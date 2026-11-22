TPO - Ngày 22/11, công tác chuẩn bị cho Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast tại Vinpearl Golf Léman được triển khai khẩn trương. Đội ngũ sân phối hợp với Ban Tổ chức giải rà soát các hạng mục vận hành, sẵn sàng phục vụ 55 golfer thuộc 9 đoàn tranh tài.
TPO - Nhận định trước trận đấu, phân tích chuyên môn trận Liverpool vs MU vòng 11 giải Ngoại hạng Anh, diễn ra lúc 23h30 ngày 22/11. HLV Mauricio Pochettino sẽ có màn ra mắt MU bằng chuyến làm khách dự báo không dễ dàng trên sân Anfield.
TPO - Sáng 22/11, gần 20.000 VĐV đã có trải nghiệm độc bản khi sải bước trên tuyến đường bao biển Trần Quốc Nghiễn - cung đường từng được Runner’s World UK xếp vào Top 50 đẹp nhất thế giới.
TPO - Nhận định bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs CA TP.HCM, vòng 8 V.League 2026/27 - thông tin lực lượng, phong độ, lịch sử đối đầu. Khoảng cách một điểm biến cuộc đọ sức tại Hà Tĩnh thành màn đấu trí căng thẳng, nơi cả hai đội đều khát khao tìm lại mạch thắng.
Ngày 21/11, tại Trường Tiểu học I-sắc Niu-tơn (Hà Nội), Vòng chung kết Giải Bóng rổ Học sinh Tiểu học Hà Nội lần thứ XX - Cúp Nestlé MILO 2026 chính thức khai mạc. Mùa giải kỷ niệm 20 năm tổ chức, tiếp tục lan tỏa tình yêu bóng rổ trong học sinh Thủ đô.
TPO - Bùi Đình Khải gây bất ngờ khi đánh bại Lê Hoàng Đức ngay trong hiệp đầu tiên tại LION Championship 37, qua đó trở thành nhà vô địch đầu tiên của hạng cân 52kg.
TPO - Nhận định bóng đá Barcelona vs Villarreal, 20h00 ngày 22/11, vòng 13 La Liga 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Villarreal là đối thủ khó chịu khi từng nhiều lần gây sốc tại Camp Nou. Nhưng Barcelona đang thể hiện sức mạnh vượt trội ở La Liga với 11 chiến thắng sau 12 vòng đấu. Thầy trò HLV Hansi Flick đủ sức “điều trị” các vị khách cứng đầu này.
TPO - Tại U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam đã nhận thất bại 2-3 trước U17 Bỉ. Một trận thua ở ngày ra quân World Cup thường mang lại cảm giác tiếc nuối, nhưng với những gì các cầu thủ trẻ áo đỏ vừa thể hiện trước đương kim á quân châu Âu, dư âm đọng lại không phải là nỗi buồn, mà là sự phấn khích và niềm tin mãnh liệt.
TPO - Ngay khi trở lại từ loạt trận đội tuyển quốc gia, bộ ba ứng viên Man City, Arsenal và Chelsea đồng loạt đánh rơi điểm số. Từ trận hòa bế tắc tại Etihad, màn rượt đuổi hú vía ở St. James' Park cho đến thảm bại khó tin ngay tại Stamford Bridge, bức tranh chung của nhóm đầu bảng chỉ gói gọn trong từ: Rệu rã.
TPO - Trận hòa kịch tính 2-2 trước chủ nhà Newcastle ở vòng 11 Premier League rạng sáng 22/11 không chỉ chấm dứt chuỗi trận toàn thắng giữ sạch lưới của Arsenal, mà còn để lại nỗi lo lớn về chấn thương của thủ thành David Raya.
TPO - Nhận định bóng đá Đà Nẵng vs Ninh Bình, vòng 8 LPBank V.League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Liệu sự xuất hiện của HLV Lee Young-jin có giúp Đà Nẵng tạo bất ngờ trước Ninh Bình, hay chất lượng đội hình vượt trội sẽ giúp thầy trò Chu Đình Nghiêm thắng dễ dàng?
TPO - Sân khấu mở bên sông Sài Gòn, màn rước đuốc từ Bến Nhà Rồng cùng quy mô gần 12.000 VĐV tạo nên đêm khai mạc bùng nổ, mở màn Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 của chủ nhà TP.HCM.
TPO - Man City đã chấm dứt mạch 3 trận thua. Nhưng như vậy vẫn là chưa đủ khi CLB này chỉ có được trận hòa bạc nhược 1-1 với Fulham. Có thể nói Man City đang chìm trong khủng hoảng.
Tối 21/11, bên dòng sông Sài Gòn lịch sử, ngọn lửa Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X sẽ được thắp sáng.
TPO - Tiền vệ tuyển Việt Nam Nguyễn Hai Long góp một siêu phẩm khi CLB Hà Nội ngược dòng thắng 3-1 Đồng Nai ở trận đấu thuộc vòng 8 LPBank V.League 2026/27 diễn ra chiều tối 21/11.
TPO - Nhận định bóng đá Newcastle vs Arsenal, 00h30 ngày 22/11, vòng 11 Premier League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Chuyến hành quân lên vùng Đông Bắc sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia đặt nhà đương kim vô địch Arsenal trước bài kiểm tra bản lĩnh thực sự trước một Newcastle đang chật vật tìm lại sự ổn định.
TPO - Nhận định bóng đá Man City vs Fulham, Ngoại hạng Anh - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Man City đã toàn thua 3 trận gần nhất, nhưng rất may là fulham đến vào đúng thời điểm. Đây là đội bóng toàn thua Man City trong 20 lần gặp nhau vừa qua. Trận này sẽ không có ngoại lệ.