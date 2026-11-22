MU thua tan tác trong ngày HLV Pochettino ra mắt

TPO - Một lần nữa, hàng phòng ngự chểnh mảng của MU đã dẫn đến thất bại nặng nề. Lần này là tỷ số đậm đà 0-4 trên sân Livepool. Với NHM Quỷ đỏ, cảm giác thất vọng càng lớn hơn khi đó là trận ra mắt của huấn luyện viên Pochettino.

report Không vàooooo! 90'+2: Manchester có pha phản công sắc bén. Zirkzee chuyền bóng thuận lợi cho Bruno đối mặt. Đáng tiếc người chiến thắng vẫn là Becker.

time Bù giờ 2 phút 90': Trận đấu chỉ có 2 phút bù giờ. report Manchester United hoàn toàn lép vế 88': Manchester hoàn toàn lép vế và không có bất kỳ pha bóng đáng chú ý nào về phía khung thành Liverpool. substitution Liverpool thay người 85': Liverpool tiếp tục có hai sự thay đổi người. Araujo và Isak rời sân. Vào sân là Gomes và Koumas. goal Vàooooo! 82': Liverpool có pha phối hợp đập nhả đẹp mắt xuyên thủng hàng phòng ngự Manchester United. Florian Wirtz có pha chuyền bóng như đặt để Victor Munoz đặt lòng tung lưới MU. Tỷ số nâng lên 4-0 cho Liverpool. report Bruno dứt điểm 79': Trong khoảnh khắc hiếm hoi có thể tiếp cận khung thành Liverpool. Bruno Fernandes tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm. Nhưng bóng đi quá nhẹ và không gây nguy hiểm cho khung thành Liverpool. report Không vàooooo! 75': Isak và Szoboszlai có liên tiếp hai pha dứt điểm. Nhưng Lammens vẫn cứu thua đẳng cấp cho Manchester United. Thủ môn Lammens là điểm sáng lớn nhất của MU ở trận đấu này. substitution Thay người 72': Liverpool có liên tiếp hai sự thay đổi người. Mac Alister, Barcola rời sân. Vào sân là Munoz và Nyoni. goal Vàooooo! 66': Liverpool có bóng phản công. Barcola bứt tốc từ giữa sân. Anh đi bóng vào vòng cấm và căng ngang cho Rio Ngumoha dứt điểm tung lưới Manchester United. Tỷ số được nâng lên 3-0 cho đội chủ nhà. report Isak đối mặt 62': Manchester United có bóng tổ chức thế trận. Nhưng trong tình huống áp sát tốt, Liverpool có bóng phản công. De Light phá trượt bóng, Isak có cơ hội đối mặt thủ môn Lammens. Tuy nhiên, tiền đạo người Thuỵ Điển lại dứt điểm quá thiếu chính xác. report Nguy hiểm 59': Liverpool có bóng ở khu vực giữa sân. Bóng được chuyền xuyên tuyến, loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự Manchester United. Ở tư thế không bị việt vị, đối mặt thủ môn, Barcola lại xử lý bóng rườm rà, để cơ hội ghi bàn trôi qua. report Liverpool chủ động chơi chậm 54': Liverpool chủ động chơi chậm lại sau quãng thời gian kiểm soát bóng, tấn công dồn dập đầu hiệp 2 trận đấu. Manchester có cơ hội triển khai bóng. report Szoboslai dứt điểm 49': Từ đường chuyền bên cánh trái, bóng đến chân Szoboszlai. Cầu thủ số 8 tung cú dứt điểm chéo góc. Bóng đi vào đúng vị trí của Lammens đã chọn sẵn. foul Hiệp hai bắt đầu 46': Hiệp hai trận đấu bắt đầu. Liverpool lập tức ào sang phần sân Manchester United. substitution Manchester United thay người Manchester United có sự thay người trước hiệp hai. Joshua Zirkzee vào sân thay cho Cunha. foul Hết hiệp một, Liverpool 2-0 Manchester United 45'+4: Hiệp một trận đấu kết thúc, Liverpool tạm dẫn Manchester United với tỷ số 2-0. time Bù giờ 4 phút 45': Hiệp một trận đấu có 4 phút bù giờ. HLV Pochettino sẽ có rất nhiều việc phải làm trong giờ nghỉ của trận đấu. report Lammens tiếp tục cứu thua 39': Liverpool có bóng trước vòng cấm, bóng được chuyền đến chân Mac Alister. Tiền vệ số 10 tung cú sút cực mạnh. Rất may Lammens vẫn có thể kiểm soát tình hình và cứu thua cho Manchester United. report Không vàooooo! 