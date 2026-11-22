Tổng duyệt Lễ khai mạc Giải Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast

TPO - Các nghi thức quan trọng của lễ khai mạc Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast thuộc chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X đã được rà soát trong buổi lễ tổng duyệt chiều 22/11. Chương trình khai mạc dự kiến diễn ra lúc 17h ngày 23/11 tại Vinpearl Golf Léman.

Chiều 22/11, tại Vinpearl Golf Léman (TP.HCM), Ban tổ chức Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast đã tổ chức tổng duyệt cho Lễ khai mạc giải đấu thuộc chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Bà Trần Thị Thu Hà, Phó Tổng Biên Tập báo Tiền Phong, đã trực tiếp hướng dẫn, điều phối các nội dung tổng duyệt.

Buổi tổng duyệt tập trung vào trình tự chương trình, lời dẫn, vị trí của đại biểu và các đoàn vận động viên, đồng thời kiểm tra âm thanh, nhạc Quốc ca và đội hình thực hiện nghi thức chào cờ. Các phần tuyên thệ của vận động viên, trọng tài và trao hoa cho đại diện 9 đoàn cũng được rà soát để bảo đảm sự phối hợp nhịp nhàng.

Tại buổi tổng duyệt, bà Trần Thị Thu Hà chia sẻ: “Buổi tổng duyệt giúp các bộ phận rà soát từng khâu, từ âm thanh, đội hình đến trình tự các nghi thức. Chúng tôi sẽ tổ chức lễ khai mạc trang trọng, ý nghĩa, tạo bầu không khí phấn khởi cho các đoàn trước khi bước vào những ngày tranh tài".

VĐV Nguyễn Thảo My, golfer của đoàn Hà Nội bày tỏ: “Tôi vinh dự khi khoác áo đoàn Hà Nội tham gia giải đấu năm nay. Tôi đang rất háo hức chờ đợi lễ khai mạc và dự nghi thức chào cờ ý nghĩa. Điều này tiếp thêm nguồn động lực lớn để các vận động viên sẽ có những ngày tranh tài thật tốt”.

Lễ khai mạc dự kiến diễn ra lúc 17h ngày 23/11 tại khu vực hố 18 sân Nam, trước nhà câu lạc bộ Vinpearl Golf Léman. Giải quy tụ 55 golfer thuộc 9 đoàn: Hà Nội, Công an nhân dân, Thanh Hóa, Phú Thọ, TP.HCM, Hải Phòng, Bắc Ninh, Nghệ An và Cần Thơ.

Đây là lần đầu Giải Vô địch Golf Quốc gia nằm trong chương trình thi đấu của Đại hội Thể thao toàn quốc. Các golfer tranh tài ở bốn nội dung cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ, tương ứng bốn bộ huy chương. Sau lễ khai mạc, giải đấu chính thức khởi tranh từ ngày 24/11 với nội dung cá nhân, các cuộc tranh tài đồng đội diễn ra trong hai ngày 27 và 28/11.