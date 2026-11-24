Nhận định Man City vs Napoli, 03h00 ngày 25/11: Ngày về nhiều trắc trở của De Bruyne

TPO - Nhận định bóng đá Man City vs Napoli, 03h00 ngày 25/11, vòng bảng Champions League 2026/27 – thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Kevin De Bruyne trở lại Etihad trong màu áo Napoli, mang theo nhiều ký ức đẹp về quãng thời gian khoác áo Man City. Nhưng cuộc hội ngộ đặc biệt này diễn ra đúng lúc đội bóng cũ của anh đang cần thắng để củng cố vị trí trong Top 8, còn Napoli đối mặt với nguy cơ bị loại sớm.

Nhận định trước trận Man City vs Napoli

Etihad sẽ chứng kiến một cuộc hội ngộ giàu cảm xúc khi Kevin De Bruyne trở lại nơi từng làm nên tên tuổi của mình. Tiền vệ người Bỉ từng có 72 lần ra sân tại Champions League cho Man City, trực tiếp tham gia vào 41 bàn thắng, với 16 pha lập công và 25 đường kiến tạo. Giờ đây, anh sẽ đứng ở phía đối diện, trong màu áo Napoli của HLV Massimiliano Allegri.

Nhưng câu chuyện đáng quan tâm hơn cả vẫn là mục tiêu của hai đội. Man City đang đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng vòng phân hạng Champions League với 9 điểm sau 4 lượt trận, nhờ 3 chiến thắng và 1 thất bại. Vị trí này giúp thầy trò HLV Enzo Maresca tạm nằm trong nhóm 8 đội giành vé trực tiếp vào vòng 1/8. Một chiến thắng trước Napoli sẽ giúp họ tiến thêm một bước quan trọng tới mục tiêu ấy.

Đội chủ sân Etihad càng có lý do để hướng tới 3 điểm khi phong độ tại Premier League đang sa sút. Trận hòa 1-1 trước Fulham cuối tuần qua kéo dài chuỗi không thắng của Man City ở giải quốc nội lên 4 trận. HLV Maresca cần một kết quả tích cực tại Champions League để giải tỏa sức ép, đồng thời giúp các học trò lấy lại sự tự tin.

Ở chiều ngược lại, Napoli đang đứng trước tình cảnh khó khăn hơn nhiều. Đội bóng Italia mới có 3 điểm sau 4 lượt trận, xếp thứ 27 và nằm ngoài nhóm 24 đội có cơ hội đi tiếp. Họ đã lần lượt thất bại trước Arsenal, Villarreal và Porto, trong đó trận thua 1-4 trước Porto ở lượt đấu gần nhất phơi bày nhiều vấn đề trong cả phòng ngự lẫn kỷ luật thi đấu.

HLV Allegri từng cho rằng những trận đấu cuối vòng phân hạng mới có tính quyết định đối với hành trình châu Âu của Napoli. Dù vậy, đội bóng Italia không thể tiếp tục đánh mất điểm nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp. Một kết quả tích cực tại Manchester sẽ giúp họ cải thiện đáng kể tình thế, trong khi thất bại có thể khiến nhiệm vụ ở những lượt trận còn lại trở nên nặng nề hơn.

Phong độ, lịch sử đối đầu Man City vs Napoli

Man City đang trải qua giai đoạn thiếu ổn định, đặc biệt ở hàng phòng ngự. Trận hòa Fulham 1-1 là lần thứ 4 liên tiếp họ không thể giành chiến thắng tại Premier League, sau những kết quả không như ý trước đó. Trong chuỗi trận này, đội bóng của Maresca bộc lộ nhiều khoảng trống phía sau và thường xuyên gặp khó khi đối phương tổ chức phản công.

Tuy nhiên, bộ mặt của Man City tại Champions League tích cực hơn. Sau thất bại 2-4 trước PSG, họ lần lượt đánh bại AEK Athens 5-1 và RB Leipzig 3-2. Với 12 bàn thắng sau 4 lượt trận, đội bóng Anh vẫn cho thấy sức mạnh tấn công đáng gờm. Đặc biệt, Erling Haaland đang có cơ hội ghi bàn trong 5 trận liên tiếp tại Champions League, điều anh từng làm được 3 lần trong sự nghiệp.