36': Manchester United cướp bóng ở giữa sân, pha phối hợp đẹp mắt của bộ 3 tiền vệ. Bóng đến chân Tielemans, tiền vệ người Pháp dứt điểm ngay. Bóng đập chân hậu vệ Liverpool đập xà ngang đi ra ngoài trong tiếc nuối của CĐV Manchester United. report Rio Nguboha dứt điểm 35': Manchester United hiếm hoi cầm bóng. Nhưng Liverpool nhanh chóng áp sát đoạt lại bóng. Rio Ngumoha có bóng ngoài vòng cầm, anh dứt điểm ngay. Nhưng bóng đi thiếu chính xác. report MU co cụm phòng ngự 32': Manchester United đang phòng ngự bị động và gần như không có phương án tổ chức phản công tốt khi có bóng. report Manchester United chịu trận 27': Liverpool kiểm soát bóng vượt trội. Manchester United dường như chỉ chịu trận và co về phòng ngự. Đội bóng của HLV Pochettino đang chờ đợi các tình huống có bóng phản công chớp nhoáng. substitution Manchester United thay người 22': Manchester United có sự thay đổi người. Harry Maguire vào sân thay cho Mbeumo. HLV Pochettino buộc phải hi sinh nhân sự hàng công để có thêm nhân sự hàng phòng ngự. report Liverpool áp đảo 18': Liverpool hoàn toàn kiểm soát thế trận và có nhiều pha dứt điểm về phía khung thành Manchester United. MU cần thay đổi người để ổn định lại nhân sự hàng phòng ngự. goal Vàooooo! 13': Với lợi thế hơn người, Liverpool cầm bóng áp đảo. Từ tình huống lên bóng, bóng được đưa lên bên hành lang cánh phải. Ngumoha đi bóng xuống cuối đường biên ngang và căng vào trong. Florian Wirtz chọn vị trí hợp lý sút tung lưới Manchester United. goal Vàooooo! 10': Từ tình huống đá phạt trực tiếp ngoài vòng 16m50, Szoboslai sút bóng căng như kẻ chỉ tung lưới Manchester Unted. HLV Pochettino gặp quá nhiều khó khăn trong ngày ra mắt MU. red Thẻ đỏ cho Yoro 8': Từ tình huống phản công nhanh, bóng đến chân Alexander Isak. Anh đẩy bóng dài, Yoro có tình huống phạm lỗi thiếu kinh nghiệm. Trọng tài chính lập tức rút một chiếc thẻ đỏ cho trung vệ đội khách. report Lammens cứu thua cho MU 6': Ngay sau pha sút phạt nguy hiểm của MU, Liverpool tổ chức tấn công. Pha phản công nhanh. Rất may trong thế đối mặt, Lammens vẫn có thể cứu thua cho Manchester United. report Không vàooooo! 5': Manchester United được hưởng quả đá phạt trực tiếp ở khoảng cách hơn 30m. Bruno Fernandes có pha sút phạt đi chệch khung thành trong gang tấc. corner Barcola dứt điểm 2': Từ một pha cướp bóng ở giữa sân, Liverpool tổ chức tấn công. Bóng đến chân Barcola bên hành lang cánh trái. Cầu thủ mới chuyển đến hồi đầu mùa tung ra cú dứt điểm. Nhưng bóng trúng chân hậu vệ Manchester United đi hết đường biên ngang. start Trận đấu bắt đầu 1': Hiệp một trận đấu bắt đầu, Manchester United là đội giao bóng trước. report Hai đội khởi động tatic Đội hình Liverpool - Manchester United Khác với những đồn đoán về vấn đề thể lực, Virgil van Dijk vẫn kịp có mặt trong đội hình của "lữ đoàn đỏ". Sự có mặt của trung vệ đội trưởng người Hà Lan sẽ là điểm tựa vững chắc Liverpool nơi hàng phòng ngự. Dù không thể có Hugo Ekitike trong đội hình, HLV Iraola vẫn có trong tay những quân bài chất lượng nhất như: Florian Wirtz, Szoboslai, Alexander Isak, Mac Alister và tân binh Barcola. Trong khi đó, đúng như dự đoán của giới truyền thông, HLV Pochettino sử dụng sơ đồ 3-4-3 với bộ 3 Martinez, De Light và Yoro. Bộ tứ vệ bao gồm Kobbie Mainoo, Tielemans, Dalot, Dorgu. Trên hàng công, Bruno Fernandes, Mbeumo và Cunha sẽ chơi với phong cách tự do. Bộ 3 trên hàng công có thể linh hoạt hoán đổi vị trí để xâm nhập vòng cấm, tổ chức bóng. Hơn ai hết, Bruno vẫn là cái tên được chú ý nhất. Anh được đồn đoán đã có những khúc mắc dưới thời HLV Michael Carrick.

