CLB Hưng Yên tìm lại chiến thắng, tăng tốc ở cuộc đua vô địch

TPO - Cuộc đối đầu tâm điểm tại vòng 8 Sacombank V.League 2-2026/27 giữa chủ nhà Khatoco Khánh Hòa và CLB Hưng Yên trên sân vận động 19-8 Nha Trang đã khép lại với kịch bản đầy bất ngờ nhưng hoàn toàn xứng đáng cho đội khách.

Bước vào trận đấu lúc 17h00 ngày 22/11 với lợi thế sân nhà cùng khát khao bám đuổi nhóm dẫn đầu, Khatoco Khánh Hòa được kỳ vọng sẽ tạo nên cú bứt phá khi khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng trước vòng đấu này chỉ là 2 điểm mong manh. Thế nhưng, thực tế trên sân cỏ phố biển lại chứng kiến một màn trình diễn bản lĩnh, sắc bén và hiệu quả vượt trội của đại diện đến từ các vị khách.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, cả hai đội đều nhập cuộc đầy chủ động với quyết tâm giành trọn 3 điểm để cải thiện vị trí trong cuộc đua thăng hạng khốc liệt. Khatoco Khánh Hòa cố gắng tận dụng sự cổ vũ của khán giả nhà để đẩy cao đội hình, kiểm soát tuyến giữa và tìm kiếm cơ hội từ những pha lên bóng biên.

Tuy nhiên, Hưng Yên cho thấy lý do vì sao họ đang sở hữu hàng công bùng nổ nhất giải đấu. Ngay phút thứ 5. Minh Hiếu đã làm tung mành lưới. Lối chơi phòng ngự phản công kỷ luật, chuyển đổi trạng thái cực nhanh của đội khách liên tục đặt hàng thủ áo xanh vào tình trạng báo động. 8 phút sau bàn mở điểm, đội khách nhân đôi cách biệt với pha tỏa sáng của Gia Bảo.

Hưng Yên (giữa) đã tấn công bùng nổ trong hiệp 1

Dù rất nỗ lực dồn lên tấn công để mong ghi bàn thắng danh dự, nhen nhóm hy vọng lật ngược thế cờ, nhưng sự nôn nóng trong khâu tổ chức đã khiến chủ nhà bế tắc. Hưng Yên bình tĩnh hóa giải sức ép, tận dụng triệt để sai lầm của đối thủ để ghi thêm bàn thắng ngay đầu hiệp 2, đưa cách biệt lên 3-0.

Sau khi dẫn với cách biệt mênh mông, Hưng Yên chọn giảm nhịp độ trận đấu. Họ duy trì sự chủ động trong khi Khánh Hòa lên bóng dồn dập. Những gì chủ nhà có được chỉ là bàn gỡ 1-3 trên chấm penalty. Đây là bàn thắng cuối cùng của trận đấu.

Thất bại 1-3 ngay tại thánh địa 19-8 Nha Trang là một cú sẩy chân đáng tiếc đối với Khatoco Khánh Hòa. Trận thua này không chỉ khiến họ đứt mạch trận tích lũy điểm số quan trọng trên sân nhà mà còn làm chậm lại bước tiến trong hành trình cạnh tranh nhóm đầu bảng xếp hạng. Ở chiều ngược lại, 3 điểm trọn vẹn rời phố biển mang ý nghĩa cực kỳ to lớn với CLB Hưng Yên. Họ duy trì cuộc đua với Becamex TPHCM, đồng thời tìm lại cảm giác chiến thắng sau 2 vòng chỉ hòa và thua.