nói.

Thảo My đánh giá Công an Nhân dân là đối thủ đáng gờm ở nội dung nữ, với những golfer giàu kinh nghiệm như Đoàn Xuân Khuê Minh, Ngô Vĩnh Hòa và Lê Thị Thanh Thúy. Trong khi đó, đội Hà Nội với những gương mặt trẻ như Lê Chúc An và Nguyễn Viết Gia Hân cũng mang đến sức bật mới.

Khi Lê Chúc An chưa trở về từ Mỹ, Thảo My đã có 2 buổi cùng Gia Hân tại Vinpearl Golf Léman. "Sáu năm trước, khi tôi mới trở về Việt Nam, Hân còn gọi tôi là “cô”, nay đã gọi là “chị” và chuẩn bị dự Đại hội lần đầu", Thảo My cười chia sẻ.

Với Thảo My, sự xuất hiện của lớp golfer trẻ tài năng là tín hiệu tích cực cho tương lai golf Việt Nam. Đây không chỉ là cuộc cạnh tranh danh hiệu, mà còn là cơ hội để kinh nghiệm của người đi trước tiếp sức cho những golfer đang trưởng thành.

Từ cô bé bén duyên với golf năm 12 tuổi đến nhà vô địch Đại hội hai kỳ liên tiếp, Thảo My đã đi qua nhiều vai trò và cột mốc. Giờ đây, cô trở lại với hai mục tiêu song hành: bảo vệ HCV cá nhân và cùng Hà Nội tranh ngôi cao nhất toàn đoàn. Nếu thành công, đó sẽ là cú đúp vàng đặc biệt ở kỳ Đại hội mà chính cô cũng xem có thể là lần cuối mình góp mặt.