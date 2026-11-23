HLV U17 New Zealand chỉ ra cái tên đáng ngại nhất bên phía U17 Việt Nam

TPO - Trong bài phỏng vấn trước trận đấu với U17 Việt Nam vào tối nay (23/11), HLV Martin Bullock đã chỉ rõ gương mặt mà ông cùng các học trò phải dè chừng nhất. Đó là tiền vệ cầm trịch lối chơi của U17 Việt Nam: Chu Ngọc Nguyễn Lực.

"Số 10 của Việt Nam rất nguy hiểm. Chúng tôi đã xem tình huống cậu ấy đá phạt góc làm tung lưới U17 Bỉ. Có lẽ cậu ấy là một trong những nhân tố nổi bật nhất, người sẽ dẫn dắt lối chơi U17 Việt Nam. Đây là cầu thủ khá thú vị. Tôi tin rằng người hâm mộ Việt Nam rất thích xem cậu ấy thi đấu" , HLV Martin Bullock nhấn mạnh.

Như vậy, người mà nhà cầm quân U17 New Zealand nhắc đến không ai khác là Chu Ngọc Nguyễn Lực, gương mặt nổi bật nhất trận ra quân U17 World Cup 2026 của U17 Việt Nam. Nguyễn Lực đã có nhiều pha đi bóng làm chóng mặt các cầu thủ U17 Bỉ vốn được đánh giá vượt trội về kỹ thuật. Và đặc biệt, tiền vệ này ghi bàn thắng lịch sử ở U17 World Cup khi đây là lần đầu tiên xuất hiện một pha ghi bàn trực tiếp từ đá phạt góc ở sân chơi này.

Dĩ nhiên HLV Martin Bullock không thể chỉ tập trung vào Chu Ngọc Nguyễn Lực. Ông khẳng định U17 New Zealand sẽ phải rất cẩn trọng trước lối chơi tập thể gắn kết của đối thủ: “Bỉ là nền bóng đá hàng đầu của châu Âu, nên chắc chắn họ rất mạnh. Nhưng U17 Việt Nam đã chơi tốt trước đối thủ này. U17 Việt Nam đã có màn trình diễn tuyệt vời. Họ đã thi đấu rất tốt, chơi gắn kết, có sự đồng bộ và tập thể này rõ ràng là được huấn luyện bài bản. Chúng tôi nhận thấy điều đó. Chúng tôi rất mong chờ trận đấu".

Chu Ngọc Nguyễn Lực được coi là nhân tố dẫn dắt hàng công U17 Việt Nam

"Chúng tôi muốn đối đầu với những cầu thủ hàng đầu như vậy. Đó là ý nghĩa của việc chúng tôi xuất hiện ở giải đấu này. U17 New Zealand sẽ cống hiến tất cả những gì mình có, không ra sân với tâm thế e dè”.

Và cuối cùng, HLV Martin Bullock tuyên bố đội bóng của ông sẽ đá tấn công sòng phẳng trước U17 Việt Nam. “Chúng tôi muốn chơi tấn công trước bất kỳ đối thủ nào. Bóng đá là để chiến thắng, đặc biệt ở cấp độ cao nhất thế giới như giải đấu này. Chúng tôi đến đây để nỗ lực giành chiến thắng trong từng trận đấu", ông Bullock khẳng định.

Trước trận đấu, U17 Việt Nam và U17 New Zealand đều có 0 điểm. Do 8/12 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào vòng 32 đội nên trận đấu tối nay được coi là cơ hội quý giá nhất để một trong hai đội tuyển bứt lên. Suốt 7 năm qua sau trận thắng U17 Canada 1-0, U17 New Zealand chưa thắng nổi đối thủ nào ngoài châu Đại Dương. Họ toàn thua “quân xanh” từ châu Âu, châu Mỹ hay châu Á. Đội tuyển này sẽ phá dớp hay U17 Việt Nam sẽ giành kết quả khả quan?

Martin Bullock là người tiên phong Khá bất ngờ là ở Liên đoàn bóng đá châu Đại Dương, Martin Bullock mới là HLV đầu tiên có bằng HLV Pro. Chứng chỉ này ông nhận được vào năm 2024. Bằng huấn luyện viên chuyên nghiệp (Pro Licence) được xem là chuẩn mực toàn cầu dành cho các huấn luyện viên hàng đầu và là bằng cấp bắt buộc để quản lý các đội bóng chuyên nghiệp.