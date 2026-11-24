Kịch bản để U17 Việt Nam vào vòng 32 đội U17 World Cup 2026

TPO - Sau hai lượt trận bảng G U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam vẫn nắm quyền tự quyết vào vòng 32 đội. Thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ mở toang cửa đi tiếp nếu đánh bại U17 Mali tối 26/11.

Ảnh: ﻿VFF.

Sau hai lượt trận tại bảng G FIFA U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam đã giành điểm số lịch sử ở sân chơi này. Cục diện bảng đấu chứng kiến sự áp đảo của U17 Mali ở ngôi đầu với 6 điểm, theo sau là U17 Bỉ có 3 điểm. U17 Việt Nam tạm xếp thứ ba với 1 điểm (hiệu số -1), xếp trên đội cuối bảng U17 New Zealand (1 điểm, hiệu số -3) nhờ chỉ số phụ tốt hơn sau màn rượt đuổi tỷ số hòa 3-3 nghẹt thở giữa hai đội.

Theo điều lệ giải, hai đội dẫn đầu mỗi bảng cùng 8/12 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền đi tiếp. Từ vị thế hiện tại, cơ hội vượt qua vòng bảng của thầy trò HLV Cristiano Roland được thể hiện rõ rệt qua ba kịch bản ở lượt trận cuối diễn ra lúc 20h00 ngày 26/11.

Con đường sáng và chắc chắn nhất là đánh bại U17 Mali để có trọn vẹn 4 điểm. Ở thể thức lấy tới 8 đội hạng ba, mốc 4 điểm gần như đảm bảo 100% tấm vé vào vòng knock-out, thậm chí giúp đoàn quân áo đỏ chiếm luôn ngôi nhì bảng (suất vào thẳng) nếu ở trận cùng giờ, U17 New Zealand thắng U17 Bỉ và kém Việt Nam về hiệu số bàn thắng bại.

Trong trường hợp cầm hòa U17 Mali, U17 Việt Nam có 2 điểm và cánh cửa đi tiếp hẹp lại. Khi đó, đội phải chờ U17 New Zealand không thắng U17 Bỉ để giữ vị trí thứ ba bảng G, đồng thời trông chờ vào sự sảy chân của hàng loạt đối thủ ở các bảng đấu khác.

Thực tế tại các giải đấu 48 đội của FIFA cho thấy, ngưỡng an toàn tối thiểu để cạnh tranh vé vớt thường phải từ 3 điểm trở lên kèm hiệu số dương. Còn nếu để thua U17 Mali, U17 Việt Nam sẽ giậm chân ở mốc một điểm với hiệu số âm, đối diện nguy cơ cao khép lại hành trình tại giải đấu năm nay.

Bàn thắng quý giá của Duy Khang giúp U17 Việt Nam tiếp tục hy vọng vào vòng 32 đội. Ảnh: ﻿VFF.

U17 Mali là đối thủ mạnh vượt trội U17 Việt Nam. Tuy nhiên, chúng ta có thêm cơ sở để hy vọng giành kết quả tốt trước đại diện châu Phi. Với 6 điểm cùng thành tích đối đầu vượt trội trước U17 Bỉ, U17 Mali chắc chắn giành ngôi nhất bảng G sớm một vòng. Cuộc chạm trán U17 Việt Nam chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục, khiến ban huấn luyện U17 Mali cân nhắc tính toán xoay tua đội hình, cất giữ các trụ cột nhằm bảo toàn thể lực và tránh thẻ phạt cho vòng knock-out.

U17 Việt Nam sẽ vào trận trong tâm thế không còn gì để mất. Hành trình đã qua tại Qatar chứng minh thầy trò HLV Cristiano Roland đủ bản lĩnh để tạo nên bất ngờ, từ trận thua sát nút 2-3 trước đương kim á quân châu Âu U17 Bỉ ngày ra quân cho đến khoảnh khắc vùng lên giật lại 1 điểm ở phút 90+2 trước U17 New Zealand.

Trước một U17 Mali không còn mục tiêu phấn đấu, một thế trận chủ động và quyết tâm giành chiến thắng sẽ là chìa khóa giúp bóng đá Việt Nam viết tiếp trang sử mới tại sân chơi World Cup.