Liverpool chạm trán MU luôn là một trong những cuộc đối đầu được chú ý nhất bóng đá Anh. Lần này, sức hút của trận đấu càng tăng khi HLV Pochettino có trận đầu tiên dẫn dắt MU sau khi Michael Carrick rời ghế. Trong khi Liverpool đứng thứ 5, đội khách đang ở vị trí thứ 19 và chưa thắng tại Premier League kể từ tháng 8.

Thời gian chuẩn bị ngắn khiến HLV Pochettino khó có thể tạo ra thay đổi toàn diện chỉ sau vài buổi tập. Khả năng MU chơi với hàng thủ ba người đã được nhắc đến, nhưng chưa thể xem đó là lựa chọn chắc chắn.

Nếu áp dụng sơ đồ 3-4-3 hoặc biến thể có một cầu thủ chơi phía sau, tiền đạo Bruno Fernandes nhiều khả năng vẫn là đầu mối sáng tạo quan trọng. Vai trò cụ thể của đội trưởng MU sẽ phụ thuộc vào cách tân HLV sắp xếp nhân sự.

Phía bên kia, HLV Andoni Iraola thừa nhận Liverpool không có nhiều dữ liệu để chuẩn bị cho MU dưới thời Pochettino, bởi đội khách có thể thay đổi cách tiếp cận sau khi thay tướng. Điều đó mở ra cơ hội tạo bất ngờ cho đội khách, nhưng cũng đặt ra yêu cầu lớn bởi các cầu thủ phải nhanh chóng thích nghi với ý tưởng mới, đồng thời tìm lại sự tự tin sau chuỗi trận khó khăn.

Phong độ sân nhà của Liverpool là điểm đáng chú ý trước giờ bóng lăn: thầy trò HLV Iraola mới thắng một trong năm trận Premier League tại Anfield. Trong khi đó, MU chưa thua Liverpool kể từ tháng 9/2024 và cũng chưa thất bại tại Anfield kể từ trận thua 0-7 hồi tháng 3/2023.

Những thống kê ấy khiến cuộc so tài thêm khó lường, nhưng thử thách của HLV Pochettino vẫn rất lớn: giúp MU đứng vững ở Anfield và cho thấy những tín hiệu đầu tiên dưới triều đại mới.