Nhận định Barcelona vs Villarreal, 20h00 ngày 22/11: ‘Điều trị’ kẻ cứng đầu

TPO - Nhận định bóng đá Barcelona vs Villarreal, 20h00 ngày 22/11, vòng 13 La Liga 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Villarreal là đối thủ khó chịu khi từng nhiều lần gây sốc tại Camp Nou. Nhưng Barcelona đang thể hiện sức mạnh vượt trội ở La Liga với 11 chiến thắng sau 12 vòng đấu. Thầy trò HLV Hansi Flick đủ sức “điều trị” các vị khách cứng đầu này.

Nhận định trước trận Barcelona vs Villarreal

Barcelona bước vào kỳ nghỉ tháng 11 với chiến thắng 2-1 trên sân của Atletico Madrid. Kết quả này giúp thầy trò HLV Hansi Flick đứng đầu La Liga với 33 điểm, thành tích 11 thắng, 1 thua sau 12 trận. Đó cũng là cách đáp lại đầy thuyết phục sau hai thất bại liên tiếp trước PSG và Real Madrid hồi cuối tháng 10.

Giờ đây, Barca muốn nối dài chuỗi thắng lên con số 4 liên tiếp. Họ cũng không có nhiều thời gian để thở. Trước kỳ nghỉ đông, đội bóng xứ Catalonia còn 8 trận phải đá, trong đó có chuyến gặp Atletico Madrid ở đầu tháng 12 và trận đấu tâm điểm trên sân nhà ở Champions League với Man City. Vì thế, việc giành trọn 3 điểm trước Villarreal là điều kiện cần để Barca giữ vững khoảng cách ở đầu bảng.

Ở chiều ngược lại, Villarreal đang đứng thứ 8 với 15 điểm, sau 4 trận thắng, 3 trận hòa và 5 trận thua. Đội bóng của HLV Inigo Perez vừa có chiến thắng 2-0 trước Getafe, giúp họ chấm dứt chuỗi hai thất bại liên tiếp trước Espanyol và PSG.

Đại diện xứ Valencia cũng đang gặp nhiều khó khăn ở đấu trường châu Âu khi chỉ có 3 điểm sau 4 trận Champions League, đứng thứ 28 trên bảng xếp hạng. Sau trận này, họ sẽ sang CH Séc làm khách của Slavia Prague, rồi quay lại La Liga với các cuộc đối đầu Celta Vigo và Real Sociedad.

Với Villarreal, việc giành điểm trước Barcelona, vì thế, sẽ là cú hích rất quan trọng để cải thiện vị trí tại La Liga. Đội khách cũng có cơ sở để tự tin khi từng nhiều lần khiến đối thủ ôm hận ngay trên sân nhà. Tuy nhiên, trước một Barcelona đang thể hiện phong độ cao nhất giải, nhiệm vụ của thầy trò HLV Inigo Pérez chắc chắn sẽ rất chông gai.

Phong độ, lịch sử đối đầu Barcelona vs Villarreal

Sức mạnh của Barcelona thể hiện rõ nhất ở khả năng ghi bàn. Sau 12 trận, họ đã có 48 pha lập công, bỏ xa mức trung bình 16,9 bàn của các đội bóng tại La Liga. Riêng trên sân nhà, thầy trò HLV Flick ghi được 24 bàn và chỉ để thủng lưới 7 lần. Trung bình mỗi trận tại Camp Nou, Barcelona ghi 4 bàn và nhận 1,17 bàn thua.

Một thống kê khác cũng cho thấy khả năng áp đặt thế trận của đội đầu bảng: Barcelona mới để đối phương thực hiện 87 cú dứt điểm sau 12 vòng, tương đương 7,2 lần mỗi trận. Đây là số lần dứt điểm phải nhận thấp nhất giải đấu.

Villarreal (trái) từng gây ra không ít khó khăn cho Barcelona trong những chuyến làm khách tới Camp Nou.

