Xem trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 New Zealand trên kênh nào, ở đâu?

TPO - Cuộc đọ sức mang tính quyết định giữa U17 Việt Nam và U17 New Zealand thuộc lượt trận thứ hai bảng G Vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026 được phát sóng trực tiếp trên FPT Play, TV360 và MyTV.

U17 Việt Nam tự tin hơn sau trận đấu tốt trước U17 Bỉ.

Màn so tài giữa U17 Việt Nam và U17 New Zealand diễn ra vào lúc 22h30 ngày 23/11 (giờ Việt Nam) tại khu liên hợp thể thao Aspire Zone (Qatar). Trận đấu hứa hẹn thu hút sự quan tâm rất lớn từ cổ động viên Việt Nam, bởi đây được nhận định là cuộc đọ sức có cửa thắng cao nhất của thầy trò HLV Cristiano Roland tại bảng G, hoặc chí ít là giành được 1 điểm để nuôi hy vọng đi tiếp.

Sau lượt trận mở màn cùng trắng tay, cả hai đội đều bị đẩy vào thế buộc phải thắng để mở ra cơ hội vào vòng 32 đội, trong đó U17 Việt Nam tạm xếp thứ ba nhờ nhỉnh hơn đối thủ về hiệu số bàn thắng bại (-1 so với -3).

Sau trận thua sát nút 2-3 trước U17 Bỉ, U17 Việt Nam được tiếp thêm tinh thần để đối đầu U17 New Zealand và U17 Mali ở 2 trận còn lại. Trong lần đầu tiên bước ra "biển lớn" ở World Cup, U17 Việt Nam đã chơi tự tin, tung ra 9 pha dứt điểm và ghi 2 bàn nhờ công của Lê Sỹ Bách cùng Chu Ngọc Nguyễn Lực.



U17 Việt Nam phải giành ít nhất một điểm trước U17 New Zealand để hy vọng vượt qua vòng bảng. Nếu đánh bại đối thủ, chúng ta có cửa để cạnh tranh suất nhì bảng vào vòng knock-out. Khi giành một điểm, U17 Việt Nam có lợi thế để cạnh tranh vé vớt cho đội xếp thứ 3 có thành tích tốt ở vòng bảng.

Ở phần sân đối diện, U17 New Zealand bước vào trận đấu với áp lực nặng nề sau thất bại 0-3 trước U17 Mali. Đội bóng của HLV Martin Bullock càng có động lực để đối đầu U17 Việt Nam và quyết tâm giành chiến thắng. So với một tân binh như U17 Việt Nam, U17 New Zealand từng có 11 lần chinh chiến ở U17 World Cup và chất lượng đội hình của đại diện Châu Đại Dương được đánh giá cao hơn chúng ta.

Cuộc chạm trán này là màn so tài giữa hai trường phái đối lập: sức mạnh tranh chấp, bóng dài và không chiến của U17 New Zealand đối đầu với lối chơi kỹ thuật, kiểm soát trung tuyến và tốc độ của U17 Việt Nam. Cùng chờ xem trong thế trận giữa "nước" và "lửa", đội nào cho thấy sức mạnh tốt hơn để chiến thắng.