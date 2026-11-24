TPO - Những cú phát bóng đầu tiên tại Vinpearl Golf Léman sáng 24/11 chính thức khởi động cuộc tranh tài môn golf trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Với sự góp mặt của các nhà vô địch quốc gia, những golfer chuyên nghiệp giàu kinh nghiệm và nhiều tài năng trẻ, mùa giải năm nay hứa hẹn chứng kiến cuộc cạnh tranh quyết liệt trên cả phương diện cá nhân lẫn đồng đội.
TPO - Sáng 24/11, dàn nữ golfer nổi bật của làng golf Việt bước vào tranh tài tại Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast, mang đến những màn so tài hấp dẫn trên sân Vinpearl Golf Léman.
TPO - Sáng 24/11, 55 golfer đến từ 9 đoàn thể thao bước vào tranh tài tại Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast trên sân Vinpearl Golf Léman (Củ Chi, TPHCM), mở màn cuộc đua chinh phục danh hiệu và huy chương Đại hội.
TPO - Ngày thi đấu thứ 5 của VCK U17 World Cup 2026 đã đi vào lịch sử như một trong những ngày hội bóng đá bùng nổ và điên rồ nhất từng xuất hiện. Chỉ trong vòng 8 trận đấu, các chân sút trẻ đã tạo nên cơn mưa bàn thắng chưa từng có tiền lệ với tổng cộng 52 pha lập công, đạt hiệu suất lên tới 6,5 bàn/trận.
TPO - Trận hòa kịch tính với tỷ số 3-3 trước U17 Việt Nam tại vòng bảng World Cup U17 đã để lại dư âm cho giới truyền thông cũng như người hâm mộ bóng đá New Zealand vì họ đã lỡ cơ hội giành chiến thắng đầu tiên sau 7 năm. Một ấn phẩm xứ Kiwi đã bình luận về trận hòa của đội nhà.
TPO - Chu Ngọc Nguyễn Lực đóng góp một bàn thắng và một pha kiến tạo, ghi dấu ấn lớn trong trận hòa quý giá của U17 Việt Nam trước U17 New Zealand.
TPO - Nhận định bóng đá Real Madrid vs PSV, UEFA Champions League 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Liệu Real Madrid có thể chạm cột mốc 10 trận thắng liên tiếp, hay đại diện Hà Lan sẽ tạo nên cú sốc tại thánh địa Bernabeu?
TPO - Nhận định bóng đá Man City vs Napoli, 03h00 ngày 25/11, vòng bảng Champions League 2026/27 – thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Kevin De Bruyne trở lại Etihad trong màu áo Napoli, mang theo nhiều ký ức đẹp về quãng thời gian khoác áo Man City. Nhưng cuộc hội ngộ đặc biệt này diễn ra đúng lúc đội bóng cũ của anh đang cần thắng để củng cố vị trí trong Top 8, còn Napoli đối mặt với nguy cơ bị loại sớm.
TPO - Buổi tiệc được Ban Tổ chức chuẩn bị để các đại biểu, các đoàn thể thao, huấn luyện viên, vận động viên cùng hội tụ với tinh thần thể thao, văn hóa golf, tình hữu nghị và kết nối trước thềm các hoạt động thi đấu.
TPO - Sau hai lượt trận bảng G U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam vẫn nắm quyền tự quyết vào vòng 32 đội. Thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ mở toang cửa đi tiếp nếu đánh bại U17 Mali tối 26/11.
TPO - U17 Việt Nam cùng U17 New Zealand có màn rượt đuổi tỷ số điên rồ trước khi khép lại trận đấu với tỷ số 3-3.
TPO - Tây Ban Nha vừa tạo nên chiến thắng đậm nhất của họ tại FIFA U17 World Cup nam sau khi đè bẹp Fiji với tỷ số 15-0. Trong thắng lợi này, tiền đạo Rafa Cruz đã đi vào lịch sử các VCK U17 World Cup.
TPO - U17 Mali chứng tỏ rằng họ mới là đội bóng mạnh nhất bảng G. Đại diện châu Phi vừa thể hiện sức mạnh vượt trội để giành chiến thắng trước U17 Bỉ, qua đó lấy tấm vé đi tiếp sớm 1 lượt trận.
TPO - U17 Việt Nam đã ghi tới 5 bàn thắng sau 2 trận tại U17 World Cup 2026. Những gì đang diễn ra phản ánh sức công phá bùng nổ và bản lĩnh không khuất phục của U17 Việt Nam...
TPO - Chiều 23/11, tại sân Vinpearl Golf Léman (TP.HCM), Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X chính thức khai mạc, mở màn cho hành trình tranh tài đỉnh cao của làng golf Việt kéo dài đến hết ngày 28/11.
TPO - Sau ngày thi đấu thứ 4 với loạt trận 2 của các bảng A, B, C và D, U17 World Cup 2026 đã xác định 3 đội tiến vào vòng knock-out.
TPO - Giải Đua ghe Ngo TP. Cần Thơ năm 2026 khai mạc trưa 23/11, thu hút 84 đội với gần 7.000 vận động viên tham gia. Đây là số lượng đội ghe tham dự lớn nhất từ trước đến nay, tạo nên những cuộc tranh tài sôi động trên sông Maspéro, phường Sóc Trăng.