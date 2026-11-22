Bùi Đình Khải hạ tượng đài Muay Việt Nam, giành đai vô địch lịch sử tại LION Championship 37

TPO - Bùi Đình Khải gây bất ngờ khi đánh bại Lê Hoàng Đức ngay trong hiệp đầu tiên tại LION Championship 37, qua đó trở thành nhà vô địch đầu tiên của hạng cân 52kg.

Bùi Đình Khải giành chiến thắng ở hạng 52kg tại LION Championship 37.

Tối 21/11, LION Championship 37 diễn ra tại Nhà thi đấu thể thao thành phố Bắc Ninh, đánh dấu lần đầu tiên giải đấu đặt chân đến địa phương này. Tâm điểm sự kiện là màn tranh đai hạng 52kg giữa Bùi Đình Khải và Lê Hoàng Đức, nhằm xác định nhà vô địch đầu tiên của hạng cân mới được đưa vào hệ thống thi đấu năm 2026.

Đối đầu Lê Hoàng Đức, võ sĩ được xem là tượng đài của Muay Việt Nam, Bùi Đình Khải gây bất ngờ khi lựa chọn lối đánh chủ động áp sát và kiểm soát thay vì đôi công ở tư thế đứng.

Đình Khải liên tục gây sức ép, buộc Hoàng Đức phải chủ động ra đòn trước khi tìm thời cơ áp sát, bắt chân và đưa đối thủ vào những tình huống địa chiến. Chiến thuật này giúp võ sĩ sinh năm 2001 hạn chế khả năng phát huy sở trường đánh đứng của đối phương, đồng thời từng bước chiếm ưu thế.

Bước ngoặt xuất hiện ở nửa cuối hiệp một. Tận dụng vị trí khống chế thuận lợi, Đình Khải đè lên người Hoàng Đức và liên tiếp tung ra những đòn chỏ chính xác, khiến đối thủ không thể tiếp tục chống đỡ.

Chiến thắng thuyết phục giúp Bùi Đình Khải ghi tên mình vào lịch sử LION Championship với tư cách nhà vô địch đầu tiên của hạng cân 52kg.

Sau màn đăng quang này, Đình Khải được chờ đợi sẽ bước vào trận bảo vệ đai đầu tiên trước Nguyễn Phú Thịnh, võ sĩ từng giành chiến thắng tại LION Championship 35. Cuộc đối đầu dự kiến diễn ra trong nửa đầu năm 2027.

Ở trận đấu đáng chú ý khác thuộc hạng 60kg, võ sĩ kỳ cựu Siyovush Gulmamadov đến từ Tajikistan tiếp tục thể hiện khả năng vật và khóa siết vượt trội trước Dư Văn Thuận. Bằng kỹ thuật địa chiến hiệu quả, Gulmamadov liên tục kiểm soát thế trận, khiến Văn Thuận gần như không có cơ hội phát huy những đòn đánh đứng sở trường.

Đây là chiến thắng thứ ba của Gulmamadov tại LION Championship, đồng thời là trận thắng thứ hai của anh ở hạng 60kg. Thành tích này giúp võ sĩ Tajikistan khẳng định vị thế của một ứng viên tiềm năng trong cuộc đua tranh đai.

Tuy nhiên, trước mắt Gulmamadov, hạng cân 60kg đã có cuộc đối đầu tranh chức vô địch được ấn định vào năm 2027 giữa đương kim vô địch Trần Ngọc Lượng và người thách đấu Bạch Văn Nghĩa.

Trong khi đó, trận MMA Duo duy nhất của sự kiện giữa bộ đôi Việt Nam Nguyễn Văn Lâm - Nguyễn Ngọc Thức và hai võ sĩ Trung Quốc Tả Tử Hệ - Tào Đắc Văn lại khép lại theo kịch bản đáng tiếc.

Ở thời điểm Nguyễn Văn Lâm đang chiếm ưu thế và có cơ hội kết thúc Tả Tử Hệ bằng đòn siết cổ sau (rear-naked choke), Tào Đắc Văn bất ngờ tung đòn đá trúng Văn Lâm.

Pha tấn công này vi phạm quy định không sử dụng đòn chân với võ sĩ đang ở tư thế nằm trong thể thức MMA Duo. Đáng chú ý, cú đá trúng vùng gáy khiến Nguyễn Văn Lâm không thể tiếp tục thi đấu.

Sau khi xác định hành vi phạm luật, trọng tài tuyên chiến thắng cho bộ đôi Nguyễn Văn Lâm - Nguyễn Ngọc Thức. Dù giành kết quả chung cuộc có lợi, hai đại diện Việt Nam vẫn để lại nhiều tiếc nuối khi trận đấu phải kết thúc vì tình huống phạm luật của đối phương.

Bên cạnh những màn so tài kể trên, LION Championship 37 còn mang đến nhiều pha trao đổi đòn quyết liệt và những tình huống kết thúc bất ngờ, khép lại một đêm thi đấu giàu cảm xúc tại Bắc Ninh.

Theo lịch trình, sự kiện tiếp theo, LION Championship 38, sẽ diễn ra ngày 19/12 tại Cung thể thao Quần Ngựa (Hà Nội).