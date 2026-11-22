Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 'chuốc sầu' cho Công an TPHCM

TPO - Pha lập công của Antonio phút 88 đã giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đánh bại Công an TPHCM 2-1 trong trận đấu thuộc vòng 8 LPBank V.League 2026/27 diễn ra chiều tối 22/11.

foul Hết giờ, Hà Tĩnh giành chiến thắng quý giá 90+5: Hà Tĩnh đã kết thúc trận đấu với tỷ số 2-1 trước Công an TPHCM. Đội chủ nhà vững chân ở nhóm đầu trong khi đội khách nhận 3 thất bại liên tiếp ở LPBank V.League 1. report VÀO, 2-1 cho Hà Tĩnh 87': Công an TPHCM đã nhận bàn thua thứ 2. Sau hàng loạt tình huống hãm thành, Hà Tĩnh đã ghi bàn với cú đá cận thành của Luiz Antonio. report Vẫn chưa thành công 80': Một pha lên bóng mạnh mẽ nữa được Hà Tĩnh thực hiện. Lần này, Antonio đã ở rất gần cơ hội dứt điểm, nhưng pha can thiệp kịp thời từ Gia Bảo đã giải nguy cho Công an TPHCM. report Hàng thủ Công an TPHCM liên tục chao đảo 75': Hà Tĩnh liên tục tổ chức các đợt tấn công biên khiến Lê Giang phải làm việc vất vả. Hàng loạt các pha tấn công nguy hiểm cho thấy tham vọng giành chiến thắng của Hà Tĩnh là rõ ràng. report Không được 70': Công an TPHCM phản công rất thoáng. Olaha Mạnh Đức dốc bóng áp sát vòng cấm rồi chuyền để Quốc Cường dứt điểm, nhưng cú đá của anh không nguy hiểm. Ngay sau đó, Khoa Ngô tổ chức một đợt tấn công khác rất nguy hiểm. Lần này thủ môn Hà Tĩnh đã làm chủ tình hình. report Trận đấu sôi động trở lại 62': Sau bàn gỡ hòa của Công an TPHCM, trận đấu đang sôi động trở lại khi 2 đội tạo ra nhiều khoảng trống hơn, tiếp cận khung thành đối thủ nhiều hơn. goal 1-1 cho Công an TPHCM 57': Sau một pha lộn xộn, Olaha Mạnh Đức đã chớp thời cơ gỡ hòa 1-1 với cú đá căng cận thành. Sau khi xem VAR, trọng tài công nhận bàn thắng. report Suýt có bàn thứ 2 cho Hà Tĩnh 53': Passira đi bóng dũng mãnh bên cánh trái. Anh chuyền bóng vừa tầm để Atshimene dứt điểm. Tiếc rằng đồng đội của anh lại đưa bóng đi ra ngoài. goal VÀO, Hà Tĩnh ghi bàn 50': Daniel Passira đã ghi bàn sau pha dàn xếp mẫu mực bên cánh phải. Atshimene đi bóng mạnh mẽ rồi tạt bóng, bên trong đồng đội của anh đánh đầu dũng mãnh làm tung lưới Công an TPHCM. report Hà Tĩnh tạo ra sóng gió 47': Hàng loạt pha dàn xếp ấn tượng đã mở ra cơ hội cho chủ nhà. Passira dốc bóng xuống đáy biên rồi tạt vào trong. Đồng đội của anh đón bóng nhưng không thể đánh đầu thành công. foul Hiệp 2 bắt đầu foul Hết hiệp 1 Hai đội chơi quá cẩn trọng khiến hiệp 1 diễn ra chậm rãi, không có nhiều pha bóng đáng chú ý. report KHÔNG VÀO 39': Cơ hội tốt nhất từ đầu trận của 2 đội. Văn Đức tạt bóng rất mềm mại cho Passira. Tiền đạo của Hà Tĩnh lắc đầu căng nhưng bóng vọt xà trong gang tấc. report Nguy hiểm 31': Luis Antonio thực hiện cú sút phạt cực căng, bóng nhắm thẳng vào góc cao. Tuy nhiên bóng vẫn cao hơn xà ngang đôi chút. report Pha bóng hiếm hoi Công an TPHCM tiếp cận sâu vòng cấm đối thủ 25': Phi Hoàng dẫn bóng mạnh mẽ bên cánh trái. Anh tạt vào khá chuẩn nhưng hậu vệ Hà Tĩnh đã kịp can thiệp. report Vẫn chưa có pha bóng nào đáng chú ý 21': Giai đoạn đầu trận diễn ra với sự cẩn trọng giữa 2 bên. Hà Tĩnh lẫn Công an TPHCM đều tranh chấp căng thẳng ở giữa sân. Họ hiếm khi tiếp cận được vòng cấm đối phương. report Nhật Minh chấn thương nặng 15': Trong một pha va chạm, Nhật Minh đã bị đổ máu ở đầu. Các bác sĩ đang chăm sóc cho trung vệ của Công an TPHCM. report Không được 11': Hà Tĩnh tổ chức tấn công nguy hiểm, tuy nhiên Tiến Linh đã can thiệp kịp thời để cứu cho Công an TPHCM khỏi một tình huống sóng gió. report Trận đấu diễn ra chậm rãi 5': Hà Tĩnh và Công an TPHCM đang duy trì thế trận ở mức trung bình. Hai đội đều không quá nóng vội trong thời điểm này. foul Trận đấu bắt đầu report 11 cái tên đá chính quen thuộc của Hà Tĩnh report Đội hình ra sân của Công an TPHCM Olaha Mạnh Đức dự bị trận này. Tiến Linh là người thay thế anh trên hàng công. report Các cầu thủ Công an TPHCM đã có mặt ở sân để sẵn sàng cho trận đấu

