Các ông lớn Ngoại hạng Anh đồng loạt hứng bão FIFA Days

TPO - Ngay khi trở lại từ loạt trận đội tuyển quốc gia, bộ ba ứng viên Man City, Arsenal và Chelsea đồng loạt đánh rơi điểm số. Từ trận hòa bế tắc tại Etihad, màn rượt đuổi hú vía ở St. James' Park cho đến thảm bại khó tin ngay tại Stamford Bridge, bức tranh chung của nhóm đầu bảng chỉ gói gọn trong từ: Rệu rã.

Mở màn cho ngày thi đấu thảm họa là Man City. Được chơi trên sân nhà Etihad trước "con mồi" quen thuộc Fulham, đội bóng nửa xanh thành Manchester lại trình diễn một bộ mặt nhạt nhòa đến khó tin. Man City bị Rodrigo Muniz chọc thủng lưới ngay phút 16. Sau đó họ rơi vào trạng thái lúng túng trước lối đá pressing cường độ cao của đối thủ.

Dù kiểm soát bóng 59% và tung ra 15 cú dứt điểm, song đội bóng này bất lực suốt hiệp 1. Sự vô duyên và thiếu ý tưởng khiến họ chỉ có vỏn vẹn 3 lần đưa bóng đi trúng đích. Bàn gỡ hòa ở phút 57 của Elliot Anderson chỉ đủ giúp Man City giữ lại 1 điểm, chứ không thể bỏ túi chiến thắng dù Man City có tới hơn nửa tiếng đồng hồ ép sân.

Kết quả hòa 1-1 khiến Man City trải qua 4 trận liền không thắng ở Ngoại hạng Anh, đồng thời chấm dứt chuỗi 20 trận thắng liên tiếp kéo dài suốt 14 năm trước Fulham. Hình ảnh Erling Haaland ngồi thẫn thờ trên sân phản ánh rõ nhất sự bế tắc của cỗ máy vốn nổi tiếng về sự lạnh lùng.

Tưởng chừng cú sảy chân của Man City sẽ là cơ hội vàng để Arsenal bứt phá, nhưng Pháo thủ lại tự bắn vào chân mình trên sân của Newcastle. Đoàn quân Bắc London khởi đầu thuận lợi với bàn mở tỷ số của Eberechi Eze ở phút 33. Thế nhưng, sự chủ quan và lỏng lẻo trong hiệp hai đã khiến họ trả giá đắt. Martin Odegaard mắc sai lầm tai hại giúp Harvey Barnes gỡ hòa ở phút 49, trước khi hệ thống phòng ngự vốn rất chắc chắn của Arsenal trở nên hỗn loạn trong tình huống phạt góc, để Malick Thiaw nâng tỷ số lên 2-1.

Phải nhờ đến khoảnh khắc lóe sáng của Noni Madueke ở phút 78, Arsenal mới chật vật giật lại 1 điểm. Không chỉ đứt mạch giữ sạch lưới tại Ngoại hạng Anh kéo dài từ ngày 10/10, họ còn chịu tổn thất lớn khi thủ môn David Raya dính chấn thương vai phải rời sân.

Nếu Man City và Arsenal chỉ dừng ở mức thất vọng, thì Chelsea thực sự tạo nên một thảm họa. Trong lần tiếp đón Leeds United, thầy trò HLV Xabi Alonso mở tỷ số nhờ công của Emmanuel Emegha ở phút 25. Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Chỉ 3 phút sau, Noah Okafor gỡ hòa, mở đầu cho màn sụp đổ dây chuyền của đội chủ nhà. Hàng thủ Chelsea chơi như mơ ngủ, hoàn toàn mất phương hướng trước những pha lên bóng tốc độ của đối thủ.

Lần lượt Dominic Calvert-Lewin, Okafor và Brenden Aaronson ghi thêm 3 bàn nữa để thay nhau xé lưới thủ thành Emi Martinez, ấn định chiến thắng 4-1. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1999, Leeds mới lại ca khúc khải hoàn tại Stamford Bridge ở giải đấu cao nhất nước Anh. Tỷ số thua 1-4 cũng trở thành vết nhơ khó gột rửa với tham vọng của Chelsea.

Chelsea thua bạc nhược trước Leeds

Sự sa sút đồng loạt của cả ba ông lớn không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà là hệ quả trực tiếp từ những tác động tiêu cực sau kỳ nghỉ FIFA Days. Các đội bóng cạnh tranh ngôi vô địch luôn là nơi cung cấp số lượng tuyển thủ quốc gia đông đảo nhất. Trong khi nhiều cầu thủ của các đội tầm trung được nghỉ ngơi, trụ cột của Man City, Arsenal và Chelsea phải cày ải liên tục với cường độ cao, kèm theo những chuyến bay dài xuyên lục địa và sự thay đổi múi giờ đột ngột.

Hơn 2/3 đội hình Arsenal, Man City, Chelsea phải làm nhiệm vụ trong đợt tập trung vừa qua. Vài cầu thủ trẻ không lên tuyển quốc gia thì tập trung cùng U21. Đôi chân nặng nề khiến Man City đánh mất tốc độ luân chuyển bóng quen thuộc, còn Arsenal hoàn toàn hụt hơi trước sức ép khủng khiếp của Newcastle trong hiệp hai. Với Chelsea, đơn giản là sau chấn thương của Caicedo, người đã cày ải cùng đội tuyển Ecuador, họ đã gãy tuyến giữa dẫn tới sụp đổ dây chuyền.

2 tuần tạm nghỉ là khoảng thời gian đủ dài để làm gián đoạn guồng quay chiến thuật tại câu lạc bộ. Trở về từ đội tuyển, các cầu thủ chỉ có từ 1 đến 2 buổi tập nhẹ để lắp ghép lại đội hình trước khi bước vào vòng 11. Sự chệch choạc về cảm giác bóng và tư duy hệ thống lộ rõ qua những sai lầm cá nhân - điển hình là tình huống xử lý hỏng của Odegaard hay cách hàng thủ Chelsea để lộ khoảng trống mênh mông trước mũi giày của Leeds.

Trái ngược với sự mệt mỏi của các ứng viên vô địch, những đội bóng như Fulham, Newcastle hay Leeds lại tận dụng rất tốt quãng nghỉ hai tuần. Họ có chưa đến 50% lực lượng phải làm nghĩa vụ trên tuyển. Ví dụ như Fulham có 11/25 cầu thủ được triệu tập trong dịp vừa rồi còn Leeds là 12. Mà không phải cầu thủ nào của họ lên tuyển cũng thi đấu nhiều như dàn sao Arsenal, Man City hay Chelsea.

Với lực lượng ít bị phân tán hơn, các HLV của họ có đủ thời gian nghiên cứu đối thủ, mài giũa các bài pressing tầm cao và khai thác triệt để điểm yếu thể lực của nhóm đầu bảng. Khi bước vào trận với nền tảng sung mãn hơn và tinh thần không có gì để mất, họ dễ dàng biến sự chậm chạp của các ông lớn thành cơ hội định đoạt trận đấu.

Vòng 11 là lời cảnh tỉnh đanh thép cho cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa này. Trong một giải đấu mà ranh giới giữa nhóm đầu và phần còn lại ngày càng thu hẹp, bất kỳ sự chậm trễ nào trong việc phục hồi thể lực và tái thiết lập nhịp độ sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia đều sẽ phải trả giá bằng chính điểm số quyết định đến ngôi vương.