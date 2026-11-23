TPO - Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast quy tụ dàn golfer nữ nổi bật như Khuê Minh, Gia Hân, Kiều Trang, Đan Thanh. Tại Vinpearl Golf Léman, các tay golf đang tích cực tập luyện, sẵn sàng cho cuộc đua ngôi hậu.
TPO - Trong bài phỏng vấn trước trận đấu với U17 Việt Nam vào tối nay (23/11), HLV Martin Bullock đã chỉ rõ gương mặt mà ông cùng các học trò phải dè chừng nhất. Đó là tiền vệ cầm trịch lối chơi của U17 Việt Nam: Chu Ngọc Nguyễn Lực.
TPO - Từ hạng ba năm 2023, á quân năm 2024 đến chức vô địch năm 2025, Nguyễn Tuấn Anh đã đi qua ba nấc thang liên tiếp ở Giải Vô địch Golf Quốc gia. Ở tuổi 17, anh trở lại với tư cách đương kim vô địch, đồng thời đại diện Hà Nội tranh tài tại kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.
TPO - Giữa cơn bão chỉ trích và tâm lý nặng nề sau thảm bại 0-4 trước Liverpool tại vòng 11 Ngoại hạng Anh, Man United vừa đón nhận một thông tin phần nào giúp giảm bớt áp lực. Theo quy định kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Anh (FA), trung vệ Leny Yoro sẽ chỉ phải nhận án treo giò đúng 1 trận thay vì 3 dù nhận thẻ đỏ trực tiếp.
TPO - Cuộc đọ sức mang tính quyết định giữa U17 Việt Nam và U17 New Zealand thuộc lượt trận thứ hai bảng G Vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp trên FPT Play, TV360 và MyTV.
Vietnam Masters | Petrolimex Cup 2026 chính thức trở lại với vai trò chặng đấu cuối cùng trong hệ thống D-Joy Pickleball Tour 2026, quy tụ những tay vợt xuất sắc sau 3 chặng thi đấu.
Tâm điểm thể thao cả nước đang đổ dồn về TP.HCM với sự kiện Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Kỳ Đại hội năm nay còn cộng hưởng cùng chương trình kích cầu kinh tế Vibrant HCMC, tạo nên một không gian thể thao kết hợp giải trí và du lịch sôi động.
TPO - Nhận định bóng đá U17 Việt Nam vs U17 New Zealand, lượt trận thứ hai bảng G FIFA U17 World Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ. Sau màn ra mắt đầy quả cảm trước U17 Bỉ, thầy trò HLV Cristiano Roland đứng trước nhiệm vụ phải thắng U17 New Zealand để giành một trong 2 suất vào thẳng vòng knock-out.
TPO - Ở tuổi 39, Lionel Messi ghi 26 bàn và có 17 kiến tạo sau 31 trận cho Inter Miami, trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giải Nhà nghề Mỹ (MLS) giành danh hiệu Chiếc giày vàng (Vua phá lưới) ở hai mùa giải liên tiếp 2025 và 2026.
TPO - Cuộc đối đầu tâm điểm tại vòng 8 Sacombank V.League 2-2026/27 giữa chủ nhà Khatoco Khánh Hòa và CLB Hưng Yên trên sân vận động 19-8 Nha Trang đã khép lại với kịch bản đầy bất ngờ nhưng hoàn toàn xứng đáng cho đội khách.
TPO - BLV Nam Giang đánh giá đội tuyển Hà Nội sở hữu lực lượng mạnh ở cả nội dung nam và nữ, nhưng các đội TP.HCM, Bắc Ninh, Nghệ An...vẫn có thể tạo nên bất ngờ tại Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.
TPO - Các nghi thức quan trọng của lễ khai mạc Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast thuộc chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X đã được rà soát trong buổi lễ tổng duyệt chiều 22/11. Chương trình khai mạc dự kiến diễn ra lúc 17h ngày 23/11 tại Vinpearl Golf Léman.
TPO - Sau một năm thi đấu tại Hàn Quốc, VĐV Yang Jung Soo trở lại Việt Nam và khoác áo đội tuyển TP.HCM tranh tài tại Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast. Golfer sinh ra tại Việt Nam đặt mục tiêu chơi tốt nhất có thể để cạnh tranh chức vô địch trên sân Vinpearl Golf Léman.
TPO - Pha lập công của Antonio phút 88 đã giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đánh bại Công an TPHCM 2-1 trong trận đấu thuộc vòng 8 LPBank V.League 2026/27 diễn ra chiều tối 22/11.
TPO - Nhận định trước trận đấu, phân tích chuyên môn trận Liverpool vs MU vòng 11 giải Ngoại hạng Anh, diễn ra lúc 23h30 ngày 22/11. HLV Mauricio Pochettino sẽ có màn ra mắt MU bằng chuyến làm khách dự báo không dễ dàng trên sân Anfield.
TPO - Ngày 22/11, công tác chuẩn bị cho Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast tại Vinpearl Golf Léman được triển khai khẩn trương. Đội ngũ sân phối hợp với Ban Tổ chức giải rà soát các hạng mục vận hành, sẵn sàng phục vụ 55 golfer thuộc 9 đoàn tranh tài.
TPO - Sáng 22/11, gần 20.000 VĐV đã có trải nghiệm độc bản khi sải bước trên tuyến đường bao biển Trần Quốc Nghiễn - cung đường từng được Runner’s World UK xếp vào Top 50 đẹp nhất thế giới.