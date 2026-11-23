Khai mạc Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

TPO - Chiều 23/11, tại sân Vinpearl Golf Léman (TP.HCM), Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X chính thức khai mạc, mở màn cho hành trình tranh tài đỉnh cao của làng golf Việt kéo dài đến hết ngày 28/11.

Đây là giải đấu mang tính lịch sử của làng golf Việt khi lần đầu tiên Giải Vô địch Golf Quốc gia được tích hợp vào chương trình thi đấu chính thức của Đại hội Thể thao toàn quốc. Từ sự thay đổi đó, giải đấu là sân chơi để các golfer khẳng định đẳng cấp cá nhân và chinh phục danh hiệu Quốc gia, đồng thời mang trọng trách cạnh tranh huy chương vì màu cờ sắc áo của các địa phương, đơn vị trên cả nước.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức giải - phát biểu khai mạc. Ảnh: ﻿Dương Triều.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức - phát biểu tại lễ khai mạc: "Giải Vô địch golf Quốc gia là một trong những sự kiện quan trọng của golf Việt Nam, nơi hội tụ những vận động viên xuất sắc, đại diện cho trình độ chuyên môn, bản lĩnh và khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới của golf nước nhà.

Năm nay, giải đấu mang ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Đây không chỉ là cuộc tranh tài nhằm xác định những nhà vô địch quốc gia, mà còn là dịp đánh giá chất lượng chuyên môn, chiều sâu lực lượng và sự phát triển của môn golf tại các địa phương, đơn vị trên cả nước".

Nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh: "Để tổ chức giải đấu, Ban Tổ chức đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ của Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Hiệp hội Golf Việt Nam cùng các đơn vị chuyên môn; sự đồng hành, hỗ trợ quý báu của nhà tài trợ VinFast, các đối tác và đơn vị đăng cai. Thay mặt Ban Tổ chức, tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành và những đóng góp trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân đã góp phần vào công tác chuẩn bị, tổ chức giải đấu".

Trưởng Ban tổ chức giải nhắn gửi các golfer và đội ngũ trọng tài: "Tôi mong muốn đội ngũ trọng tài nêu cao tinh thần trách nhiệm, điều hành giải đấu công tâm, khách quan và chính xác; các vận động viên chấp hành nghiêm điều lệ, thi đấu hết mình, trung thực và cao thượng, góp phần tạo nên một mùa giải thành công, chất lượng và giàu dấu ấn chuyên môn".

55 golfer xuất sắc, đại diện cho 9 đoàn thể thao tham gia khai mạc. Ảnh: ﻿Hồng Vĩnh.

Tham dự giải Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast có 55 VĐV xuất sắc đại diện cho 9 đoàn thể thao gồm: Hà Nội, TP.HCM, Công an Nhân dân, Thanh Hóa, Phú Thọ, Hải Phòng, Bắc Ninh, Nghệ An và Cần Thơ. Danh sách tranh tài quy tụ đầy đủ những gương mặt hàng đầu của golf Việt Nam hiện nay, tạo nên màn so tài hấp dẫn giữa các nhà vô địch dày dạn kinh nghiệm và thế hệ tài năng đang lên của golf Việt.

Ở bảng nam, người hâm mộ chờ đợi cuộc đua quyết liệt giữa đương kim vô địch Nguyễn Tuấn Anh cùng những cái tên nổi bật như Nguyễn Nhất Long, Nguyễn Đức Sơn. Trong khi đó, bảng nữ hứa hẹn kịch tính với sự góp mặt của Lê Chúc An, Nguyễn Thảo My và tài năng trẻ Nguyễn Viết Gia Hân - nữ golfer khát khao đổi màu huy chương sau 2 kỳ liên tiếp về nhì.

Tại Vinpearl Golf Léman, các golfer tranh tài để chinh phục 4 bộ huy chương tương ứng với các nội dung: cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ. Ban tổ chức áp dụng hai thể thức thi đấu khác nhau cho từng giai đoạn nhằm thử thách toàn diện bản lĩnh và chiến thuật của vận động viên.

Từ ngày 24/11 đến 26/11, các tay golf bước vào nội dung cá nhân theo thể thức đấu gậy qua 3 vòng (54 hố), không áp dụng điểm chấp và không có nhát cắt loại. Golfer sở hữu tổng điểm thực tế thấp nhất sau 54 hố sẽ bước lên ngôi vô địch, đồng thời kết quả này cũng quyết định thứ hạng hạt giống cho chặng tiếp theo. Sang hai ngày 27/11 và 28/11, giải chuyển sang nội dung đồng đội với thể thức đấu đối kháng loại trực tiếp.