Trên hàng công, Raphinha đang là chân sút nổi bật nhất Barcelona với 15 bàn thắng, trong khi Lamine Yamal có 10 pha lập công và Fermín López đóng góp 7 bàn. Ba mũi nhọn sắc bén này tạo nên những phương án tấn công đa dạng, khiến đối thủ rất khó tập trung phong tỏa một cá nhân.

Villarreal có phong độ thiếu ổn định hơn khi thắng 2, hòa 1 và thua 2 trong 5 trận gần nhất tại La Liga. Dù vậy, chiến thắng 2-0 trước Getafe có thể giúp đội khách giải tỏa áp lực sau những kết quả không như ý. Georges Mikautadze và Pape Gueye hiện là hai cầu thủ ghi bàn tốt nhất của Villarreal tại giải đấu, cùng có 3 pha lập công.

Đáng chú ý, Villarreal không quá yếu khi thi đấu xa nhà. Họ đã ghi 9 bàn và nhận 8 bàn thua trong 6 trận sân khách mùa này, đạt hiệu suất 1,5 bàn thắng và 1,33 bàn thua mỗi trận. Đội bóng áo vàng cũng đã ghi bàn trong 3 chuyến làm khách liên tiếp gần đây và bất bại ở 2 trận sân khách gần nhất.

Xét về lịch sử đối đầu, Barcelona vẫn chiếm ưu thế rõ rệt. Hai đội đã gặp nhau 58 lần trên mọi đấu trường, trong đó Barcelona thắng 36 trận, Villarreal thắng 12 trận và hai đội hòa nhau 10 lần. Riêng tại La Liga, Barcelona có 32 chiến thắng, 9 trận hòa và 11 thất bại sau 52 lần chạm trán.

Tại Camp Nou, Barcelona cũng thắng 19 trong 29 lần tiếp đón Villarreal, trong khi đội khách có 6 lần ra về với chiến thắng. Ở lần gặp nhau gần nhất vào tháng 2/2026, Barcelona đã đánh bại Villarreal với tỷ số 4-1. Mùa trước, đội bóng xứ Catalonia cũng toàn thắng trong cả hai lượt trận tại La Liga.

Thông tin lực lượng Barcelona vs Villarreal

Barcelona sẽ không có sự phục vụ của Andreas Christensen, người vừa dính chấn thương bắp chân trong buổi tập và được HLV Hansi Flick xác nhận phải nghỉ thi đấu hai trận. Ngoài ra, Roony Bardghji (chấn thương đầu gối), Xavi Espart (mắt cá chân) và Rodri (gân kheo) cũng tiếp tục vắng mặt.

Yamal và Raphinha có thể lại tỏa sáng để giúp Barca giành chiến thắng.

Ở chiều ngược lại, Barcelona đón nhận những tín hiệu tích cực về lực lượng. Jules Kounde đã bình phục chấn thương mắt cá chân, Frenkie de Jong cũng sẵn sàng trở lại sau vấn đề ở lưng, trong khi Dani Olmo đã tập luyện bình thường. Pau Cubarsi cũng hồi phục chấn thương hông, nhưng nhiều khả năng chỉ ngồi dự bị ở trận này. Với sự vắng mặt của Christensen, Eric Garcia và Gerard Martin có thể được bố trí đá cặp trung vệ.

Bên phía Villarreal, Alassane Diatta chắc chắn vắng mặt vì chấn thương gân kheo. Juan Foyth, Gerard Moreno và Ilias Akhomach đều đang gặp vấn đề về cơ bắp và chưa chắc kịp bình phục. HLV Inigo Pérez có thể thực hiện một vài điều chỉnh so với đội hình vừa đánh bại Getafe, trong đó Santi Comesaña và Ayoze Perez là những ứng viên có thể được trao cơ hội đá chính.

Trên hàng công, Georges Mikautadze nhiều khả năng tiếp tục được tin tưởng. Tiền đạo 26 tuổi đã ghi 3 bàn tại La Liga mùa này và sẽ là một trong những niềm hy vọng lớn nhất của Villarreal trong chuyến làm khách đầy khó khăn.