Vibrant đồng hành cùng ngày hội thể thao toàn quốc ở TP.HCM

Tâm điểm thể thao cả nước đang đổ dồn về TP.HCM với sự kiện Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Kỳ Đại hội năm nay còn cộng hưởng cùng chương trình kích cầu kinh tế Vibrant HCMC, tạo nên một không gian thể thao kết hợp giải trí và du lịch sôi động.

Diễn ra xuyên suốt gần một tháng, từ ngày 14/11 đến 12/12/2026, Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X là sự kiện thể thao quy mô lớn nhất cấp quốc gia do TP.HCM đăng cai chính, phối hợp cùng hai tỉnh Đồng Nai và Đồng Tháp tổ chức. Ngay từ những ngày đầu khởi tranh, không khí thể thao đã phủ sóng khắp thành phố với sự góp mặt của 36 đoàn thể thao đến từ khắp mọi miền đất nước.

Các vận động viên bước vào những màn so tài quyết liệt ở 48 môn thi đấu với tổng cộng 973 nội dung tranh huy chương. Quy mô đồ sộ của kỳ Đại hội năm nay được thể hiện rõ qua con số dự kiến khoảng 12.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên cùng 2.000 trọng tài trực tiếp tham gia điều hành.

Không khí sôi động của chuỗi sự kiện Vibrant HCMC và Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 thu hút đông đảo người dân, du khách trải nghiệm.

Bên cạnh chuyên môn đỉnh cao trên sân đấu, sức hút của sự kiện còn dự kiến kéo theo khoảng 200.000 lượt khách mời, cổ động viên và du khách đổ về cổ vũ. Với 31 địa điểm thi đấu trải rộng trên khắp địa bàn TP.HCM, Đại hội không đơn thuần là thước đo sức mạnh của thể thao thành tích cao Việt Nam, mà còn là lời khẳng định về năng lực tổ chức các sự kiện tầm cỡ của một đô thị năng động, hiện đại.

Song hành cùng những cuộc đua tranh huy chương căng thẳng của giới chuyên nghiệp, bầu không khí thể thao tại TP.HCM càng thêm phần náo nhiệt nhờ sự góp mặt của các hoạt động thể thao phong trào và giải trí trẻ trung.

Trong nỗ lực đa dạng hóa trải nghiệm, Chương trình kích cầu kinh tế TP.HCM - Vibrant Ho Chi Minh City (Vibrant HCMC) đã tiếp tục đồng hành cùng chuỗi sự kiện Welcome To Galaxy Festival diễn ra trong hai ngày 21 và 22/11/2026 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), phường Tân Mỹ.

Điểm nhấn mang đậm tinh thần thể thao của chuỗi sự kiện này chính là giải chạy Galaxy Run 2026 với 3 cự ly thi đấu khác nhau, thu hút đông đảo người yêu chạy bộ và giới trẻ thành phố tham gia chinh phục thử thách.

Sự kết hợp giữa giải chạy cộng đồng và không gian lễ hội hiện đại đã biến thể thao trở thành một phần của lối sống năng động.

Sau những giờ phút bùng nổ năng lượng trên đường chạy, người tham gia còn được đắm mình trong không gian công nghệ tại Galaxy Studio để trải nghiệm các sản phẩm mới, giao lưu cùng các Tech Reviewer, trước khi hòa nhịp vào đêm nhạc Galaxy Concert kéo dài từ 18h đến 22h ngày 22/11 với dàn nghệ sĩ tên tuổi như Hieuthuhai, Chillies, Phùng Khánh Linh, Văn Mai Hương và Bùi Trường Linh.

Nhìn rộng hơn, việc Vibrant HCMC đồng hành cùng Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X và Welcome To Galaxy Festival cho thấy một tư duy tổ chức sự kiện hiện đại: biến thể thao thành động lực thúc đẩy kinh tế đô thị. Lượng vận động viên, huấn luyện viên và hàng trăm nghìn cổ động viên có mặt tại TP.HCM trong suốt một tháng diễn ra Đại hội chính là nguồn lực khổng lồ cho các ngành dịch vụ lưu trú, ẩm thực, vận chuyển, mua sắm và vui chơi giải trí.

Thông qua việc kết nối chặt chẽ 5 lĩnh vực trọng tâm gồm mua sắm, giải trí, du lịch, thương mại điện tử và thanh toán số, Vibrant HCMC đang từng bước hình thành một hệ sinh thái kích cầu đồng bộ. Thay vì chỉ đến sân vận động xem thi đấu rồi trở về, người dân, vận động viên và du khách được khuyến khích mở rộng hành trình khám phá thành phố, tận hưởng các chương trình ưu đãi từ doanh nghiệp địa phương.

Điều này không chỉ tạo thêm những điểm chạm thú vị giữa hoạt động trải nghiệm và nhu cầu tiêu dùng, mà còn giúp hiệu ứng tích cực từ các sự kiện thể thao lan tỏa sâu rộng vào đời sống kinh tế.

Mang theo thông điệp “Thành phố Hồ Chí Minh - Sống động từng trải nghiệm”, chương trình đang kêu gọi sự chung tay của cả cộng đồng doanh nghiệp lẫn người dân để xây dựng hình ảnh một điểm đến hấp dẫn. Để hỗ trợ tối đa cho các đoàn thể thao và du khách dễ dàng lên lịch trình bên lề các trận đấu, hai nền tảng số đã được đưa vào vận hành.

Cụ thể, trang songdong.hochiminhcity.gov.vn tập trung cung cấp thông tin về mua sắm, tiêu dùng, thương mại điện tử và thanh toán số; trong khi đó, hello.hochiminhcity.gov.vn sẽ đóng vai trò như một cuốn cẩm nang giới thiệu các trải nghiệm du lịch, ẩm thực và giải trí đặc sắc. Với sự chuẩn bị bài bản này, mùa Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026 hứa hẹn sẽ để lại dấu ấn trọn vẹn cả về chuyên môn lẫn sức sống đô thị tại TP.HCM.