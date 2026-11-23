TPO - Trước giờ khai mạc Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 - Cúp VinFast, Vinpearl Golf Léman khoác lên diện mạo chỉn chu, rực rỡ. Mọi hạng mục trên sân đều sẵn sàng đón 55 golfer tranh tài.
TPO - Trong bản đồ bóng đá trẻ thế giới, đội tuyển U17 New Zealand luôn là khách quen. Tính đến giải vô địch U17 thế giới năm 2026 diễn ra tại Qatar, đại diện của châu Đại Dương đã có tổng cộng 12 lần góp mặt ở sân chơi danh giá nhất hành tinh dành cho lứa U17. Và trong 12 lần đó, họ đã để lại những điều thú vị.
TPO - The Dell, The Biarritz, The Redan và The Volcano gây ấn tượng với những nét thiết kế độc đáo, kết hợp hài hòa cùng cảnh quan hồ nước và không gian xanh mát đặc trưng của sân Vinpearl Golf Léman. Mỗi hố đấu mang một dấu ấn riêng, góp phần tạo nên sức hấp dẫn cho cuộc đua vô địch Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast.
TPO - Vào lúc 22h30 tối nay (23/11), U17 Việt Nam sẽ bước vào lượt trận thứ hai bảng G World Cup 2026 gặp U17 New Zealand. Màn so tài này mang tính chất như một trận chung kết sớm đối với cả hai đội. U17 New Zealand được coi là “quân xanh” vừa miếng nhất của U17 Việt Nam. Vì sao có thể khẳng định như vậy?
TPO - Nhận định bóng đá U17 Mali vs U17 Bỉ, U17 World Cup 2026 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sau khi cùng bỏ túi trọn vẹn ba điểm ở ngày ra quân, màn chạm trán trực tiếp giữa U17 Bỉ và U17 Mali sẽ mang ý nghĩa phân định ngôi đầu bảng.
TPO - Trước giờ khai cuộc Giải Vô địch Golf Quốc gia 2026 – Cúp VinFast, sân Vinpearl Golf Léman khoác lên mình diện mạo ấn tượng. Những góc nhìn từ trên cao hé lộ vẻ đẹp của sân đấu, nơi các golfer chuẩn bị bước vào cuộc tranh tài hấp dẫn.
TPO - Ngày 23/11, Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast chính thức bước vào các hoạt động mở màn tại Vinpearl Golf Léman (TP.HCM). Sau những buổi đánh tập chính thức, làm quen sân, các golfer hàng đầu Việt Nam hướng tới cuộc đua đặc biệt khi mỗi cú đánh không chỉ quyết định danh hiệu vô địch quốc gia mà còn mang ý nghĩa cạnh tranh huy chương Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.
TPO - Ba lần liên tiếp Vô địch Quốc gia, giành tấm huy chương SEA Games lịch sử và từng bước khẳng định tên tuổi trên đấu trường quốc tế, Lê Chúc An đang trở thành gương mặt tiêu biểu của thế hệ golfer nữ Việt Nam. Trở về từ môi trường golf đại học Mỹ, tài năng sinh năm 2008 bước vào Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast với mục tiêu nối dài kỷ lục vô địch, đồng thời hướng tới những tấm huy chương danh giá tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.
TPO - Chọn Matthijs de Ligt thay vì Harry Maguire, HLV Mauricio Pochettino đã đặt cược vào một trung vệ vừa trở lại sau một năm vắng bóng. Chỉ 13 phút trên sân Anfield, “canh bạc” ấy khiến Man Utd mất người, thủng lưới 2 bàn và trận ra mắt của nhà cầm quân người Argentina trượt dài thành thất bại 0-4 trước Liverpool.
TPO - Trong bài phỏng vấn trước trận đấu với U17 Việt Nam vào tối nay (23/11), HLV Martin Bullock đã chỉ rõ gương mặt mà ông cùng các học trò phải dè chừng nhất. Đó là tiền vệ cầm trịch lối chơi của U17 Việt Nam: Chu Ngọc Nguyễn Lực.
TPO - Từ hạng ba năm 2023, á quân năm 2024 đến chức vô địch năm 2025, Nguyễn Tuấn Anh đã đi qua ba nấc thang liên tiếp ở Giải Vô địch Golf Quốc gia. Ở tuổi 17, anh trở lại với tư cách đương kim vô địch, đồng thời đại diện Hà Nội tranh tài tại kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.
TPO - Nhận định bóng đá U17 Việt Nam vs U17 New Zealand, lượt trận thứ hai bảng G FIFA U17 World Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ. Sau màn ra mắt đầy quả cảm trước U17 Bỉ, thầy trò HLV Cristiano Roland đứng trước nhiệm vụ phải thắng U17 New Zealand để giành một trong 2 suất vào thẳng vòng knock-out.
TPO - Khi đồng hồ trên sân Anfield mới điểm sang phút thứ 14, Mauricio Pochettino đã phải đứng khoanh tay bất lực bên rìa đường pitch, nuốt trọn từng câu hát châm chọc dội xuống từ bốn phía khán đài. "Sáng mai bị sa thải, ông sắp bị sa thải vào sáng mai rồi...". Điệp khúc này vang lên như một gáo nước lạnh dội thẳng vào gương mặt vị tân HLV trưởng MU.
TPO - Ở tuổi 39, Lionel Messi ghi 26 bàn và có 17 kiến tạo sau 31 trận cho Inter Miami, trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giải Nhà nghề Mỹ (MLS) giành danh hiệu Chiếc giày vàng (Vua phá lưới) ở hai mùa giải liên tiếp 2025 và 2026.
TPO - Từ green khuất sau triền dốc đến mặt green ba tầng hay khu vực putting nhô cao, bốn hố par 3 trên sân Bắc Vinpearl Golf Léman đặt ra những bài toán khác nhau về đường bóng, điểm rơi và khả năng kiểm soát cự ly. Đây cũng là nhóm hố mang dấu ấn kiến trúc riêng tại địa điểm tổ chức Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast.
TPO - FIFA vừa chính thức xác nhận siêu phẩm của tiền vệ trẻ Chu Ngọc Nguyễn Lực trong trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Bỉ đã thiết lập một cột mốc lịch sử tại sân chơi U17 World Cup.
TPO - Bị dẫn hai bàn chỉ sau 7 phút và bỏ lỡ cơ hội rút ngắn tỷ số trên chấm phạt đền, Barcelona vẫn thắng Villarreal 3-2 ở vòng 13 La Liga. Ba bàn trong hiệp hai giúp đội bóng xứ Catalonia làm nên màn ngược dòng khó tin tại Camp Nou, qua đó giữ vững ngôi đầu bảng trước áp lực đeo bám của Real Madrid.