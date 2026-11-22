Trực tiếp Liverpool vs MU, 23h30 ngày 22/11: Chờ màn ra mắt của tân HLV Pochettino

TPO - Chỉ có ít ngày làm việc cùng đội bóng mới, HLV Mauricio Pochettino phải dẫn dắt MU bước vào trận đấu lớn với Liverpool. Anfield là thử thách khắc nghiệt, nhưng cũng là cơ hội để Quỷ đỏ phát đi tín hiệu khởi sắc dưới triều đại mới.

tatic Đội hình Liverpool - Manchester United Khác với những đồn đoán về vấn đề thể lực, Virgil van Dijk vẫn kịp có mặt trong đội hình của "lữ đoàn đỏ". Sự có mặt của trung vệ đội trưởng người Hà Lan sẽ là điểm tựa vững chắc Liverpool nơi hàng phòng ngự. Dù không thể có Hugo Ekitike trong đội hình, HLV Iraola vẫn có trong tay những quân bài chất lượng nhất như: Florian Wirtz, Szoboslai, Alexander Isak, Mac Alister và tân binh Barcola. Trong khi đó, đúng như dự đoán của giới truyền thông, HLV Pochettino sử dụng sơ đồ 3-4-3 với bộ 3 Martinez, De Light và Yoro. Bộ tứ vệ bao gồm Kobbie Mainoo, Tielemans, Dalot, Dorgu. Trên hàng công, Bruno Fernandes, Mbeumo và Cunha sẽ chơi với phong cách tự do. Bộ 3 trên hàng công có thể linh hoạt hoán đổi vị trí để xâm nhập vòng cấm, tổ chức bóng. Hơn ai hết, Bruno vẫn là cái tên được chú ý nhất. Anh được đồn đoán đã có những khúc mắc dưới thời HLV Michael Carrick.

Liverpool chạm trán MU luôn là một trong những cuộc đối đầu được chú ý nhất bóng đá Anh. Lần này, sức hút của trận đấu càng tăng khi HLV Pochettino có trận đầu tiên dẫn dắt MU sau khi Michael Carrick rời ghế. Trong khi Liverpool đứng thứ 5, đội khách đang ở vị trí thứ 19 và chưa thắng tại Premier League kể từ tháng 8.

Thời gian chuẩn bị ngắn khiến HLV Pochettino khó có thể tạo ra thay đổi toàn diện chỉ sau vài buổi tập. Khả năng MU chơi với hàng thủ ba người đã được nhắc đến, nhưng chưa thể xem đó là lựa chọn chắc chắn.

Nếu áp dụng sơ đồ 3-4-3 hoặc biến thể có một cầu thủ chơi phía sau, tiền đạo Bruno Fernandes nhiều khả năng vẫn là đầu mối sáng tạo quan trọng. Vai trò cụ thể của đội trưởng MU sẽ phụ thuộc vào cách tân HLV sắp xếp nhân sự.

Phía bên kia, HLV Andoni Iraola thừa nhận Liverpool không có nhiều dữ liệu để chuẩn bị cho MU dưới thời Pochettino, bởi đội khách có thể thay đổi cách tiếp cận sau khi thay tướng. Điều đó mở ra cơ hội tạo bất ngờ cho đội khách, nhưng cũng đặt ra yêu cầu lớn bởi các cầu thủ phải nhanh chóng thích nghi với ý tưởng mới, đồng thời tìm lại sự tự tin sau chuỗi trận khó khăn.

Phong độ sân nhà của Liverpool là điểm đáng chú ý trước giờ bóng lăn: thầy trò HLV Iraola mới thắng một trong năm trận Premier League tại Anfield. Trong khi đó, MU chưa thua Liverpool kể từ tháng 9/2024 và cũng chưa thất bại tại Anfield kể từ trận thua 0-7 hồi tháng 3/2023.

Những thống kê ấy khiến cuộc so tài thêm khó lường, nhưng thử thách của HLV Pochettino vẫn rất lớn: giúp MU đứng vững ở Anfield và cho thấy những tín hiệu đầu tiên dưới triều đại mới.