Dưới sự dẫn dắt của HLV Phan Như Thuật, đội bóng núi Hồng vẫn duy trì được bản sắc khó chịu nhờ lối chơi kỷ luật, tranh chấp quyết liệt cùng khả năng chuyển trạng thái nhanh. Dù trận thua gần nhất khiến họ lỡ nhịp bứt phá, nhưng thành tích 11 điểm sau 7 vòng đấu cùng vị trí ở nhóm giữa vẫn mang lại cho họ sự tự tin đáng kể.

Những chiến thắng thuyết phục trước Hải Phòng, Thể Công Viettel hay các trận hòa kiên cường trước Thanh Hóa và SLNA chính là điểm tựa để Hà Tĩnh hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm. Dẫu vậy, bài toán lớn nhất với đội chủ nhà lúc này là duy trì sự ổn định trong cách tiếp cận trận đấu.

Hà Tĩnh thường phát huy tối đa sự nguy hiểm khi có khoảng trống để phản công, nhưng lại dễ bế tắc trước các đối thủ chủ động kiểm soát bóng hoặc tổ chức phòng ngự lùi sâu. Để hóa giải thế trận kín kẽ và khai thông bế tắc, họ cần chắt chiu hơn các tình huống bóng hai, những pha leo biên tốc độ cũng như tận dụng triệt để các quả phạt cố định.

Ở phía bên kia chiến tuyến, CA TPHCM hành quân ra miền Trung với tâm lý hưng phấn sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Buriram United tại Cúp CLB Đông Nam Á. Chiến thắng này đến rất đúng lúc, hâm nóng tinh thần đoàn quân của HLV Diles Athanasios Arthur sau khi họ phải nhận thất bại trước CAHN.

Chính vì thế, chuyến làm khách trên sân Hà Tĩnh mang ý nghĩa bản lề giúp đội khách tìm lại nhịp độ và sự ổn định cần thiết ở đấu trường quốc nội. Với nhiều gương mặt giàu đột biến trải đều từ tuyến giữa lên hàng công như Olaha Mạnh Đức hay Tiến Linh, CA TP.HCM luôn biết cách trừng phạt sai lầm của đối thủ bằng những pha chuyển trạng thái sắc bén.

Bên cạnh đó, phong cách thi đấu đề cao tính an toàn, chắc chắn và hạn chế rủi ro trong khâu triển khai bóng hứa hẹn sẽ là vũ khí lợi hại giúp đại diện thành phố mang tên Bác đứng vững trước sức ép nghẹt thở từ khán giả chủ nhà, qua đó mở ra cơ hội giành điểm trong một thế trận giằng co và chặt chẽ.