Barcelona ngược dòng khó tin trước Villarreal

TPO - Bị dẫn hai bàn chỉ sau 7 phút và bỏ lỡ cơ hội rút ngắn tỷ số trên chấm phạt đền, Barcelona vẫn thắng Villarreal 3-2 ở vòng 13 La Liga. Ba bàn trong hiệp hai giúp đội bóng xứ Catalonia làm nên màn ngược dòng khó tin tại Camp Nou, qua đó giữ vững ngôi đầu bảng trước áp lực đeo bám của Real Madrid.

Hai gáo nước lạnh choáng váng trong hiệp 1

Vẫn biết Villarreal là những vị khách khó chịu, song cái cách Barcelona khởi đầu trận đấu nằm ngoài hình dung của tất cả các CĐV đội chủ nhà. Phút thứ 5, Fermín López chuyền bóng thiếu chính xác ở phần sân nhà, tạo điều kiện để Tajon Buchanan đoạt bóng rồi tung cú sút quyết đoán từ ngoài vòng cấm. Joan Garcia không thể cản phá, còn đội chủ nhà sớm rơi vào thế phải rượt đuổi với một đối thủ vốn không ít lần gây khó khăn cho họ tại Camp Nou.

Các cầu thủ Villarreal ăn mừng khi dẫn trước Barca tới 2-0 chỉ sau vỏn vẹn 7 phút bóng lăn.

Chưa kịp ổn định đội hình sau bàn thua đầu tiên, Barcelona tiếp tục nhận thêm gáo nước lạnh. Phút thứ 7, Alberto Moleiro chọc khe để Tani Oluwaseyi băng xuống phía sau hàng thủ đội chủ nhà, trước khi dứt điểm mạnh vào góc cao khung thành. Theo thống kê Opta, đây là lần đầu tiên kể từ tháng 11/1981, Barcelona để thủng lưới hai bàn trước phút thứ 7 trong một trận La Liga. Cột mốc ấy cho thấy sự bất thường trong màn nhập cuộc của đội chủ sân Camp Nou.

Hai bàn thua chóng vánh buộc Barcelona phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, cơ hội tốt nhất trong hiệp một lại trôi qua đáng tiếc. Phút 23, sau khi VAR xác định Oluwaseyi phạm lỗi với Lamine Yamal trong vòng cấm, trọng tài cho đội chủ nhà hưởng phạt đền. Đây là cơ hội không thể tốt hơn để Barcelona rút ngắn cách biệt, nhưng cú sút chìm của Yamal lại đi chệch cột dọc trong sự tiếc nuối của các CĐV.

Không thể tìm được đường vào khung thành Villarreal trong phần còn lại của hiệp một, Barcelona đành chấp nhận bước vào giờ nghỉ với cách biệt hai bàn. Đội bóng của Hansi Flick đã có 45 phút đầu tiên đầy thất vọng, đặc biệt khi họ để đối thủ khai thác sai sót ngay từ những tình huống triển khai bóng đầu tiên. Trong khi đó, Villarreal có lý do để hài lòng với lợi thế dẫn trước, dù vẫn phải chống đỡ sức ép ngày càng lớn từ đội chủ nhà.

Yamal ôm mặt đầy tiếc nuối khi bỏ lỡ quả penalty ở hiệp 1.

Thế trận đảo chiều như vũ bão

Chứng kiến hiệp một bế tắc của Barcelona, ít ai ngờ mọi thứ lại thay đổi chóng mặt sau giờ nghỉ. Đội chủ sân Camp Nou đẩy cao tốc độ, liên tục đưa bóng vào khu vực cấm địa đối phương và gia tăng sức ép lên hàng thủ Villarreal. João Cancelo từng có cơ hội rút ngắn cách biệt với cú dứt điểm đưa bóng dội cột gần. Đó cũng là dấu hiệu cho thấy đội chủ nhà đang tiến gần hơn tới bàn thắng.

Sức ép cuối cùng được cụ thể hóa ở phút 57. Từ quả tạt chính xác của Pedri, Gerard Martín băng vào đánh đầu, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Bàn thắng giúp Barcelona lấy lại sự tự tin, đồng thời khiến Villarreal không còn duy trì được thế trận chủ động như trong hiệp một.

Chỉ 4 phút sau, Barcelona đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Lamine Yamal phối hợp với Fermín López trước khi tiền vệ này tung cú đặt lòng gọn gàng, đánh bại thủ thành Péter Gulácsi. Bàn thắng một lần nữa cho thấy sự kết hợp hiệu quả giữa hai ngôi sao trẻ của Barcelona. Theo thống kê Opta, Fermín là cầu thủ được Yamal kiến tạo nhiều bàn thắng nhất trên mọi đấu trường mùa này, với 4 lần. Đặc biệt, cả ba đường kiến tạo gần nhất của tiền đạo trẻ người Tây Ban Nha đều trở thành bàn thắng của Fermín.

Đà hưng phấn giúp Barcelona hoàn tất màn ngược dòng ở phút 67. Yamal đi bóng bên cánh phải rồi thực hiện đường chuyền cho Eric García. Pha đưa bóng vào trong của hậu vệ này khiến Pau Navarro lúng túng đá phản lưới nhà. Chỉ trong vòng 10 phút, Barcelona ghi liền 3 bàn để biến thế trận tưởng như bất lợi thành lợi thế dẫn trước 3-2.

Các cầu thủ Barca ăn mừng trong trận đấu mà họ thắng ngược Villarreal 3-2 dù bị dẫn 2-0.

Từ chỗ nắm lợi thế hai bàn, Villarreal rơi vào tình cảnh phải chống đỡ liên tục. Barcelona tiếp tục tạo ra sức ép và có cơ hội gia tăng cách biệt khi Dani Olmo, cầu thủ vào sân từ ghế dự bị, tung cú dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành đối phương. Tuy nhiên, Gulácsi đã phản xạ xuất sắc để cứu thua cho đội khách.

Villarreal còn kết thúc trận đấu với 10 người khi Pau Navarro nhận thẻ vàng thứ hai ở phút bù giờ 90+3 sau pha phạm lỗi với Raphinha. Hậu vệ này trở thành nhân vật đáng quên của đội khách: anh vừa đá phản lưới nhà, vừa bị truất quyền thi đấu trong những phút cuối.

Chiến thắng 3-2 giúp Barcelona có 36 điểm sau 13 vòng, tiếp tục dẫn đầu La Liga và duy trì khoảng cách 3 điểm với Real Madrid. Đội bóng của Hansi Flick tránh được lần mất điểm thứ hai trong mùa giải, đồng thời cho thấy khả năng phản ứng trong nghịch cảnh. Dù vậy, màn trình diễn thiếu tập trung trong những phút đầu trận vẫn là điều nhà cầm quân người Đức cần đặc biệt lưu tâm.