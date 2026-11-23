Đương kim vô địch Nguyễn Tuấn Anh: Lời hẹn đã thành hiện thực, ngôi vương là thử thách mới

TPO - Từ hạng ba năm 2023, á quân năm 2024 đến chức vô địch năm 2025, Nguyễn Tuấn Anh đã đi qua ba nấc thang liên tiếp ở Giải Vô địch Golf Quốc gia. Ở tuổi 17, anh trở lại với tư cách đương kim vô địch, đồng thời đại diện Hà Nội tranh tài tại kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Ước mơ thành hiện thực

Ở Giải Vô địch Golf Quốc gia, hành trình của Tuấn Anh tiến lên qua từng mùa: hạng Ba năm 2023, á quân năm 2024 rồi đăng quang năm 2025. Tại Giải Vô địch Golf Quốc gia năm ngoái, Tuấn Anh phải đấu play-off với đàn anh Trương Chí Quân sau khi cả hai cùng đạt tổng điểm -3.

Bước ngoặt xuất hiện ở hố 17 vòng chung kết: Tuấn Anh ghi birdie, còn Chí Quân mắc bogey để hai người cân bằng điểm số. Trở lại hố 18 trong loạt đấu phụ, golfer trẻ giữ par, trong khi đối thủ mắc bogey. Chiến thắng ấy đưa Tuấn Anh lần đầu lên ngôi ở giải golf danh giá nhất Việt Nam.

Sau khi về nhì, Tuấn Anh từng nói: “Năm 2025, mục tiêu lớn nhất của tôi là bước lên ngôi vô địch”. Lời hẹn ấy được thực hiện sau một mùa giải mà anh liên tục tạo dấu ấn, rồi khép lại bằng màn đối đầu căng thẳng với Trương Chí Quân. Sau chiến thắng, Tuấn Anh nhìn lại chặng đường đã qua: “Chiến thắng này thực sự ý nghĩa, sau hai lần về thứ ba và về nhì ở các năm 2023 và 2024”.

Hành trình trở thành golfer số 1 Việt Nam năm 2025 bắt đầu từ những buổi chiều sau giờ học, khi bố đưa Tuấn Anh đến sân tập. Anh làm quen với golf từ năm 7 tuổi, đến năm 9 tuổi, tấm hạng Ba tại một giải golf trẻ ở TP.HCM trở thành dấu mốc khiến cậu bé quyết tâm theo đuổi môn thể thao này. Sự đồng hành của gia đình, đặc biệt là những yêu cầu chặt chẽ của bố về kỹ thuật và sự chuẩn bị trước mỗi giải đấu, góp phần hình thành nền tảng cho golfer trẻ.

Trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải, Tuấn Anh dành buổi sáng và buổi chiều cho golf, xen kẽ các buổi tập thể lực, còn buổi tối học văn hóa trực tuyến. Anh từng chia sẻ ngắn gọn về động lực của mình: “Golf là động lực để tôi phát triển bản thân tốt nhất”. Cách nhìn ấy giúp câu chuyện của Tuấn Anh không chỉ xoay quanh các danh hiệu, mà còn là quá trình trưởng thành về chuyên môn và bản lĩnh.

Năm 2025, anh vô địch Faldo Series Asia Grand Final với tổng điểm -8, sau ba vòng lần lượt đánh 65, 70 và 70 gậy. Tại Giải Vô địch Golf Trẻ Quốc gia, Tuấn Anh đăng quang với -12, cách biệt 10 gậy so với người về nhì. Anh còn giành ngôi á quân APGC Junior Championship. Những kết quả đó tạo đà cho mục tiêu chinh phục giải quốc gia và cho thấy khả năng cạnh tranh của Tuấn Anh ở cả sân chơi trẻ lẫn những giải đấu quy tụ các golfer hàng đầu.

Hướng đến mục tiêu bảo vệ HCV

Sang năm 2026, Tuấn Anh tích cực thi đấu ở các giải quốc tế, trong đó có những giải chuyên nghiệp. Anh về đồng hạng Nhì tại Singha Championship với tổng điểm -9, xếp thứ tư ở Singha All Thailand Championship với -18 và nhận danh hiệu Best Amateur tại Vietnam Masters. Tháng 7, anh lần đầu lọt top 100 bảng xếp hạng golf nghiệp dư thế giới, ở vị trí thứ 99 trong bản cập nhật khi đó.

Trong lần đầu dự Asiad 20, Tuấn Anh hoàn thành bốn vòng với tổng điểm +13, xếp đồng hạng 35 cá nhân, đội tuyển nam Việt Nam đứng thứ 11. Ở giải nghiệp dư châu Á - Thái Bình Dương cuối tháng 10, Tuấn Anh từng đứng trong nhóm 15 người dẫn đầu sau ba vòng, trước khi kết thúc ở vị trí đồng hạng 30. Trước giải, anh nhấn mạnh cách tiếp cận của mình: “Hãy tập trung vào lối chơi của mình, kiên nhẫn và tận hưởng cuộc chơi”. Những giải đấu này chưa mang về huy chương hay danh hiệu, nhưng đem lại kinh nghiệm quý giá ở các sân chơi đồng đội và quốc tế có sức ép cao.

Giai đoạn trước thềm Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026, Tuấn Anh giành chức vô địch tại các giải thuộc VGA Development Tour. Trong đó, ở Emerald Cup Final Leg, Tuấn Anh đạt tổng điểm -4, hơn Nguyễn Nhất Long một gậy nhờ cú birdie ở hố cuối. Chiến thắng này là điểm tựa để nhà vô địch trẻ tự tin hơn trước nhiệm vụ bảo vệ ngôi vương: "Chức vô địch tại VGA Development Tour giúp tôi tự tin hơn, nhất là khi được thi đấu cùng các golfer chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm. Dù vậy, mỗi giải đấu có thử thách riêng. Tôi sẽ tập trung vào từng cú đánh và cố gắng đóng góp tốt nhất cho Hà Nội”.

Hướng đi tiếp theo của Tuấn Anh cũng đã mở ra: anh xác nhận sẽ gia nhập đội golf nam của Đại học Southern California vào năm 2027. Trước mắt, thử thách là bảo vệ danh hiệu quốc gia tại Vinpearl Golf Léman. Giải năm nay lần đầu nằm trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc, với bốn bộ huy chương ở nội dung cá nhân nam, cá nhân nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ. Trong màu áo Hà Nội, Tuấn Anh sẽ vừa tranh ngôi vô địch cá nhân, vừa góp sức cho mục tiêu chung của đoàn.

“Tôi đã có thêm nhiều trải nghiệm sau mùa giải trước, nhất là khi thi đấu ở các giải quốc tế. Nhưng tại giải quốc gia, tôi sẽ tập trung vào từng cú đánh và thực hiện tốt sự chuẩn bị của mình. Được thi đấu cho Hà Nội ở một kỳ Đại hội có cả nội dung đồng đội khiến tôi càng muốn đóng góp nhiều nhất có thể”.

Với Tuấn Anh, lần trở lại này mang ý nghĩa khác với những mùa giải trước. Anh không còn theo đuổi chiếc cúp đầu tiên, mà phải chứng minh mình đủ khả năng duy trì phong độ sau khi đã lên đỉnh. Từ lời hẹn vô địch năm 2025 đến mục tiêu bảo vệ ngôi vương năm 2026, chặng đường của golfer trẻ tiếp tục được đo bằng sự kiên nhẫn, khả năng thích ứng và những cú đánh trong thời khắc quyết định.