Napoli của De Bruyne (trên) đã 8 trận liên tiếp không thắng khi xa nhà tại Champions League.

Napoli cũng không có phong độ thực sự thuyết phục. Họ thắng 1-0 trước Torino cuối tuần qua nhờ bàn thắng của Scott McTominay, nhưng trước đó từng bị Porto đánh bại 4-1 tại Champions League. Đội bóng Italia đã để thủng lưới 11 lần sau 4 lượt trận ở đấu trường châu Âu, trong khi chỉ ghi được 6 bàn. Khả năng phòng ngự thiếu chắc chắn là vấn đề mà Allegri cần giải quyết nếu muốn hạn chế sức ép từ đội chủ nhà.

Thành tích sân khách của Napoli tại Champions League cũng rất đáng lo ngại. Họ đã trải qua 8 trận liên tiếp không thắng khi thi đấu xa nhà ở giải đấu này, một kỷ lục không mong muốn của CLB. Xa hơn, Napoli chưa từng giành chiến thắng trên đất Anh sau 12 lần làm khách, với 4 trận hòa và 8 thất bại.

Lịch sử đối đầu cũng nghiêng về Man City. Trong 5 lần chạm trán gần nhất tại Champions League, đội bóng Anh thắng 3, hòa 1 và chỉ thua 1, ghi được 10 bàn và nhận 6 bàn thua. Ở lần gặp nhau gần nhất tại Etihad vào tháng 9/2025, Man City đánh bại Napoli 2-0 nhờ các pha lập công của Jérémy Doku và Erling Haaland. Đặc biệt, tiền đạo người Na Uy đã ghi bàn trong cả 3 lần đối đầu Napoli, với tổng cộng 4 pha lập công. Đây tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất của đội chủ nhà trong cuộc tái đấu.

Thông tin lực lượng Man City vs Napoli

Man City chỉ chắc chắn thiếu vắng Antoine Semenyo vì chấn thương đầu gối. Tiền đạo này dự kiến phải nghỉ thêm vài tuần. Trong khi đó, Matheus Nunes đã bình phục vấn đề ở mắt cá chân và sẵn sàng trở lại sau khi bỏ lỡ trận gặp Fulham. HLV Maresca cũng có thể đưa Enzo Fernandez trở lại đội hình xuất phát sau khi tiền vệ người Argentina ngồi dự bị cuối tuần qua.

Ở hàng phòng ngự, Abdukodir Khusanov nhiều khả năng tiếp tục được sử dụng bên cánh phải, trong khi Ruben Dias và Marc Guehi án ngữ ở trung tâm. Trên hàng công, Erling Haaland vẫn là lựa chọn số một ở vị trí tiền đạo cắm, được hỗ trợ bởi Rayan Cherki, Phil Foden và Iliman Ndiaye.

Bên phía Napoli, HLV Allegri chịu tổn thất đáng kể về nhân sự. Giovanni Di Lorenzo, Stanislav Lobotka, Alex Meret, Benoit Badiashile, Antonio Vergara và Alisson Santos đều vắng mặt vì chấn thương. Trung vệ Rafa Marin cũng không thể ra sân do án treo giò sau chiếc thẻ đỏ ở trận gặp Porto.

Haaland và đồng đội đủ sức bắn hạ Napoli.

Những thiếu hụt này khiến Napoli gặp khó trong việc lựa chọn nhân sự, đặc biệt ở hàng thủ và tuyến giữa. Amir Rrahmani và Sam Beukema nhiều khả năng được bố trí ở trung tâm hàng phòng ngự, trong khi Frank Anguissa, Billy Gilmour và Scott McTominay đảm nhận nhiệm vụ kiểm soát khu trung tuyến.

Điểm nhấn lớn nhất vẫn là sự trở lại của De Bruyne tại Etihad. Tiền vệ người Bỉ có thể được bố trí chơi ngay phía sau bộ đôi Rasmus Hojlund và Noa Lang, qua đó tận dụng khả năng kiến tạo mà không phải thường xuyên lùi sâu hỗ trợ phòng ngự. Đây cũng là phương án để Allegri khai thác những khoảng trống mà hàng thủ Man City đang để lộ.